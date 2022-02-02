Golikova: Rusya’da yeni enfeksiyonlara karşı hızla aşı geliştirmek için dört platform oluşturulacak

‘Rusya Federasyonu'nun Sosyo-Ekonomik Gelişimi’ konulu toplantıda konuşan Golikova, Rusya’da yeni enfeksiyonlara karşı hızla aşı geliştirmek için dört platform oluşturulacağını açıkladı.Tatyana Golikova ilgili çalışmanın, insan sağlığını korumayı ve bulaşıcı tehditlere karşı önlem almayı amaçlayan ‘Sağlık Kalkanı’ projesinin bir parçası olarak gerçekleştirileceğini ifade etti.2021 yılında proje kapsamında enfeksiyonların teşhisi için yedi ekspres test kitinin geliştirildiğini, dördünün halihazırda üretime alındığını, ikisinin de uygulama aşamasında olduğunu belirten Golikova, PCR tanı merkezlerinin kapasitesinin artırılarak, koronavirüs testlerinin sonuçlanma süresinin azaltılmasının mümkün hale getirildiğini kaydetti.Çalışmaların 2022’de de süreceğine vurgu yapan Golikova, “Salgınları daha iyi ve daha hızlı tahmin edebilmek için dünyanın diğer bölgelerindeki tehlikeli enfeksiyonları incelemeye yönelik ağı daha da genişleteceğiz” dedi.Golikova, 2024 yılına kadar nüfusun yüzde 80’ine 24 saat içinde enfeksiyon testi yapılabileceğini, 43 enfeksiyon için hızlı testler uygulanacağını ve bunun da müdahaleyi hızlandıracağını vurguladı.Başbakan Yardımcısı ayrıca, 2024 yılına kadar yeni enfeksiyonların ortaya çıkması durumunda bunların tespitine yönelik test sistemlerinin dört gün içinde oluşturulması ve dört ay içinde aşıların geliştirilmesinin planlandığını kaydetti.
Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova, Rusya'da 2022’de yeni enfeksiyonlara karşı güvenli ve etkili aşıların hızlı bir şekilde geliştirilmesi için dört teknoloji platformunun oluşturulacağını söyledi.
‘Rusya Federasyonu'nun Sosyo-Ekonomik Gelişimi’ konulu toplantıda konuşan Golikova, Rusya’da yeni enfeksiyonlara karşı hızla aşı geliştirmek için dört platform oluşturulacağını açıkladı.
Tatyana Golikova ilgili çalışmanın, insan sağlığını korumayı ve bulaşıcı tehditlere karşı önlem almayı amaçlayan ‘Sağlık Kalkanı’ projesinin bir parçası olarak gerçekleştirileceğini ifade etti.
2021 yılında proje kapsamında enfeksiyonların teşhisi için yedi ekspres test kitinin geliştirildiğini, dördünün halihazırda üretime alındığını, ikisinin de uygulama aşamasında olduğunu belirten Golikova, PCR tanı merkezlerinin kapasitesinin artırılarak, koronavirüs testlerinin sonuçlanma süresinin azaltılmasının mümkün hale getirildiğini kaydetti.
Çalışmaların 2022’de de süreceğine vurgu yapan Golikova, “Salgınları daha iyi ve daha hızlı tahmin edebilmek için dünyanın diğer bölgelerindeki tehlikeli enfeksiyonları incelemeye yönelik ağı daha da genişleteceğiz” dedi.
Golikova, 2024 yılına kadar nüfusun yüzde 80’ine 24 saat içinde enfeksiyon testi yapılabileceğini, 43 enfeksiyon için hızlı testler uygulanacağını ve bunun da müdahaleyi hızlandıracağını vurguladı.
Başbakan Yardımcısı ayrıca, 2024 yılına kadar yeni enfeksiyonların ortaya çıkması durumunda bunların tespitine yönelik test sistemlerinin dört gün içinde oluşturulması ve dört ay içinde aşıların geliştirilmesinin planlandığını kaydetti.