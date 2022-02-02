https://tr.sputniknews.com/20220202/ingilterede-bir-bar-cinsel-kimlige-gore-giris-ucreti-belirledi-1053382729.html

İngiltere'de bir bar, 'cinsel kimliğe' göre giriş ücreti belirledi

İngiltere'de bir bar, 'cinsel kimliğe' göre giriş ücreti belirledi

İngiltere'de bir gece kulübü, düzenlediği etinlikte insanlara ırk, cinsiyet ve cinsel yönelime göre farklı giriş fiyatları uyguladı. 02.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-02T13:18+0300

2022-02-02T13:18+0300

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Londra'nın doğusundaki E1 isimli gece kulübünde 'kadın, queer, interseks, trans veya non-binary olan siyahları, yerlileri ve renkli insanları kutlamaya' adanmış bir grup olan Pxssy Palace tarafından organize edilen düzenlenen etkinlikte, heteroseksüel erkekler için giriş maliyeti 112 pound olarak açıklanırken, giriş ücreti beyaz trans bireyler veya beyaz olmayan heteroseksüel kadınlar için 24.64 pound ve queer, trans veya 'non binary' BIPOC'lar 16.80 pound olarak fiyatlandırdı.Non binary'ler, kendilerini kadın ve erkek gibi ikili cinsiyet kimliklerinin dışında tutanları adlandırmak için kullanılan bir terimken, BIPOC ise siyahlar, yerliler ve farklı deri rengine sahip olan insanları tanımlamak için kullanılıyor.Grup, fiyatlandırma ölçeğinin amacının, düşük gelirli BIPOC queerlerin partiye ücretsiz girebilmesini sağlamak olduğunu açıkladı. Düzenlenen etkinlikler bu topluluklardaki insanlar için olduğundan, topluluğun üyesi olmadıkları halde 'müttefik' olabilecek insanlardan daha fazla ödeme yapmaları isteniyor.

https://tr.sputniknews.com/20211015/daniel-craig-neden-gay-barlari-tercih-ettigini-anlatti-1049820293.html

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ingiltere, lgbt, lgbti, kulüp