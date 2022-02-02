https://tr.sputniknews.com/20220202/insanlarin-koronavirusle-enfekte-edildigi-deneyin-guvenli-oldugu-aciklandi-1053395104.html

İnsanların koronavirüsle enfekte edildiği deneyin 'güvenli' olduğu açıklandı

İnsanların koronavirüsle enfekte edildiği deneyin 'güvenli' olduğu açıklandı

Genç yetişkinlerin bilinçli bir şekilde Kovid’le enfekte edildiği ilk araştırmanın "güvenli" olduğu sonucuna varıldı. 02.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-02T17:58+0300

2022-02-02T17:58+0300

2022-02-02T17:58+0300

koronavirüs

deney

koronavirüs

kovid-19

araştırma

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Genç yetişkinlerin bilinçli bir şekilde Kovid’le enfekte edildiği çalışmayı yürüten şirket Open Orphan, çalışmalar sonunda elde ettikleri verilerin Kovid-19 salgınında tedavi ve aşıların test edilmesi için bir seçenek sunabileceğini açıkladı.T24'ün Reuters'tan aktardığına göre Open Orphan, gönüllülerin enfekte edildiği projeyi bir yıldır, Imperial College London ve Britanya hükümetinin aşı programı ile yürütüyordu.Test sürecinde, 18-29 yaş aralığında 36 sağlıklı kadın ve erkek gönüllü oldu. Covid-19’un orijinal virüsüyle enfekte olan kişiler, yakından takip edildi. Bu kişiler, Kovid’i geçirdikleri karantinadan çıktıktan sonra 12 ay boyunca takip edilecek.Şirket, insan deneyinde herhangi bir büyük yan etkinin görülmediğini açıkladı.

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deney, koronavirüs, kovid-19, araştırma