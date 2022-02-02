https://tr.sputniknews.com/20220202/ingiltere-ukrayna-ve-polonyadan-rusyaya-karsi-uclu-ittifak-kurma-karari-1053404847.html
İngiltere, Ukrayna ve Polonya'dan Rusya'ya karşı üçlü ittifak kurma kararı
İngiltere, Ukrayna ve Polonya'dan Rusya'ya karşı üçlü ittifak kurma kararı
Ukrayna Başbakanı Denis Şmıgal, Polonya ve İngiltere'yle yeni bir ittifak kurma kararı aldıklarını ve bölgesel güvenliği pekiştirmeyi hedeflediklerini söyledi. 02.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-02T22:51+0300
2022-02-02T22:51+0300
2022-02-02T22:51+0300
ukrayna krizi
ukrayna
polonya
mateusz morawiecki
ittifak
ingiltere
denis şmıgal
ukrayna dışişleri bakanı dmitriy kuleba
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Ukrayna'da Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki'yle görüşmesinin ardından konuşan Şmıgal, "Ukrayna-Polonya-İngiltere işbirliğini öngören yeni bölgesel formatın en yakın zamanda resmen ilan edileceğini umuyoruz" dedi.'Rus saldırganlığının' sürdüğünü iddia eden Şmıgal, bu koşullar altında bölgesel güvenliğin pekiştirilmesine yönelik işbirliğini öngören üç taraflı belgeyi imzalayacaklarını kaydetti.Kuleba: Dost ve yakın görüşlü ülkeleri küçük ittifaklar halinde birleştirerek güçleniyoruzBu arada Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba da Ukrayna, Polonya ve İngiltere'den oluşan üçlü bir ittifak kurulmasına yönelik çalışmalar yürütüldüğünü belirtti.Kuleba, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna, Polonya ve İngiltere arasında bir 'küçük ittifak' kurulmasına yönelik çalışmalara dair basında bazı haberlerin yer aldığını belirtti.Haberler nedeniyle bazı noktaların netleştirilmesi gerektiğine işaret eden Kuleba, “Refahı ve güvenli bir ortama kavuşmayı, gelecekte Avrupa Birliği ve NATO üyesi oluncaya kadar bekleyemeyiz. Bunlara bugün ihtiyacımız var. Bu nedenle dost ve yakın görüşlü ülkeleri küçük ittifaklar halinde birleştirerek güçleniyoruz” ifadelerini kullandı.Ukrayna ve Türkiye Dışişleri Bakanları ile Savunma Bakanlarından oluşan 'Quadriga' formatı gibi başarılı örneklerin bulunduğuna işaret eden Kuleba, “Yerel coğrafyaya bağlı olmayan bu yeni format, ortak ilkeleri paylaşan, güvenliği güçlendirmeye, ticareti geliştirmeye çalışan ve somut eylemlere hazır olan ülkelerin bir birliğidir” diye konuştu.
https://tr.sputniknews.com/20220201/ingiltere-basbakani-johnson-rusyanin-ukraynayi-isgali-siyasi-ve-insani-felaket-olur-1053363472.html
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ukrayna, polonya, mateusz morawiecki, ittifak, ingiltere, denis şmıgal, ukrayna dışişleri bakanı dmitriy kuleba
İngiltere, Ukrayna ve Polonya'dan Rusya'ya karşı üçlü ittifak kurma kararı
Ukrayna Başbakanı Denis Şmıgal, Polonya ve İngiltere'yle yeni bir ittifak kurma kararı aldıklarını ve bölgesel güvenliği pekiştirmeyi hedeflediklerini söyledi.
Ukrayna'da Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki'yle görüşmesinin ardından konuşan Şmıgal, "Ukrayna-Polonya-İngiltere işbirliğini öngören yeni bölgesel formatın en yakın zamanda resmen ilan edileceğini umuyoruz" dedi.
'Rus saldırganlığının' sürdüğünü iddia eden Şmıgal, bu koşullar altında bölgesel güvenliğin pekiştirilmesine yönelik işbirliğini öngören üç taraflı belgeyi imzalayacaklarını kaydetti.
Kuleba: Dost ve yakın görüşlü ülkeleri küçük ittifaklar halinde birleştirerek güçleniyoruz
Bu arada Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba da Ukrayna, Polonya ve İngiltere'den oluşan üçlü bir ittifak kurulmasına yönelik çalışmalar yürütüldüğünü belirtti.
Kuleba, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna, Polonya ve İngiltere arasında bir 'küçük ittifak' kurulmasına yönelik çalışmalara dair basında bazı haberlerin yer aldığını belirtti.
Haberler nedeniyle bazı noktaların netleştirilmesi gerektiğine işaret eden Kuleba, “Refahı ve güvenli bir ortama kavuşmayı, gelecekte Avrupa Birliği ve NATO üyesi oluncaya kadar bekleyemeyiz. Bunlara bugün ihtiyacımız var. Bu nedenle dost ve yakın görüşlü ülkeleri küçük ittifaklar halinde birleştirerek güçleniyoruz” ifadelerini kullandı.
Ukrayna ve Türkiye Dışişleri Bakanları ile Savunma Bakanlarından oluşan 'Quadriga' formatı gibi başarılı örneklerin bulunduğuna işaret eden Kuleba, “Yerel coğrafyaya bağlı olmayan bu yeni format, ortak ilkeleri paylaşan, güvenliği güçlendirmeye, ticareti geliştirmeye çalışan ve somut eylemlere hazır olan ülkelerin bir birliğidir” diye konuştu.