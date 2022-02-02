Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20220202/fbidan-pekin-olimpiyatlarina-katilacak-sporculara-telefonlarinizi-evde-birakin-1053403629.html
FBI'dan Pekin Olimpiyatları'na katılacak sporculara: 'Telefonlarınızı evde bırakın'
FBI'dan Pekin Olimpiyatları'na katılacak sporculara: 'Telefonlarınızı evde bırakın'
ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenecek Kış Olimpiyatları'na katılacak ABD'li sporculara 'olası bir siber saldırıya karşı'... 02.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-02T22:25+0300
2022-02-02T22:25+0300
dünya
abd
çin
pekin olimpiyatları
uyarı
fbi
siber saldırı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/02/1053403602_0:125:1200:800_1920x0_80_0_0_f60a2eac4de35a0e82186c35db62dc22.jpg
FBI'dan yapılan yazılı açıklamada, Pekin'deki Kış Olimpiyatlarına katılacak sporculara 'siber güvenlik' uyarısı yapıldı.Açıklamada, "FBI, ABD'li sporculara kendi kişisel cep telefonlarını evde bırakma ve Çin'de bulundukları süreçte kullan-at telefon kullanmalarını öneriyor. Birçok batı ülkesindeki ulusal olimpik komiteleri, siber güvenlik endişeleri nedeniyle aynı uyarıyı kendi sporcularına yapıyor" ifadeleri kullanıldı.Şu anda herhangi bir siber saldırı tehdidi bulunmadığı belirtilen açıklamada, yine de tetikte olunması gerektiğinin altı çizildi.ABD yönetimi, aralık ayında yaptığı açıklamada, Pekin Kış Olimpiyatları'na diplomatik boykot uygulanacağını açıklamıştı.Pekin Kış Olimpiyatları, 4-20 Şubat 2022'de Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenecek.
https://tr.sputniknews.com/20220202/rus-sporcular-pekin-kis-oyunlarina-gidiyor-altin-madalya-hangi-alanlarda-gelecek-1053383833.html
çin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/02/1053403602_106:0:1173:800_1920x0_80_0_0_ae27b23fd88a120e66239acf29d21d2b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
abd, çin, pekin olimpiyatları, uyarı, fbi, siber saldırı

FBI'dan Pekin Olimpiyatları'na katılacak sporculara: 'Telefonlarınızı evde bırakın'

22:25 02.02.2022
© REUTERS / Florence LoPekin Olimpiyatları
Pekin Olimpiyatları - Sputnik Türkiye, 1920, 02.02.2022
© REUTERS / Florence Lo
Abone ol
ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenecek Kış Olimpiyatları'na katılacak ABD'li sporculara 'olası bir siber saldırıya karşı' telefonlarını evde bırakmaları, Çin'de ise kullan-at telefon kullanmaları çağrısı yaptı.
FBI'dan yapılan yazılı açıklamada, Pekin'deki Kış Olimpiyatlarına katılacak sporculara 'siber güvenlik' uyarısı yapıldı.
Açıklamada, "FBI, ABD'li sporculara kendi kişisel cep telefonlarını evde bırakma ve Çin'de bulundukları süreçte kullan-at telefon kullanmalarını öneriyor. Birçok batı ülkesindeki ulusal olimpik komiteleri, siber güvenlik endişeleri nedeniyle aynı uyarıyı kendi sporcularına yapıyor" ifadeleri kullanıldı.
Şu anda herhangi bir siber saldırı tehdidi bulunmadığı belirtilen açıklamada, yine de tetikte olunması gerektiğinin altı çizildi.
ABD yönetimi, aralık ayında yaptığı açıklamada, Pekin Kış Olimpiyatları'na diplomatik boykot uygulanacağını açıklamıştı.
Pekin Kış Olimpiyatları, 4-20 Şubat 2022'de Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenecek.
Rus Viktoriya Sinitsina-Nikita Katsalapov çifti - Sputnik Türkiye, 1920, 02.02.2022
DÜNYA
Rus sporcular Pekin Kış Olimpiyat Oyunları'na gidiyor: Altın madalya hangi alanlarda gelecek?
13:35
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce