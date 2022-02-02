https://tr.sputniknews.com/20220202/finlandiya-disisleri-helsinki-rusyanin-guvenlik-talebine-kendi-yanitini-hazirliyor-1053368093.html
Finlandiya Dışişleri: Helsinki, Rusya'nın güvenlik talebine kendi yanıtını hazırlıyor
Finlandiya Dışişleri: Helsinki, Rusya'nın güvenlik talebine kendi yanıtını hazırlıyor
Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto, Moskova'nın AGİT ülkelerine yönelik güvenlik garantileri alanındaki taleplerine kendi yanıtlarını hazırladıklarını... 02.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-02T00:10+0300
2022-02-02T00:10+0300
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rusya
sergey lavrov
nato
finlandiya
agit
güvenlik garantileri
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Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto, Helsinki'nin Rusya’den gelen mektubu aldığını doğruladı.Reuters'in aktardığına göre Haavisto, yaptığı açıklamada "Görüş alışverişi, Rusya'nın Batı'nın kendi güvenliğini Rusya Federasyonu sayesinde güçlendirdiği fikri etrafında şekilleniyor. Açıkçası Batı, bu konuda farklı bir bakış açısına sahip" ifadelerini kullandı.Daha önce Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla NATO ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) ülkelerindeki meslektaşlarına, 'güvenliklerini başkalarının güvenliği sayesinde güçlendirmeme yükümlülüğünü nasıl yerine getirmeyi planladıkları, eğer böyle bir niyetleri yoksa bunun nedeninin açıklanmasının istendiği' resmi talebin iletildiğini duyurmuştu.Lavrov, NATO ve AGİT'in yanıtının Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e sunulacak olan diğer önerilerin belirlenmesinde kilit konu olacağını ifade etmişti.
https://tr.sputniknews.com/20220201/putin-ve-orban-gorusmesinin-ardindan-basin-toplantisi-basladi-1053359822.html
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rusya, sergey lavrov, nato, finlandiya, agit, güvenlik garantileri
Finlandiya Dışişleri: Helsinki, Rusya'nın güvenlik talebine kendi yanıtını hazırlıyor
Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto, Moskova'nın AGİT ülkelerine yönelik güvenlik garantileri alanındaki taleplerine kendi yanıtlarını hazırladıklarını söyledi.
Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto, Helsinki'nin Rusya’den gelen mektubu aldığını doğruladı.
Reuters'in aktardığına göre Haavisto, yaptığı açıklamada "Görüş alışverişi, Rusya'nın Batı'nın kendi güvenliğini Rusya Federasyonu sayesinde güçlendirdiği fikri etrafında şekilleniyor. Açıkçası Batı, bu konuda farklı bir bakış açısına sahip" ifadelerini kullandı.
Daha önce Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla NATO ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) ülkelerindeki meslektaşlarına, 'güvenliklerini başkalarının güvenliği sayesinde güçlendirmeme yükümlülüğünü nasıl yerine getirmeyi planladıkları, eğer böyle bir niyetleri yoksa bunun nedeninin açıklanmasının istendiği' resmi talebin iletildiğini duyurmuştu.
Lavrov, NATO ve AGİT'in yanıtının Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e sunulacak olan diğer önerilerin belirlenmesinde kilit konu olacağını ifade etmişti.