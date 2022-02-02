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Galatasaray Başkanı Burak Elmas Erick Pulgar transferini açıkladı
Galatasaray Başkanı Burak Elmas Erick Pulgar transferini açıkladı
Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Erick Pulgar'la anlaştıklarını duyurdu. 02.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-02T13:55+0300
2022-02-02T13:57+0300
spor
galatasaray
burak elmas
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Gedson Fernandez transferini konusunda Burak Elmas, "Gedson'u isteseydik alırdık fakat bu oyuncu önceliğimiz olmadığı için almamaya karar verdik. Sosyal medyada ve televizyonda bir sürü yakışıksız şeyler görüyoruz. Bugün itibariyle televizyonda bu yorum yapan kişilere de savaş açıyoruz. Dünden beri telefonuma küfürlü hakaret içeren mesajlar geliyor. Sosyal medyada taraftarın duygularıyla oynayan bir takım odaklar var. Bunların birçoğunu mahkemeye verdik. Reyting için Galatasaray'ın adını ağızlarına alamayacaklar." diye konuştu.Burak Elmas'ın açıklamaları şöyle:''Yeni teknik direktörünüz ve sportif direktörümüzle detaylı bir çalışma yaptık. Ligde kabul edemeyeceğimiz bir yerdeyiz. Muslera şubat sonu mart başı dönecek gibi görünüyor.Giresunspor ile bir görüşme yaptık fakat onların da ligde kalma mücadelesi önemli olduğu için anlaşamadık. Pena kaleci antrenörümüzün de uzun süre çalıştığı bir oyuncu. Bir ücret olmadan bu transferi yaptık.Defansif orta saha oyuncu eksikliğimiz vardı. Bunu da Şilili oyuncu Pulgar'la kapattık. Pulgar'ı ücretsiz olarak kiraladık.Galatasaray'ın geleceği kurtaracak, tasarlayacak ciddi kararlar alıyoruz. Galatasaray'ın kurtulacağı yer yönetim masasıdır. Eleştirinin yeri genel kurullar ve divan kurullarıdır.Galatasaray'ın geçmişinde hata yapmış birçok kişi, sanki hata yapmamış gibi algı yapıyor. Buna da cevap vermesini biliriz. Bugün yapılan her türlü algıyla ilgili elimizde açıklama var. Bu algıları yapanlar, Galatasaray ortamlarında ciddi şekilde dile getirsinler.Bundan sonra tüm menajerlik sözleşmeleri ve geçmişte yapılan tüm sözleşmeleri herkese açıklayacağım. Tüm menajerlerin ne kadar ücret aldığı bilinsin. Tüm detayları açıklayacağım.'Bartuğ Galatasaray'ın yatırım yaptığı bir oyuncu. Galatasar'ın bu oyuncusunun sözleşmesini son yıla bırakmaması lazımdı. Genç oyuncularımıza dadanmış menajerler var. Ben babası ve kendisiyle görüştüm, kendisi de burada kalmak istemedi. Bartuğ tesislerde kalıyor, yemeğini burada yiyiyor. Galatasaray'a güvenmeyen bir kişinin burada kalmaması gerekiyor. Ama bu çocukların ve ailelerinin akıllarını çalan menajerlerle ilgili bir liste hazırlıyoruz. Çocukları sadece para kazanmak için kullanan menajerlere izin vermeyeceğiz.''
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galatasaray, burak elmas

Galatasaray Başkanı Burak Elmas Erick Pulgar transferini açıkladı

13:55 02.02.2022 (güncellendi: 13:57 02.02.2022)
© AABurak Elmas
Burak Elmas - Sputnik Türkiye, 1920, 02.02.2022
© AA
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Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Erick Pulgar'la anlaştıklarını duyurdu.
Gedson Fernandez transferini konusunda Burak Elmas, "Gedson'u isteseydik alırdık fakat bu oyuncu önceliğimiz olmadığı için almamaya karar verdik. Sosyal medyada ve televizyonda bir sürü yakışıksız şeyler görüyoruz. Bugün itibariyle televizyonda bu yorum yapan kişilere de savaş açıyoruz. Dünden beri telefonuma küfürlü hakaret içeren mesajlar geliyor. Sosyal medyada taraftarın duygularıyla oynayan bir takım odaklar var. Bunların birçoğunu mahkemeye verdik. Reyting için Galatasaray'ın adını ağızlarına alamayacaklar." diye konuştu.
Burak Elmas'ın açıklamaları şöyle:
''Yeni teknik direktörünüz ve sportif direktörümüzle detaylı bir çalışma yaptık. Ligde kabul edemeyeceğimiz bir yerdeyiz. Muslera şubat sonu mart başı dönecek gibi görünüyor.
Giresunspor ile bir görüşme yaptık fakat onların da ligde kalma mücadelesi önemli olduğu için anlaşamadık. Pena kaleci antrenörümüzün de uzun süre çalıştığı bir oyuncu. Bir ücret olmadan bu transferi yaptık.
Defansif orta saha oyuncu eksikliğimiz vardı. Bunu da Şilili oyuncu Pulgar'la kapattık. Pulgar'ı ücretsiz olarak kiraladık.
Galatasaray'ın geleceği kurtaracak, tasarlayacak ciddi kararlar alıyoruz. Galatasaray'ın kurtulacağı yer yönetim masasıdır. Eleştirinin yeri genel kurullar ve divan kurullarıdır.
Galatasaray'ın geçmişinde hata yapmış birçok kişi, sanki hata yapmamış gibi algı yapıyor. Buna da cevap vermesini biliriz. Bugün yapılan her türlü algıyla ilgili elimizde açıklama var. Bu algıları yapanlar, Galatasaray ortamlarında ciddi şekilde dile getirsinler.
Bundan sonra tüm menajerlik sözleşmeleri ve geçmişte yapılan tüm sözleşmeleri herkese açıklayacağım. Tüm menajerlerin ne kadar ücret aldığı bilinsin. Tüm detayları açıklayacağım.'
Bartuğ Galatasaray'ın yatırım yaptığı bir oyuncu. Galatasar'ın bu oyuncusunun sözleşmesini son yıla bırakmaması lazımdı. Genç oyuncularımıza dadanmış menajerler var. Ben babası ve kendisiyle görüştüm, kendisi de burada kalmak istemedi. Bartuğ tesislerde kalıyor, yemeğini burada yiyiyor. Galatasaray'a güvenmeyen bir kişinin burada kalmaması gerekiyor. Ama bu çocukların ve ailelerinin akıllarını çalan menajerlerle ilgili bir liste hazırlıyoruz. Çocukları sadece para kazanmak için kullanan menajerlere izin vermeyeceğiz.''
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