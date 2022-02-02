https://tr.sputniknews.com/20220202/fbidan-pekin-olimpiyatlarina-katilacak-sporculara-telefonlarinizi-evde-birakin-1053403629.html

FBI'dan Pekin Olimpiyatları'na katılacak sporculara: 'Telefonlarınızı evde bırakın'

FBI'dan Pekin Olimpiyatları'na katılacak sporculara: 'Telefonlarınızı evde bırakın'

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenecek Kış Olimpiyatları'na katılacak ABD'li sporculara 'olası bir siber saldırıya karşı'... 02.02.2022, Sputnik Türkiye

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fbi

siber saldırı

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FBI'dan yapılan yazılı açıklamada, Pekin'deki Kış Olimpiyatlarına katılacak sporculara 'siber güvenlik' uyarısı yapıldı.Açıklamada, "FBI, ABD'li sporculara kendi kişisel cep telefonlarını evde bırakma ve Çin'de bulundukları süreçte kullan-at telefon kullanmalarını öneriyor. Birçok batı ülkesindeki ulusal olimpik komiteleri, siber güvenlik endişeleri nedeniyle aynı uyarıyı kendi sporcularına yapıyor" ifadeleri kullanıldı.Şu anda herhangi bir siber saldırı tehdidi bulunmadığı belirtilen açıklamada, yine de tetikte olunması gerektiğinin altı çizildi.ABD yönetimi, aralık ayında yaptığı açıklamada, Pekin Kış Olimpiyatları'na diplomatik boykot uygulanacağını açıklamıştı.Pekin Kış Olimpiyatları, 4-20 Şubat 2022'de Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenecek.

https://tr.sputniknews.com/20220202/rus-sporcular-pekin-kis-oyunlarina-gidiyor-altin-madalya-hangi-alanlarda-gelecek-1053383833.html

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abd, çin, pekin olimpiyatları, uyarı, fbi, siber saldırı