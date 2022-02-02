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İpsala'da Yunanlar tarafından itilen 12 göçmenin cansız bedenine ulaşıldı
İpsala'da Yunanlar tarafından itilen 12 göçmenin cansız bedenine ulaşıldı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Edirne'nin İpsala ilçesinde Yunan sınır birlikleri tarafından geri itilmiş 22 göçmenden 12'sinin donarak hayatını kaybettiğini... 02.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-02T15:06+0300
2022-02-02T15:12+0300
yaşam
yunanistan
edirne
ipsala
göçmen
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Konuyla ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabında, "Tarih: 2.2 2022 Yer: İpsala Yunanistan Sınırı... Ayakkabıları çıkarılmış, elbiseleri soyulmuş, Yunan sınır birlikleri tarafından geri itilmiş 22 göçmenden 12'si dondu. AB çaresiz, cılız ve insanlıktan yoksun. Yunan sınır birlikleri, mağdura cani, FETÖ'ye müşfik. Allah rahmet eylesin" açıklamasında bulundu.Bakan Soylu, 2 gün önce de sosyal medya hesabından "Barbarlık, Canilik... Çeşme Karaada açıklarında Yunan Sahil Güvenliği, 3 göçmeni denize attı. 2’si kurtarıldı, 1 göçmen hayatını kaybetti... Özgürlük ve insan hakları havarisi Avrupa Birliği uyusun" mesajını paylaşmıştı.Edirne Valiliği'nden açıklamaEdirne Valiliği'nden yapılan açıklamada, Yunanistan tarafından geri itilen 12 göçmenin donarak öldüğü bölgede arama tarama faaliyetlerinin devam ettiği belirtildi. Açıklamada şöyle denildi:
yunanistan
edirne
ipsala
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yunanistan, edirne, ipsala, göçmen

İpsala'da Yunanlar tarafından itilen 12 göçmenin cansız bedenine ulaşıldı

15:06 02.02.2022 (güncellendi: 15:12 02.02.2022)
© Fotoğrafİpsala
İpsala - Sputnik Türkiye, 1920, 02.02.2022
© Fotoğraf
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Edirne'nin İpsala ilçesinde Yunan sınır birlikleri tarafından geri itilmiş 22 göçmenden 12'sinin donarak hayatını kaybettiğini duyurdu. Konuyla ilgili Edirne Valiliği'nden de açıklama yapıldı.
Konuyla ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabında, "Tarih: 2.2 2022 Yer: İpsala Yunanistan Sınırı... Ayakkabıları çıkarılmış, elbiseleri soyulmuş, Yunan sınır birlikleri tarafından geri itilmiş 22 göçmenden 12'si dondu. AB çaresiz, cılız ve insanlıktan yoksun. Yunan sınır birlikleri, mağdura cani, FETÖ'ye müşfik. Allah rahmet eylesin" açıklamasında bulundu.
Bakan Soylu, 2 gün önce de sosyal medya hesabından "Barbarlık, Canilik... Çeşme Karaada açıklarında Yunan Sahil Güvenliği, 3 göçmeni denize attı. 2’si kurtarıldı, 1 göçmen hayatını kaybetti... Özgürlük ve insan hakları havarisi Avrupa Birliği uyusun" mesajını paylaşmıştı.

Edirne Valiliği'nden açıklama

Edirne Valiliği'nden yapılan açıklamada, Yunanistan tarafından geri itilen 12 göçmenin donarak öldüğü bölgede arama tarama faaliyetlerinin devam ettiği belirtildi.
Açıklamada şöyle denildi:

“02.02. 2022 günü İpsala ilçesi Paşaköy köyü Mandakoru mevkisinde Yunanlar tarafından geri itilen ve donarak vefat eden 9 göçmenin cansız bedenine ulaşılmıştır. Donma riski altındaki bir göçmen ise kurtarılarak Keşan Devlet Hastanesi’ne sevk edilmiştir. Arazide yapılan arama tarama çalışmaları sonrasında 2 göçmenin daha cansız bedenine ulaşılmıştır. Hastaneye sevk edilen göçmen de kurtarılamayarak vefat etmiştir. Vefat eden göçmen sayısı maalesef 12’ye ulaşmıştır. Jandarma, sınır birlikleri, polis ve AFAD ekiplerimiz tarafından arama tarama faaliyetlerine devam edilmektedir. Konuyla ilgili adli soruşturmaya başlanmıştır. Kamuoyuna üzüntüyle duyurulur”

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