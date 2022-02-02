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Gazprom Başkanı Miller’den Çin’e yeni boru hattı sayesinde yılda 50 milyar metreküp gaz sözü
Gazprom Başkanı Miller’den Çin’e yeni boru hattı sayesinde yılda 50 milyar metreküp gaz sözü
Gazprom Başkanı Miller, Doğu Birlik (Soyuz Vostok) doğalgaz boru hattının Rusya-Moğolistan işbirliğini güçlendireceğini ve dünyanın en hızla büyüyen Çin... 02.02.2022, Sputnik Türkiye
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çin
doğalgaz
moğolistan
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Gazprom Yönetim Kurulu Başkanı Aleksey Miller, Rossiya 24 televizyonuna açıklamasında, Rusya ve Moğolistan’ın iyi ilişkilere sahip olduğunu belirterek, “Moğolistan’dan geçecek doğalgaz boru hattının işbirliğimizi daha da güçlendireceğinden eminiz” ifadesini kullandı.Doğu Birlik projesinin çok büyük olduğunu kaydeden Miller, bu projenin Sibirya’nın Gücü-2 doğalgaz boru hattının devamı niteliğinde olacağını belirterek, “Bu, dünyanın en hızla gelişen Çin gaz piyasasına yılda yaklaşık 50 milyar metreküp sağlama fırsatını verecek” dedi.Doğu Birlik doğalgaz boru hattı yapımının 2024 yılında başlayabileceği ifade ediliyor.
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Gazprom Başkanı Miller’den Çin’e yeni boru hattı sayesinde yılda 50 milyar metreküp gaz sözü

23:13 02.02.2022
© AFP 2021 / Olga MaltsevaGazprom CEO'su Aleksey Miller
Gazprom CEO'su Aleksey Miller - Sputnik Türkiye, 1920, 02.02.2022
© AFP 2021 / Olga Maltseva
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Gazprom Başkanı Miller, Doğu Birlik (Soyuz Vostok) doğalgaz boru hattının Rusya-Moğolistan işbirliğini güçlendireceğini ve dünyanın en hızla büyüyen Çin piyasasına her yıl 50 milyar metreküp gaz sağlayacağını belirtti.
Gazprom Yönetim Kurulu Başkanı Aleksey Miller, Rossiya 24 televizyonuna açıklamasında, Rusya ve Moğolistan’ın iyi ilişkilere sahip olduğunu belirterek, “Moğolistan’dan geçecek doğalgaz boru hattının işbirliğimizi daha da güçlendireceğinden eminiz” ifadesini kullandı.
Doğu Birlik projesinin çok büyük olduğunu kaydeden Miller, bu projenin Sibirya’nın Gücü-2 doğalgaz boru hattının devamı niteliğinde olacağını belirterek, “Bu, dünyanın en hızla gelişen Çin gaz piyasasına yılda yaklaşık 50 milyar metreküp sağlama fırsatını verecek” dedi.
Doğu Birlik doğalgaz boru hattı yapımının 2024 yılında başlayabileceği ifade ediliyor.
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