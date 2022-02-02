https://tr.sputniknews.com/20220202/fatih-altayli-yeni-ittifakta-hdp-yok-1053377205.html

Fatih Altaylı: Yeni ittifakta HDP yok

Fatih Altaylı: Yeni ittifakta HDP yok

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun 'HDP’nin yeni kurulacak ittifakın çatısı altında olmayacağına' yönelik... 02.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-02T11:30+0300

2022-02-02T11:30+0300

2022-02-02T11:30+0300

politika

fatih altaylı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0b/14/1043260550_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_5d8c4fc727e13d71931486f25e063315.jpg

Fatih Altaylı bugünkü yazısında, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu ağırladığı Teke Tek programında konuşulanları özetledi.Ahmet Davutoğlu'nun HDP ile ittifaka ilişkin "HDP bu ittifakın parçası olmayacağını zaten kendi açıkladı. Onlar sol partilerle bir blok oluşturuyorlar. Kendi Cumhurbaşkanı adaylarını da çıkaracaklar” sözlerini hatırlatan Altaylı, "Bu aslında HDP içinde bir süredir tartışılan ittifaklara dahil olmama görüşünün “parlamenter demokrasiye dönüş” ittifakında da kabul gördüğünü gösteriyor.HDP’nin oyuna ancak cumhurbaşkanlığı seçiminin 2. tura kalması halinde güçlü bir biçimde dahil olacağını da" görüşünü dile getirdi.Altaylı yazısının ilgili bölümünde şunları kaydetti:"Gelecek Partisi Genel Başkanı, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ile Teke Tek'te 2 saat konuştuk.Çok açık biçimde “İttifak görüşmelerinde bazılarının iddia ettiği gibi bir protokol sorunu yok. Kimin nasıl oturacağı ile ilgili en ufak bir tartışma yok, oturma düzenini konuşmak aklımızdan bile geçmedi. Her türlü otururuz. Ben gönüllü olarak en sona otururum. Türkiye’de yangın var, bizim nasıl oturacağımızın zerre önemi yok” diyerek konuyu kapadı.Açık söylemem gerekirse, ben burada bir sorun çıkacaksa bunun Davutoğlu kaynaklı olabileceğini düşünmüştüm.Böyle bir şey olmadığını gördüm.Bir diğer mesele ise genişleme ihtimali ile birlikte Millet İttifakı’nın isim değiştirmesini istediği yönündeki iddia idi.Bunu reddetmedi.“Millet İttifakı isminin bir marka değeri var. Bir karşılığı var ama ittifakın genişlemesi halinde bu ittifaka oy vermesini istediğimiz yeni bir seçmen kitlesi var ve bu seçmen kitlesine bu ittifakın yeni bir şey olduğunu göstermemiz gerekiyor” dedi.“Beş benzemez” yakıştırmasını ise zenginlik olarak değerlendirdi.“Herkesi dışlayıp, herkesi hainlikle, davayı satmakla suçlayanların yerine, farklılıklarına rağmen birbirleriyle konuşup, ülke çıkarı için ortak hareket edebilenlerin olduğunu göstermek önemli” dedi.Ancak tüm bunlardan daha önemli olan HDP ile ilgiliydi.HDP’yi “ötekileştirmemeye” özen gösterdi.“Bugün meydanlarda, mikrofonlara konuşurken HDP’ye ağzına geleni söyleyenler TBMM’de HDP’li Meclis Başkanvekilinden söz istiyorlar” dedi.Ama asıl önemli olan cümlesi HDP’nin yeni kurulacak ittifakın çatısı altında olmayacağına işaret eden sözleriydi.“HDP bu ittifakın parçası olmayacağını zaten kendi açıkladı. Onlar sol partilerle bir blok oluşturuyorlar. Kendi Cumhurbaşkanı adaylarını da çıkaracaklar” dedi.Bu aslında HDP içinde bir süredir tartışılan ittifaklara dahil olmama görüşünün “parlamenter demokrasiye dönüş” ittifakında da kabul gördüğünü gösteriyor.HDP’nin oyuna ancak cumhurbaşkanlığı seçiminin 2. tura kalması halinde güçlü bir biçimde dahil olacağını da.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

fatih altaylı