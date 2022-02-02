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İnsanların koronavirüsle enfekte edildiği deneyin 'güvenli' olduğu açıklandı
İnsanların koronavirüsle enfekte edildiği deneyin 'güvenli' olduğu açıklandı
Genç yetişkinlerin bilinçli bir şekilde Kovid’le enfekte edildiği ilk araştırmanın "güvenli" olduğu sonucuna varıldı. 02.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-02T17:58+0300
2022-02-02T17:58+0300
koronavirüs
deney
koronavirüs
kovid-19
araştırma
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Genç yetişkinlerin bilinçli bir şekilde Kovid’le enfekte edildiği çalışmayı yürüten şirket Open Orphan, çalışmalar sonunda elde ettikleri verilerin Kovid-19 salgınında tedavi ve aşıların test edilmesi için bir seçenek sunabileceğini açıkladı.T24'ün Reuters'tan aktardığına göre Open Orphan, gönüllülerin enfekte edildiği projeyi bir yıldır, Imperial College London ve Britanya hükümetinin aşı programı ile yürütüyordu.Test sürecinde, 18-29 yaş aralığında 36 sağlıklı kadın ve erkek gönüllü oldu. Covid-19’un orijinal virüsüyle enfekte olan kişiler, yakından takip edildi. Bu kişiler, Kovid’i geçirdikleri karantinadan çıktıktan sonra 12 ay boyunca takip edilecek.Şirket, insan deneyinde herhangi bir büyük yan etkinin görülmediğini açıkladı.
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deney, koronavirüs, kovid-19, araştırma

İnsanların koronavirüsle enfekte edildiği deneyin 'güvenli' olduğu açıklandı

17:58 02.02.2022
© REUTERS / ANTON VAGANOVKoronavirüs-Laboratuvar-Aşı çalışmaları
Koronavirüs-Laboratuvar-Aşı çalışmaları - Sputnik Türkiye, 1920, 02.02.2022
© REUTERS / ANTON VAGANOV
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Genç yetişkinlerin bilinçli bir şekilde Kovid’le enfekte edildiği ilk araştırmanın "güvenli" olduğu sonucuna varıldı.
Genç yetişkinlerin bilinçli bir şekilde Kovid’le enfekte edildiği çalışmayı yürüten şirket Open Orphan, çalışmalar sonunda elde ettikleri verilerin Kovid-19 salgınında tedavi ve aşıların test edilmesi için bir seçenek sunabileceğini açıkladı.
T24'ün Reuters'tan aktardığına göre Open Orphan, gönüllülerin enfekte edildiği projeyi bir yıldır, Imperial College London ve Britanya hükümetinin aşı programı ile yürütüyordu.
Test sürecinde, 18-29 yaş aralığında 36 sağlıklı kadın ve erkek gönüllü oldu. Covid-19’un orijinal virüsüyle enfekte olan kişiler, yakından takip edildi. Bu kişiler, Kovid’i geçirdikleri karantinadan çıktıktan sonra 12 ay boyunca takip edilecek.
Şirket, insan deneyinde herhangi bir büyük yan etkinin görülmediğini açıkladı.
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