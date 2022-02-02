https://tr.sputniknews.com/20220202/her-rusya-vatandasina-arktikada-bir-hektar-ucretsiz-arazi-hakki-1053368692.html

Her Rusya vatandaşına Arktika’da bir hektar ücretsiz arazi hakkı

Her Rusya vatandaşına Arktika’da bir hektar ücretsiz arazi hakkı

Rusya vatandaşları bugünden itibaren Arktika bölgesinde bir hektarlık arazi kullanma hakkına sahip oldu. 1 Ağustos 2021’de başlayan ‘Artika’da Bir Hektar’... 02.02.2022, Sputnik Türkiye

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Rusya’nın Uzak Doğu Bölgesini Kalkındırma Bakanlığı’nın aktardığına göre, Bakan Aleksey Çekunov, “Arktika’daki programın başladığı altı aydır, 4 bin 300’den fazla kişiden başvuru geldi. 2 bin 100’den fazla kişi için ücretsiz olarak kullanmaları yönünde arazi kaydı yapıldı. Arktika farklı bir bölge. Burada ekolojik tatil bölgeleri var, sözgelimi Kareliya ve Murmansk bölgeleri… Turizm için, küçük ve orta ölçekli işletmelerin geliştirilmesi için yerler var” ifadelerini kullandı.Bir hektarlık araziler Arhangelsk, Murmansk bölgelerinin yanı sıra Nenetsk ve Yamal-Nenetsk özerk bölgeleri, Kareliya ve Komi cumhuriyetleri olmak üzere Rusya’nın altı bölgesinden alınabiliyor.Şu anda vatandaşların kullanabileceği 1 milyon hektarlık arazi mevcut. Bunun 700 bin hektarı Murmansk bölgesinde.Rusların yanı sıra Arktika’da arazi kullanma hakkından artık yurt dışında yaşayan ve gönüllü olarak taşınma programı kapsamındaki yurttaşlar da faydalanabilecek.Vatandaşlar arazilerinin yerini internet üzerinden belirleyebilecek. Başvurular tek başına olduğu gibi en fazla 10 kişilik gruplar halinde yapılabilecek.

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