https://tr.sputniknews.com/20220202/fbidan-pekin-olimpiyatlarina-katilacak-sporculara-telefonlarinizi-evde-birakin-1053403629.html
FBI'dan Pekin Olimpiyatları'na katılacak sporculara: 'Telefonlarınızı evde bırakın'
FBI'dan Pekin Olimpiyatları'na katılacak sporculara: 'Telefonlarınızı evde bırakın'
ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenecek Kış Olimpiyatları'na katılacak ABD'li sporculara 'olası bir siber saldırıya karşı'... 02.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-02T22:25+0300
2022-02-02T22:25+0300
2022-02-02T22:25+0300
dünya
abd
çin
pekin olimpiyatları
uyarı
fbi
siber saldırı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/02/1053403602_0:125:1200:800_1920x0_80_0_0_f60a2eac4de35a0e82186c35db62dc22.jpg
FBI'dan yapılan yazılı açıklamada, Pekin'deki Kış Olimpiyatlarına katılacak sporculara 'siber güvenlik' uyarısı yapıldı.Açıklamada, "FBI, ABD'li sporculara kendi kişisel cep telefonlarını evde bırakma ve Çin'de bulundukları süreçte kullan-at telefon kullanmalarını öneriyor. Birçok batı ülkesindeki ulusal olimpik komiteleri, siber güvenlik endişeleri nedeniyle aynı uyarıyı kendi sporcularına yapıyor" ifadeleri kullanıldı.Şu anda herhangi bir siber saldırı tehdidi bulunmadığı belirtilen açıklamada, yine de tetikte olunması gerektiğinin altı çizildi.ABD yönetimi, aralık ayında yaptığı açıklamada, Pekin Kış Olimpiyatları'na diplomatik boykot uygulanacağını açıklamıştı.Pekin Kış Olimpiyatları, 4-20 Şubat 2022'de Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenecek.
https://tr.sputniknews.com/20220202/rus-sporcular-pekin-kis-oyunlarina-gidiyor-altin-madalya-hangi-alanlarda-gelecek-1053383833.html
çin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/02/1053403602_106:0:1173:800_1920x0_80_0_0_ae27b23fd88a120e66239acf29d21d2b.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
abd, çin, pekin olimpiyatları, uyarı, fbi, siber saldırı
FBI'dan Pekin Olimpiyatları'na katılacak sporculara: 'Telefonlarınızı evde bırakın'
ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenecek Kış Olimpiyatları'na katılacak ABD'li sporculara 'olası bir siber saldırıya karşı' telefonlarını evde bırakmaları, Çin'de ise kullan-at telefon kullanmaları çağrısı yaptı.
FBI'dan yapılan yazılı açıklamada, Pekin'deki Kış Olimpiyatlarına katılacak sporculara 'siber güvenlik' uyarısı yapıldı.
Açıklamada, "FBI, ABD'li sporculara kendi kişisel cep telefonlarını evde bırakma ve Çin'de bulundukları süreçte kullan-at telefon kullanmalarını öneriyor. Birçok batı ülkesindeki ulusal olimpik komiteleri, siber güvenlik endişeleri nedeniyle aynı uyarıyı kendi sporcularına yapıyor" ifadeleri kullanıldı.
Şu anda herhangi bir siber saldırı tehdidi bulunmadığı belirtilen açıklamada, yine de tetikte olunması gerektiğinin altı çizildi.
ABD yönetimi, aralık ayında yaptığı açıklamada, Pekin Kış Olimpiyatları'na diplomatik boykot uygulanacağını açıklamıştı.
Pekin Kış Olimpiyatları, 4-20 Şubat 2022'de Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenecek.