https://tr.sputniknews.com/20220202/gedson-fernandes-istanbula-geldi-1053404376.html

Gedson Fernandes, İstanbul'a geldi

Gedson Fernandes, İstanbul'a geldi

Çaykur Rizespor'un Portekiz ekibi Benfica'dan sezon sonuna kadar kiraladığı Gedson Fernandes, İstanbul'a geldi. 02.02.2022, Sputnik Türkiye

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spor

gedson fernandes

istanbul

çaykur rizespor

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Barcelona'dan özel uçakla gelen Portekizli oyuncu Gedson Fernandes'e, Çaykur Rizespor Yönetim Kurulu Üyesi Selim Selimoğlu eşlik etti.Havalimanı çıkışında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Selimoğlu, çok mutlu olduklarını belirterek, "Sezon sonuna kadar Gedson Fernandes bizimle birlikte. Bizim formamızı terletecek. Yakından takip ettiğimiz bir oyuncuydu. Kendisini Benfica'dan ikinci yarı için kiraladık. Umarım hepimiz için hayırlı bir transfer olur diyoruz. Ona da sakatlıksız, iyi ve şanslı bir sezon diliyoruz. Bir süredir bu transferle ilgili çalışıyorduk. Son 60 saattir hiç uyumadık diyebilirim. Bugün de yine zor geçti. Sonunda başarılı olduk. Takımımız adına çok mutluyuz" diye konuştu.Kısa bir açıklama yapan Gedson Fernandes ise Türkiye'ye döndüğü için mutlu olduğunu ve oynamak için kendisini hazır hissettiğini söyledi.Portekizli oyuncu, eski takımı Galatasaray ile ilgili sorulan bir soruya ise cevap vermedi.

https://tr.sputniknews.com/20220202/besiktas-gedson-fernandesi-borsaya-bildirdi-1053395640.html

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gedson fernandes, istanbul, çaykur rizespor