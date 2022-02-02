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Gedson Fernandes Beşiktaş'ta
Gedson Fernandes Beşiktaş'ta
Beşiktaş, Benfica'dan Gedson Fernandes'i 4+1 yıllığına kadrosuna kattı. 02.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-02T02:37+0300
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spor
beşiktaş
transfer
gedson fernandes
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Son dönemde adı Galatasaray ile anılan Gedson Fernandes, Beşiktaş'a geliyor.Beşiktaş Gedson ile 4+1 yıllık sözleşme imzalayacak ve 6 milyon euro bonservis ödenecek. Bir sonraki satıştan Benfica yüzde 50 pay alacak.Portekizli oyuncu, yıllık 1.3 milyon euro alacak.Fernandes sezonun kalan kısmında Beşiktaş ve Benfica’nın ortak olarak karar vereceği bir kulüpte kiralık olarak forma giyecek.
https://tr.sputniknews.com/20220201/gomis-galatasaray-ile-sozlesme-imzalamak-icin-istanbulda-geri-donecegimin-sozunu-vermistim-1053358549.html
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beşiktaş, transfer, gedson fernandes

Gedson Fernandes Beşiktaş'ta

02:37 02.02.2022
© AFP 2021Gedson Fernandes
Gedson Fernandes - Sputnik Türkiye, 1920, 02.02.2022
© AFP 2021
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Beşiktaş, Benfica'dan Gedson Fernandes'i 4+1 yıllığına kadrosuna kattı.
Son dönemde adı Galatasaray ile anılan Gedson Fernandes, Beşiktaş'a geliyor.
Beşiktaş Gedson ile 4+1 yıllık sözleşme imzalayacak ve 6 milyon euro bonservis ödenecek. Bir sonraki satıştan Benfica yüzde 50 pay alacak.
Portekizli oyuncu, yıllık 1.3 milyon euro alacak.
Fernandes sezonun kalan kısmında Beşiktaş ve Benfica’nın ortak olarak karar vereceği bir kulüpte kiralık olarak forma giyecek.
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