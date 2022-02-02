https://tr.sputniknews.com/20220202/gedson-fernandes-besiktasta-1053371357.html

Gedson Fernandes Beşiktaş'ta

Gedson Fernandes Beşiktaş'ta

Beşiktaş, Benfica'dan Gedson Fernandes'i 4+1 yıllığına kadrosuna kattı. 02.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-02T02:37+0300

2022-02-02T02:37+0300

2022-02-02T02:37+0300

spor

beşiktaş

transfer

gedson fernandes

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/02/1053371330_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_41fd8acdcf33b4990ae8102c3618c8de.jpg

Son dönemde adı Galatasaray ile anılan Gedson Fernandes, Beşiktaş'a geliyor.Beşiktaş Gedson ile 4+1 yıllık sözleşme imzalayacak ve 6 milyon euro bonservis ödenecek. Bir sonraki satıştan Benfica yüzde 50 pay alacak.Portekizli oyuncu, yıllık 1.3 milyon euro alacak.Fernandes sezonun kalan kısmında Beşiktaş ve Benfica’nın ortak olarak karar vereceği bir kulüpte kiralık olarak forma giyecek.

https://tr.sputniknews.com/20220201/gomis-galatasaray-ile-sozlesme-imzalamak-icin-istanbulda-geri-donecegimin-sozunu-vermistim-1053358549.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

beşiktaş, transfer, gedson fernandes