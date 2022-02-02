https://tr.sputniknews.com/20220202/elon-muskin-ozel-jetini-izleyen-gencin-yeni-hedefi-bill-gates-ve-jeff-bezos-1053385435.html

Elon Musk'ın özel jetini izleyen gencin yeni hedefi Bill Gates ve Jeff Bezos

Elon Musk'ın özel jetini izleyen gencin yeni hedefi Bill Gates ve Jeff Bezos

Elon Musk'ın özel jetinin konumunu Twitter'dan anlık olarak bildiren 19 yaşındaki Jack Sweeney, Microsoft'un kurucusu Bill Gates ve Amazon'un sahibi Jeff Bezos... 02.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-02T14:01+0300

2022-02-02T14:01+0300

2022-02-02T14:08+0300

dünya

bill gates

elon musk

jeff bezos

drake

musk

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Tesla ve SpaceX'in kurucusu olan Elon Musk'ın özel jetini izlediği Twitter hesabını kaldırmak için 50 bin dolar talep ederek dünya çapında manşetlere çıkan Floridalı genç, diğer milyarderleri de izlemeye aldı. 19 yaşındaki üniversite öğrencisi Jack Sweeney, başka ünlülerin ve zenginlerin uçaklarını takip etmek için 16 başka Twitter hesabı ve bir internet sitesi açtığını açıkladı.Gazete Duvar'ın haberine göre, The Guardian gazetesine konuşan Sweeney, Microsoft'un kurucusu Bill Gates, Amazon'un sahibi Jeff Bezos, milyarder girişimci Mark Cuban ve rapçi Drake dahil, bir dizi başka ünlünün daha özel jetlerinin konumlarını paylaşmak üzere 16 Twitter hesabı daha açtığını söyledi. Sweeney, Twitter'ın güvenlik endişesi nedeniyle bu hesapları kapatması ihtimaline karşı ve hazırladığı yazılımdan para kazanmak üzere, 'Ground Control' (Yer Kontrolü) adlı bir internet sitesi açtığını da anlattı.'En ilginç isim rapçi Drake'Sweeney yeni açtığı hesaplarda 'çok önde gelen veya gerçekten ilginç olan' kişileri izleyeceğini söyledi, "Son dönemde hayranlarının talep ettiği isimleri de ekliyorum" dedi. Rapçi Drake'in 'en ilginç isim' olduğunu savunan Sweeney, "En büyük uçağın sahibi o; dev bir Boeing'i var" diye konuştu. Buna göre, rapçinin 'Air Drake' isimli Boeing 767-200ER uçağı, 185 milyon dolar değerinde ve 216 yolcu kapasiteli.Floridalı genç, hava trafiği kontrol merkezinin verileriyle eş zamanlı paylaşım yapan bir yazılım geliştirerek Elon Musk'ın özel jetinin konumunu aktaran @elonjet hesabı ile dikkat çekmişti. Musk, Sweeney'den hesabı güvenlik riski gerekçesiyle kaldırmasını istemiş ve bunun için 5 bin dolar teklif etmişti. Sweeney ise 220 milyar dolarlık servetiyle 'dünyanın en zengin insanı' konumunda olan Musk'a "5 bin doları 50 bin dolar yapsak olur mu?” diye yanıt vermişti.'Musk ile pazarlığın yeniden başlamasını istiyorum'Sweeney ise The Guardian'la söyleşisinde, Elon Musk'ın 'müzakereleri yeniden başlatmasını ve hesabı satın alıp kapatmasını' umduğunu söyledi. Floridalı genç, bir yandan da Musk'ın kendisinin 'idolü' olduğunu belirterek, Tesla CEO'sundan kendisine direkt mesaj gelmesini 'gerçek üstü bir deneyim' olarak niteledi.'Stajyerlik teklifimden sonra Musk beni engelledi'Sweeney, Musk'ın mesajını tam uyumak üzereyken aldığını ve onunla pazarlık yapmaya çalıştığını anlattı; 5 bin dolar yerine üniversite ödemeleri için 50 bin dolar ve bir Tesla aracı istediğini, Musk'ın para ödemek istemediğini söylemesi üzerine 'hesabı Tesla'da stajyerlik karşılığında kapatmayı' önerdiğini söyledi. Sweeney, "Musk'a söylediğin son şey buydu, sonra beni engelledi" dedi.

https://tr.sputniknews.com/20220128/musk-ozel-jetini-izleyen-twitter-hesabini-kapatmasi-icin-19-yasindaki-gence-5-bin-dolar-teklif-etti-1053244173.html

https://tr.sputniknews.com/20220131/elon-muskin-teklifini-reddeden-19-yasindaki-genc-benim-zittima-gitti--1053304497.html

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bill gates, elon musk, jeff bezos, drake, musk