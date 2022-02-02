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https://tr.sputniknews.com/20220202/ingilterede-bir-sehir-merakta-squid-game-muhafizi-gibi-giyinip-dolasan-kisi-kim-1053379613.html
İngiltere'de bir şehir merakta: Squid Game muhafızı gibi giyinip dolaşan kişi kim?
İngiltere'de bir şehir merakta: Squid Game muhafızı gibi giyinip dolaşan kişi kim?
İngiltere'nin Coventry şehrinde Squid Game'deki gardiyanların kostümlerinden giyen bir kişinin farklı günlerde birçok noktada görülmesi dikkat çekti. 02.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-02T12:23+0300
2022-02-02T12:23+0300
2022-02-02T12:23+0300
ingiltere
netflix
kostüm
squid game
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Netflix'in dili İngilizce olmamasına rağmen izlenme rekoru kuran Güney Kore yapımı dizisi Squid Game'deki gardiyanlardan biri, İngiltere'nin Coventry şehrinde 'görüldü.' Farklı günlerde şehrin birçok noktasında beyaz daire, kare veya üçgen sembollü pembe tulumlara benzeyen bir kıyafet giyen bir kişi dikkatleri çekti. Şehirde bekarlığa veda partilerinde bu tür karakterlerin kılığına bürünmek sık rastlanan bir durum.
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ingiltere, netflix, kostüm, squid game
İngiltere'de bir şehir merakta: Squid Game muhafızı gibi giyinip dolaşan kişi kim?
İngiltere'nin Coventry şehrinde Squid Game'deki gardiyanların kostümlerinden giyen bir kişinin farklı günlerde birçok noktada görülmesi dikkat çekti.
Netflix'in dili İngilizce olmamasına rağmen izlenme rekoru kuran Güney Kore yapımı dizisi Squid Game'deki gardiyanlardan biri, İngiltere'nin Coventry şehrinde 'görüldü.'
Farklı günlerde şehrin birçok noktasında beyaz daire, kare veya üçgen sembollü pembe tulumlara benzeyen bir kıyafet giyen bir kişi dikkatleri çekti.
Şehirde bekarlığa veda partilerinde bu tür karakterlerin kılığına bürünmek sık rastlanan bir durum.