Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20220202/her-rusya-vatandasina-arktikada-bir-hektar-ucretsiz-arazi-hakki-1053368692.html
Her Rusya vatandaşına Arktika’da bir hektar ücretsiz arazi hakkı
Her Rusya vatandaşına Arktika’da bir hektar ücretsiz arazi hakkı
Rusya vatandaşları bugünden itibaren Arktika bölgesinde bir hektarlık arazi kullanma hakkına sahip oldu. 1 Ağustos 2021’de başlayan ‘Artika’da Bir Hektar’... 02.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-02T00:32+0300
2022-02-02T00:32+0300
dünya
rusya
arktika
rus
arazi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/02/1053368554_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_9f25c2ffffd05993d55e003ae79b37b2.jpg
Rusya’nın Uzak Doğu Bölgesini Kalkındırma Bakanlığı’nın aktardığına göre, Bakan Aleksey Çekunov, “Arktika’daki programın başladığı altı aydır, 4 bin 300’den fazla kişiden başvuru geldi. 2 bin 100’den fazla kişi için ücretsiz olarak kullanmaları yönünde arazi kaydı yapıldı. Arktika farklı bir bölge. Burada ekolojik tatil bölgeleri var, sözgelimi Kareliya ve Murmansk bölgeleri… Turizm için, küçük ve orta ölçekli işletmelerin geliştirilmesi için yerler var” ifadelerini kullandı.Bir hektarlık araziler Arhangelsk, Murmansk bölgelerinin yanı sıra Nenetsk ve Yamal-Nenetsk özerk bölgeleri, Kareliya ve Komi cumhuriyetleri olmak üzere Rusya’nın altı bölgesinden alınabiliyor.Şu anda vatandaşların kullanabileceği 1 milyon hektarlık arazi mevcut. Bunun 700 bin hektarı Murmansk bölgesinde.Rusların yanı sıra Arktika’da arazi kullanma hakkından artık yurt dışında yaşayan ve gönüllü olarak taşınma programı kapsamındaki yurttaşlar da faydalanabilecek.Vatandaşlar arazilerinin yerini internet üzerinden belirleyebilecek. Başvurular tek başına olduğu gibi en fazla 10 kişilik gruplar halinde yapılabilecek.
rusya
arktika
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/02/1053368554_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_d5a4c04e5b51eeed5330c7814b59499d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rusya, arktika, rus, arazi

Her Rusya vatandaşına Arktika’da bir hektar ücretsiz arazi hakkı

00:32 02.02.2022
© SputnikArktika bölgesi
Arktika bölgesi - Sputnik Türkiye, 1920, 02.02.2022
© Sputnik
Abone ol
Rusya vatandaşları bugünden itibaren Arktika bölgesinde bir hektarlık arazi kullanma hakkına sahip oldu. 1 Ağustos 2021’de başlayan ‘Artika’da Bir Hektar’ programından daha önce yalnızca Artika’daki bölgelerin sakinleri yararlanabiliyordu.
Rusya’nın Uzak Doğu Bölgesini Kalkındırma Bakanlığı’nın aktardığına göre, Bakan Aleksey Çekunov, “Arktika’daki programın başladığı altı aydır, 4 bin 300’den fazla kişiden başvuru geldi. 2 bin 100’den fazla kişi için ücretsiz olarak kullanmaları yönünde arazi kaydı yapıldı. Arktika farklı bir bölge. Burada ekolojik tatil bölgeleri var, sözgelimi Kareliya ve Murmansk bölgeleri… Turizm için, küçük ve orta ölçekli işletmelerin geliştirilmesi için yerler var” ifadelerini kullandı.
Bir hektarlık araziler Arhangelsk, Murmansk bölgelerinin yanı sıra Nenetsk ve Yamal-Nenetsk özerk bölgeleri, Kareliya ve Komi cumhuriyetleri olmak üzere Rusya’nın altı bölgesinden alınabiliyor.
Şu anda vatandaşların kullanabileceği 1 milyon hektarlık arazi mevcut. Bunun 700 bin hektarı Murmansk bölgesinde.
Rusların yanı sıra Arktika’da arazi kullanma hakkından artık yurt dışında yaşayan ve gönüllü olarak taşınma programı kapsamındaki yurttaşlar da faydalanabilecek.
Vatandaşlar arazilerinin yerini internet üzerinden belirleyebilecek. Başvurular tek başına olduğu gibi en fazla 10 kişilik gruplar halinde yapılabilecek.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce