https://tr.sputniknews.com/20220202/fahrettin-altundan-donarak-olen-gocmenler-tepkisi-yunanistan-bu-curmu-tek-basina-islemiyor-1053392674.html

Fahrettin Altun'dan 'donarak ölen göçmenler' tepkisi: Yunanistan bu cürmü tek başına işlemiyor

Fahrettin Altun'dan 'donarak ölen göçmenler' tepkisi: Yunanistan bu cürmü tek başına işlemiyor

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Yunanistan sınırından geri itilen ve donarak hayatını kaybeden sığınmacılara ilişkin, "Batı dünyası, Yunanistan'a dur... 02.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-02T16:52+0300

2022-02-02T16:52+0300

2022-02-02T16:57+0300

yunanistan

fahrettin altun

göçmen

tepki

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından, Yunanistan tarafından sınırdan geri itilen ve donarak hayatını kaybeden 12 sığınmacıya ilişkin açıklama yaptı.Altun, paylaşımında, "Bu vicdansızlık tüm dünyanın gözleri önünde gerçekleşiyor. Bu vicdansızlığı telin ediyoruz. Yunanistan bu cürmü tek başına işlemiyor. Batı dünyası, Yunanistan'a dur demiyor, aksine teşvik ediyor. Donan, belki bedenlerdir, fakat ölen, Batı'nın insanlığıdır. Yazıklar olsun" ifadelerini kullandı.

https://tr.sputniknews.com/20220202/ipsalada-yunanlar-tarafindan-itilen-12-gocmenin-cansiz-bedenine-ulasildi-1053388237.html

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