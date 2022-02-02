Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
https://tr.sputniknews.com/20220202/googlein-cati-sirketi-alphabetin-yillik-geliri-ilk-kez-200-milyar-dolari-gecti-1053382650.html
Google'ın çatı şirketi Alphabet'in yıllık geliri ilk kez 200 milyar doları geçti
Google'ın çatı şirketi Alphabet'in yıllık geliri ilk kez 200 milyar doları geçti
Google'ın ana şirketi Alphabet rekor gelir açıkladı. Google'ın reklam gelirleri de geçen yılın son çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 33... 02.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-02T13:17+0300
2022-02-02T13:23+0300
google
alphabet
reklam
rekor
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/02/1053383069_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_7be65dce3f083a78a42a27be130b642c.jpg
ABD'li teknoloji devlerinden Google'ın ana kuruluşu Alphabet'in 2021'in dördüncü çeyreğine ilişkin bilançosu açıklandı. BloombergHT'nin haberine göre şirketin geçen yılın son çeyreğindeki geliri, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 32 artarak 75.3 milyar dolara yükseldi. Alphabet'in geliri, 2021 genelinde de bir önceki yıla göre yüzde 41 artışla 257.6 milyar dolara çıkarak rekor kırdı. Şirketin net karı ise geçen yılın son çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 36 artarak 20.6 milyar dolara ulaştı. Firmanın 2020'nin dördüncü çeyreğinde 22.3 dolar olan hisse başına düşen karı da geçen yılın son çeyreğinde 30.69 dolara yükseldi. Alphabet'in açıklamasında, Google'ın reklam gelirlerinde yıldan yıla artış görüldüğü bilgisine de yer verildi. Buna göre, Google'ın reklamlardan elde ettiği gelir geçen yılın son çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 33 artışla 61.2 milyar dolara yükseldi. Google, 2020'nin son çeyreğinde 46.2 milyar dolar reklam geliri elde etmişti.
https://tr.sputniknews.com/20220201/microsofta-karsi-hamle-sony-bungieyi-satin-aldi-1053357191.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/02/1053383069_339:0:3070:2048_1920x0_80_0_0_41fd836e1614048d93bf74b95e370f72.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
google, alphabet, reklam, rekor

Google'ın çatı şirketi Alphabet'in yıllık geliri ilk kez 200 milyar doları geçti

13:17 02.02.2022 (güncellendi: 13:23 02.02.2022)
© REUTERS / ANDREW KELLYGoogle Alphabet
Google Alphabet - Sputnik Türkiye, 1920, 02.02.2022
© REUTERS / ANDREW KELLY
Abone ol
Google'ın ana şirketi Alphabet rekor gelir açıkladı. Google'ın reklam gelirleri de geçen yılın son çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 33 artışla 61.2 milyar dolara yükseldi.
ABD'li teknoloji devlerinden Google'ın ana kuruluşu Alphabet'in 2021'in dördüncü çeyreğine ilişkin bilançosu açıklandı.
BloombergHT'nin haberine göre şirketin geçen yılın son çeyreğindeki geliri, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 32 artarak 75.3 milyar dolara yükseldi.
Alphabet'in geliri, 2021 genelinde de bir önceki yıla göre yüzde 41 artışla 257.6 milyar dolara çıkarak rekor kırdı.
Microsoft - Sputnik Türkiye, 1920, 01.02.2022
DÜNYA
Microsoft'a karşı hamle: Sony Bungie'yi satın aldı
Dün, 18:18
Şirketin net karı ise geçen yılın son çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 36 artarak 20.6 milyar dolara ulaştı. Firmanın 2020'nin dördüncü çeyreğinde 22.3 dolar olan hisse başına düşen karı da geçen yılın son çeyreğinde 30.69 dolara yükseldi.
Alphabet'in açıklamasında, Google'ın reklam gelirlerinde yıldan yıla artış görüldüğü bilgisine de yer verildi. Buna göre, Google'ın reklamlardan elde ettiği gelir geçen yılın son çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 33 artışla 61.2 milyar dolara yükseldi. Google, 2020'nin son çeyreğinde 46.2 milyar dolar reklam geliri elde etmişti.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce