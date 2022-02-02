https://tr.sputniknews.com/20220202/googlein-cati-sirketi-alphabetin-yillik-geliri-ilk-kez-200-milyar-dolari-gecti-1053382650.html

Google'ın çatı şirketi Alphabet'in yıllık geliri ilk kez 200 milyar doları geçti

Google'ın çatı şirketi Alphabet'in yıllık geliri ilk kez 200 milyar doları geçti

Google'ın ana şirketi Alphabet rekor gelir açıkladı. Google'ın reklam gelirleri de geçen yılın son çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 33... 02.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-02T13:17+0300

2022-02-02T13:17+0300

2022-02-02T13:23+0300

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alphabet

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ABD'li teknoloji devlerinden Google'ın ana kuruluşu Alphabet'in 2021'in dördüncü çeyreğine ilişkin bilançosu açıklandı. BloombergHT'nin haberine göre şirketin geçen yılın son çeyreğindeki geliri, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 32 artarak 75.3 milyar dolara yükseldi. Alphabet'in geliri, 2021 genelinde de bir önceki yıla göre yüzde 41 artışla 257.6 milyar dolara çıkarak rekor kırdı. Şirketin net karı ise geçen yılın son çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 36 artarak 20.6 milyar dolara ulaştı. Firmanın 2020'nin dördüncü çeyreğinde 22.3 dolar olan hisse başına düşen karı da geçen yılın son çeyreğinde 30.69 dolara yükseldi. Alphabet'in açıklamasında, Google'ın reklam gelirlerinde yıldan yıla artış görüldüğü bilgisine de yer verildi. Buna göre, Google'ın reklamlardan elde ettiği gelir geçen yılın son çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 33 artışla 61.2 milyar dolara yükseldi. Google, 2020'nin son çeyreğinde 46.2 milyar dolar reklam geliri elde etmişti.

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