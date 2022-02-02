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Fahrettin Altun'dan 'donarak ölen göçmenler' tepkisi: Yunanistan bu cürmü tek başına işlemiyor
Fahrettin Altun'dan 'donarak ölen göçmenler' tepkisi: Yunanistan bu cürmü tek başına işlemiyor
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Yunanistan sınırından geri itilen ve donarak hayatını kaybeden sığınmacılara ilişkin, "Batı dünyası, Yunanistan'a dur... 02.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-02T16:52+0300
2022-02-02T16:57+0300
yunanistan
fahrettin altun
göçmen
tepki
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından, Yunanistan tarafından sınırdan geri itilen ve donarak hayatını kaybeden 12 sığınmacıya ilişkin açıklama yaptı.Altun, paylaşımında, "Bu vicdansızlık tüm dünyanın gözleri önünde gerçekleşiyor. Bu vicdansızlığı telin ediyoruz. Yunanistan bu cürmü tek başına işlemiyor. Batı dünyası, Yunanistan'a dur demiyor, aksine teşvik ediyor. Donan, belki bedenlerdir, fakat ölen, Batı'nın insanlığıdır. Yazıklar olsun" ifadelerini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20220202/ipsalada-yunanlar-tarafindan-itilen-12-gocmenin-cansiz-bedenine-ulasildi-1053388237.html
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yunanistan, fahrettin altun, göçmen, tepki

Fahrettin Altun'dan 'donarak ölen göçmenler' tepkisi: Yunanistan bu cürmü tek başına işlemiyor

16:52 02.02.2022 (güncellendi: 16:57 02.02.2022)
© AAFahrettin Altun
Fahrettin Altun - Sputnik Türkiye, 1920, 02.02.2022
© AA
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Yunanistan sınırından geri itilen ve donarak hayatını kaybeden sığınmacılara ilişkin, "Batı dünyası, Yunanistan'a dur demiyor, aksine teşvik ediyor" değerlendirmesinde bulundu.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından, Yunanistan tarafından sınırdan geri itilen ve donarak hayatını kaybeden 12 sığınmacıya ilişkin açıklama yaptı.
Altun, paylaşımında, "Bu vicdansızlık tüm dünyanın gözleri önünde gerçekleşiyor. Bu vicdansızlığı telin ediyoruz. Yunanistan bu cürmü tek başına işlemiyor. Batı dünyası, Yunanistan'a dur demiyor, aksine teşvik ediyor. Donan, belki bedenlerdir, fakat ölen, Batı'nın insanlığıdır. Yazıklar olsun" ifadelerini kullandı.
İpsala - Sputnik Türkiye, 1920, 02.02.2022
YAŞAM
İpsala'da Yunanlar tarafından itilen 12 göçmenin cansız bedenine ulaşıldı
15:06
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