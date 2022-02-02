Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220202/ingiltere-ukrayna-ve-polonyadan-rusyaya-karsi-uclu-ittifak-kurma-karari-1053404847.html
İngiltere, Ukrayna ve Polonya'dan Rusya'ya karşı üçlü ittifak kurma kararı
İngiltere, Ukrayna ve Polonya'dan Rusya'ya karşı üçlü ittifak kurma kararı
Ukrayna Başbakanı Denis Şmıgal, Polonya ve İngiltere'yle yeni bir ittifak kurma kararı aldıklarını ve bölgesel güvenliği pekiştirmeyi hedeflediklerini söyledi. 02.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-02T22:51+0300
2022-02-02T22:51+0300
ukrayna krizi
ukrayna
polonya
mateusz morawiecki
ittifak
ingiltere
denis şmıgal
ukrayna dışişleri bakanı dmitriy kuleba
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/02/1053404770_0:123:1200:798_1920x0_80_0_0_6fe97b60c0353f4272dd16e0f2284402.jpg
Ukrayna'da Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki'yle görüşmesinin ardından konuşan Şmıgal, "Ukrayna-Polonya-İngiltere işbirliğini öngören yeni bölgesel formatın en yakın zamanda resmen ilan edileceğini umuyoruz" dedi.'Rus saldırganlığının' sürdüğünü iddia eden Şmıgal, bu koşullar altında bölgesel güvenliğin pekiştirilmesine yönelik işbirliğini öngören üç taraflı belgeyi imzalayacaklarını kaydetti.Kuleba: Dost ve yakın görüşlü ülkeleri küçük ittifaklar halinde birleştirerek güçleniyoruzBu arada Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba da Ukrayna, Polonya ve İngiltere'den oluşan üçlü bir ittifak kurulmasına yönelik çalışmalar yürütüldüğünü belirtti.Kuleba, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna, Polonya ve İngiltere arasında bir 'küçük ittifak' kurulmasına yönelik çalışmalara dair basında bazı haberlerin yer aldığını belirtti.Haberler nedeniyle bazı noktaların netleştirilmesi gerektiğine işaret eden Kuleba, “Refahı ve güvenli bir ortama kavuşmayı, gelecekte Avrupa Birliği ve NATO üyesi oluncaya kadar bekleyemeyiz. Bunlara bugün ihtiyacımız var. Bu nedenle dost ve yakın görüşlü ülkeleri küçük ittifaklar halinde birleştirerek güçleniyoruz” ifadelerini kullandı.Ukrayna ve Türkiye Dışişleri Bakanları ile Savunma Bakanlarından oluşan 'Quadriga' formatı gibi başarılı örneklerin bulunduğuna işaret eden Kuleba, “Yerel coğrafyaya bağlı olmayan bu yeni format, ortak ilkeleri paylaşan, güvenliği güçlendirmeye, ticareti geliştirmeye çalışan ve somut eylemlere hazır olan ülkelerin bir birliğidir” diye konuştu.
https://tr.sputniknews.com/20220201/ingiltere-basbakani-johnson-rusyanin-ukraynayi-isgali-siyasi-ve-insani-felaket-olur-1053363472.html
ukrayna
polonya
ingiltere
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/02/1053404770_92:0:1156:798_1920x0_80_0_0_70be0330e5ab49366087c600d2269dc4.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ukrayna, polonya, mateusz morawiecki, ittifak, ingiltere, denis şmıgal, ukrayna dışişleri bakanı dmitriy kuleba

İngiltere, Ukrayna ve Polonya'dan Rusya'ya karşı üçlü ittifak kurma kararı

22:51 02.02.2022
© REUTERS / Valentyn OgirenkoPolonya Başbakanı Mateusz Morawiecki ile Ukrayna Başbakanı Denis Şmıgal
Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki ile Ukrayna Başbakanı Denis Şmıgal - Sputnik Türkiye, 1920, 02.02.2022
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
Abone ol
Ukrayna Başbakanı Denis Şmıgal, Polonya ve İngiltere'yle yeni bir ittifak kurma kararı aldıklarını ve bölgesel güvenliği pekiştirmeyi hedeflediklerini söyledi.
Ukrayna'da Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki'yle görüşmesinin ardından konuşan Şmıgal, "Ukrayna-Polonya-İngiltere işbirliğini öngören yeni bölgesel formatın en yakın zamanda resmen ilan edileceğini umuyoruz" dedi.
'Rus saldırganlığının' sürdüğünü iddia eden Şmıgal, bu koşullar altında bölgesel güvenliğin pekiştirilmesine yönelik işbirliğini öngören üç taraflı belgeyi imzalayacaklarını kaydetti.

Kuleba: Dost ve yakın görüşlü ülkeleri küçük ittifaklar halinde birleştirerek güçleniyoruz

Bu arada Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba da Ukrayna, Polonya ve İngiltere'den oluşan üçlü bir ittifak kurulmasına yönelik çalışmalar yürütüldüğünü belirtti.
Kuleba, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna, Polonya ve İngiltere arasında bir 'küçük ittifak' kurulmasına yönelik çalışmalara dair basında bazı haberlerin yer aldığını belirtti.

Haberler nedeniyle bazı noktaların netleştirilmesi gerektiğine işaret eden Kuleba, “Refahı ve güvenli bir ortama kavuşmayı, gelecekte Avrupa Birliği ve NATO üyesi oluncaya kadar bekleyemeyiz. Bunlara bugün ihtiyacımız var. Bu nedenle dost ve yakın görüşlü ülkeleri küçük ittifaklar halinde birleştirerek güçleniyoruz” ifadelerini kullandı.
Ukrayna ve Türkiye Dışişleri Bakanları ile Savunma Bakanlarından oluşan 'Quadriga' formatı gibi başarılı örneklerin bulunduğuna işaret eden Kuleba, “Yerel coğrafyaya bağlı olmayan bu yeni format, ortak ilkeleri paylaşan, güvenliği güçlendirmeye, ticareti geliştirmeye çalışan ve somut eylemlere hazır olan ülkelerin bir birliğidir” diye konuştu.
Boris Johnson - Sputnik Türkiye, 1920, 01.02.2022
Ukrayna krizi
İngiltere Başbakanı Johnson: Rusya'nın Ukrayna'yı işgali siyasi ve insani felaket olur
Dün, 21:58
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce