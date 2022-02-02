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Gedson Fernandes Beşiktaş'ta
Gedson Fernandes Beşiktaş'ta
Beşiktaş, Benfica'dan Gedson Fernandes'i 4+1 yıllığına kadrosuna kattı. 02.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-02T02:37+0300
2022-02-02T02:37+0300
2022-02-02T02:37+0300
spor
beşiktaş
transfer
gedson fernandes
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Son dönemde adı Galatasaray ile anılan Gedson Fernandes, Beşiktaş'a geliyor.Beşiktaş Gedson ile 4+1 yıllık sözleşme imzalayacak ve 6 milyon euro bonservis ödenecek. Bir sonraki satıştan Benfica yüzde 50 pay alacak.Portekizli oyuncu, yıllık 1.3 milyon euro alacak.Fernandes sezonun kalan kısmında Beşiktaş ve Benfica’nın ortak olarak karar vereceği bir kulüpte kiralık olarak forma giyecek.
https://tr.sputniknews.com/20220201/gomis-galatasaray-ile-sozlesme-imzalamak-icin-istanbulda-geri-donecegimin-sozunu-vermistim-1053358549.html
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beşiktaş, transfer, gedson fernandes
Gedson Fernandes Beşiktaş'ta
Beşiktaş, Benfica'dan Gedson Fernandes'i 4+1 yıllığına kadrosuna kattı.
Son dönemde adı Galatasaray ile anılan
Gedson Fernandes, Beşiktaş'a geliyor.
Beşiktaş Gedson ile 4+1 yıllık sözleşme imzalayacak ve 6 milyon euro bonservis ödenecek. Bir sonraki satıştan Benfica yüzde 50 pay alacak.
Portekizli oyuncu, yıllık 1.3 milyon euro alacak.
Fernandes sezonun kalan kısmında Beşiktaş ve Benfica’nın ortak olarak karar vereceği bir kulüpte kiralık olarak forma giyecek.