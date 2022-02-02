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Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220202/donetsk-rusya-disinda-donbassa-askeri-yardim-saglamaya-hazir-baska-ulkeler-de-var-1053367924.html
Donetsk: Rusya dışında Donbass'a askeri yardım sağlamaya hazır başka ülkeler de var
Donetsk: Rusya dışında Donbass'a askeri yardım sağlamaya hazır başka ülkeler de var
Ukrayna'dan tek taraflı bağımsızlık ilan eden Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Halk Milisi Sözcüsü Basurin, Rusya dışında Donbass'a askeri-teknik yardım sağlamaya... 02.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-02T00:03+0300
2022-02-02T00:03+0300
ukrayna krizi
rusya
donbass
ukrayna
donetsk halk cumhuriyeti
eduard basurin
askeri yardım
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Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin (DHC) Halk Milisi Sözcüsü Eduard Basurin, Rusya'ynın yanı sıra, Donbass'a askeri ve teknik yardım sağlamaya hazır başka ülkelerin de olduğunu dile getirdi.Rossiya 1 televizyonuna konuşan Basurin, "Ukrayna'nın Donbass sakinlerine yönelik saldırganlığını durdurmak için askeri ve askeri-teknik yollarla bize yardımcı olacak dostlarımıza başvurmak zorunda kalabiliriz. Bu yardımın yapılacağını vurgulamak isterim. Yardım edecek ülke sadece Rusya Federasyonu değil" dedi.Donbass’a askeri yardım sağlamaya hazır ülkelerin isimlerini açıklamayan Basurin, "İnsanların bağımsızlıkları için savaştıkları gerçeğine karşı olumlu bir tutum sergileyen pek çok tanınmayan devlet var" ifadelerini kullandı.Basurin, Donbass'taki provokasyonların ABD ve İngiltere’nin fonlarıyla hazırlandığına dikkat çekerek, Kiev'in Donbass topraklarını işgal etmek için belirlediği bir planı olduğunu vurguladı.Daha önce, Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı’nın, ülkenin güneydoğusundaki bölgelere yönelik saldırı operasyonu planını tamamladığı bilgisini paylaşan Basurin, Kiev'e silah sevkiyatlarının devam etmesi halinde askeri yardım için Rusya ve diğer ülkelere başvurma haklarını saklı tuttuklarını belirtmişti.
https://tr.sputniknews.com/20220201/donetsk-bati-ukraynaya-silah-sevkiyatini-surdururse-rusyadan-askeri-yardim-talep-edebiliriz-1053355729.html
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rusya, donbass, ukrayna, donetsk halk cumhuriyeti, eduard basurin, askeri yardım

Donetsk: Rusya dışında Donbass'a askeri yardım sağlamaya hazır başka ülkeler de var

00:03 02.02.2022
© Sputnik / Dan LevySituation in Donbass
Situation in Donbass - Sputnik Türkiye, 1920, 02.02.2022
© Sputnik / Dan Levy
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Ukrayna'dan tek taraflı bağımsızlık ilan eden Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Halk Milisi Sözcüsü Basurin, Rusya dışında Donbass'a askeri-teknik yardım sağlamaya hazır başka ülkelerin de olduğunu söyledi.
Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin (DHC) Halk Milisi Sözcüsü Eduard Basurin, Rusya'ynın yanı sıra, Donbass'a askeri ve teknik yardım sağlamaya hazır başka ülkelerin de olduğunu dile getirdi.
Rossiya 1 televizyonuna konuşan Basurin, "Ukrayna'nın Donbass sakinlerine yönelik saldırganlığını durdurmak için askeri ve askeri-teknik yollarla bize yardımcı olacak dostlarımıza başvurmak zorunda kalabiliriz. Bu yardımın yapılacağını vurgulamak isterim. Yardım edecek ülke sadece Rusya Federasyonu değil" dedi.
Donbass’a askeri yardım sağlamaya hazır ülkelerin isimlerini açıklamayan Basurin, "İnsanların bağımsızlıkları için savaştıkları gerçeğine karşı olumlu bir tutum sergileyen pek çok tanınmayan devlet var" ifadelerini kullandı.
Basurin, Donbass'taki provokasyonların ABD ve İngiltere’nin fonlarıyla hazırlandığına dikkat çekerek, Kiev'in Donbass topraklarını işgal etmek için belirlediği bir planı olduğunu vurguladı.
Daha önce, Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı’nın, ülkenin güneydoğusundaki bölgelere yönelik saldırı operasyonu planını tamamladığı bilgisini paylaşan Basurin, Kiev'e silah sevkiyatlarının devam etmesi halinde askeri yardım için Rusya ve diğer ülkelere başvurma haklarını saklı tuttuklarını belirtmişti.
Donetsk Halk Cumhuriyeti silahlı güçleri - Sputnik Türkiye, 1920, 01.02.2022
Ukrayna krizi
Donetsk: Batı Ukrayna'ya silah sevkiyatını sürdürürse, Rusya'dan askeri yardım talep edebiliriz
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