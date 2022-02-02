https://tr.sputniknews.com/20220202/ingiltere-ukrayna-ve-polonyadan-rusyaya-karsi-uclu-ittifak-kurma-karari-1053404847.html

İngiltere, Ukrayna ve Polonya'dan Rusya'ya karşı üçlü ittifak kurma kararı

İngiltere, Ukrayna ve Polonya'dan Rusya'ya karşı üçlü ittifak kurma kararı

Ukrayna Başbakanı Denis Şmıgal, Polonya ve İngiltere'yle yeni bir ittifak kurma kararı aldıklarını ve bölgesel güvenliği pekiştirmeyi hedeflediklerini söyledi. 02.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-02T22:51+0300

2022-02-02T22:51+0300

2022-02-02T22:51+0300

ukrayna krizi

ukrayna

polonya

mateusz morawiecki

ittifak

ingiltere

denis şmıgal

ukrayna dışişleri bakanı dmitriy kuleba

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/02/1053404770_0:123:1200:798_1920x0_80_0_0_6fe97b60c0353f4272dd16e0f2284402.jpg

Ukrayna'da Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki'yle görüşmesinin ardından konuşan Şmıgal, "Ukrayna-Polonya-İngiltere işbirliğini öngören yeni bölgesel formatın en yakın zamanda resmen ilan edileceğini umuyoruz" dedi.'Rus saldırganlığının' sürdüğünü iddia eden Şmıgal, bu koşullar altında bölgesel güvenliğin pekiştirilmesine yönelik işbirliğini öngören üç taraflı belgeyi imzalayacaklarını kaydetti.Kuleba: Dost ve yakın görüşlü ülkeleri küçük ittifaklar halinde birleştirerek güçleniyoruzBu arada Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba da Ukrayna, Polonya ve İngiltere'den oluşan üçlü bir ittifak kurulmasına yönelik çalışmalar yürütüldüğünü belirtti.Kuleba, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna, Polonya ve İngiltere arasında bir 'küçük ittifak' kurulmasına yönelik çalışmalara dair basında bazı haberlerin yer aldığını belirtti.Haberler nedeniyle bazı noktaların netleştirilmesi gerektiğine işaret eden Kuleba, “Refahı ve güvenli bir ortama kavuşmayı, gelecekte Avrupa Birliği ve NATO üyesi oluncaya kadar bekleyemeyiz. Bunlara bugün ihtiyacımız var. Bu nedenle dost ve yakın görüşlü ülkeleri küçük ittifaklar halinde birleştirerek güçleniyoruz” ifadelerini kullandı.Ukrayna ve Türkiye Dışişleri Bakanları ile Savunma Bakanlarından oluşan 'Quadriga' formatı gibi başarılı örneklerin bulunduğuna işaret eden Kuleba, “Yerel coğrafyaya bağlı olmayan bu yeni format, ortak ilkeleri paylaşan, güvenliği güçlendirmeye, ticareti geliştirmeye çalışan ve somut eylemlere hazır olan ülkelerin bir birliğidir” diye konuştu.

https://tr.sputniknews.com/20220201/ingiltere-basbakani-johnson-rusyanin-ukraynayi-isgali-siyasi-ve-insani-felaket-olur-1053363472.html

ukrayna

polonya

ingiltere

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ukrayna, polonya, mateusz morawiecki, ittifak, ingiltere, denis şmıgal, ukrayna dışişleri bakanı dmitriy kuleba