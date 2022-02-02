https://tr.sputniknews.com/20220202/ingiltere-basbakani-johnsonin-baglantili-oldugu-6-parti-skandali-ortaya-cikti-1053380763.html
İngiltere Başbakanı Johnson'ın bağlantılı olduğu 6. parti skandalı ortaya çıktı
İngiltere Başbakanı Johnson'ın bağlantılı olduğu 6. parti skandalı ortaya çıktı
İngiltere'deki koronavirüs tedbirleri kapsamındaki kapanma döneminde Başbakanlık konutunda partiler düzenlendiği ve Başbakanı Johnson'ın söz konusu partilere... 02.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-02T12:35+0300
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boris johnson
parti
kapanma
koronavirüs
koronavirüs tedbirleri
tam kapanma
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İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ülkedeki üçüncü karantina dönemi içerisinde, 14 Ocak 2021 tarihinde özel bir danışman için Başbakanlık konutunda düzenlenen bir işten ayrılma partisine katıldığına dair yeni iddialarla karşı karşıya. Guardian gazetesinin haberine göre, İngiliz başbakanın kalabalık etkinliklerin yasaklanmasının da dahil olduğu koronavirüs tedbirlerine rağmen düzenlenen etkinlikte kısa bir konuşma yaptığı ve beş dakika kaldığı söyleniyor.Gazetenin iddiasına göre soruşturma altındaki bir başka parti, New York'ta başkonsolos yardımcısı olarak atandığı için Başbakanlık ofisindeki görevinden ayrılan üst düzey yetkili Hannah Young için 18 Haziran 2020'de düzenlenen etkinlik oldu.Başbakanlık, devam eden polis soruşturması nedeniyle son iddialar hakkında yorum yapamayacağını açıkladı.İddiaların doğrulanması durumunda bu, Johnson'ın bağlantılı olduğu 6. parti skandalı olacak.İstifa edecek mi?İngiliz The Sun gazetesine röportaj veren İngiltere Başbakanı, karantina döneminde Başbakanlık konutunda düzenlenen koronavirüs partileri nedeniyle ceza alması durumunda istifa edip etmeyeceği sorusunu yanıtsız bıraktı.İktidardaki Muhafazakar Parti'de liderliği belirleyen 1922 Komitesi'nin başkan yardımcısı Sir Charles Walker, Başbakan Johnson'ı pozisyonunu değerlendirmeye davet eden son üst düzey isim oldu. Walker, Başbakanın istifa etmesi halinde 'büyük cesaret' göstereceğini söyledi.
https://tr.sputniknews.com/20220131/ingilterede-basbakanlikta-kisitlamada-duzenlenen-partiler-icin-liderlik-basarisizligi-tespiti-1053319209.html
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ingiltere, boris johnson, parti, kapanma, koronavirüs, koronavirüs tedbirleri , tam kapanma
İngiltere Başbakanı Johnson'ın bağlantılı olduğu 6. parti skandalı ortaya çıktı
12:35 02.02.2022 (güncellendi: 12:37 02.02.2022)
İngiltere'deki koronavirüs tedbirleri kapsamındaki kapanma döneminde Başbakanlık konutunda partiler düzenlendiği ve Başbakanı Johnson'ın söz konusu partilere katıldığına ilişkin iddiaların ardı kesilmiyor. Johnson'ın bizzat bir çalışanın veda partisine katılıp konuşma yaptığı iddia edilirken, söz konusu iddialar 6. parti skandalı olarak anılıyor.
İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ülkedeki üçüncü karantina dönemi içerisinde, 14 Ocak 2021 tarihinde özel bir danışman için Başbakanlık konutunda düzenlenen bir işten ayrılma partisine katıldığına dair yeni iddialarla karşı karşıya.
Guardian gazetesinin haberine göre, İngiliz başbakanın kalabalık etkinliklerin yasaklanmasının da dahil olduğu koronavirüs tedbirlerine rağmen düzenlenen etkinlikte kısa bir konuşma yaptığı ve beş dakika kaldığı söyleniyor.
Gazetenin iddiasına göre soruşturma altındaki bir başka parti, New York'ta başkonsolos yardımcısı olarak atandığı için Başbakanlık ofisindeki görevinden ayrılan üst düzey yetkili Hannah Young için 18 Haziran 2020'de düzenlenen etkinlik oldu.
Başbakanlık, devam eden polis soruşturması nedeniyle son iddialar hakkında yorum yapamayacağını açıkladı.
İddiaların doğrulanması durumunda bu, Johnson'ın bağlantılı olduğu 6. parti skandalı olacak.
İstifa edecek mi?
İngiliz The Sun
gazetesine röportaj veren İngiltere Başbakanı, karantina döneminde Başbakanlık konutunda düzenlenen koronavirüs partileri nedeniyle ceza alması durumunda istifa edip etmeyeceği sorusunu yanıtsız bıraktı.
İktidardaki Muhafazakar Parti'de liderliği belirleyen 1922 Komitesi'nin başkan yardımcısı Sir Charles Walker, Başbakan Johnson'ı pozisyonunu değerlendirmeye davet eden son üst düzey isim oldu. Walker, Başbakanın istifa etmesi halinde 'büyük cesaret' göstereceğini söyledi.