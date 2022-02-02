Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20220202/ispanya-meclisi-kilisenin-cocuklara-cinsel-istismarini-sorusturacak-1053369982.html
İspanya meclisi, kilisenin çocuklara cinsel istismarını soruşturacak
İspanya meclisi, kilisenin çocuklara cinsel istismarını soruşturacak
İspanya meclisi, Katolik Kilisesi'nin çocuklara yönelik cinsel istismar iddialarını soruşturmak için araştırma komisyonu kurulması yönünde ilk adımı attı. 02.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-02T01:17+0300
2022-02-02T01:17+0300
dünya
ispanya
kilise
cinsel istismar
katolik
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/17/1044347236_0:0:1597:898_1920x0_80_0_0_590be471014062608ea8847013414d3f.jpg
İspanya'da iktidardaki sol koalisyon hükümetinin ortağı Unidas Podemos ile bağımsızlıkçı siyasi partilerden Katalonya Cumhuriyetçi Solu (ERC) ve Bask'taki EH Bildu'nun girişimiyle hazırlanan, İspanya'da Katolik Kilisesi'nin çocuklara yönelik cinsel istismar iddialarını araştırmak için bir komisyon kurulmasına ilişkin önergenin, Genel Kurul'da görüşülmesine onay verildi.Önergeye hükümetin büyük ortağı Sosyalist İşçi Partisi de destek verirken, ana muhalefetteki sağ görüşlü Halk Partisi (PP) ve aşırı sağcı Vox partileri karşı çıktı.Söz konusu iddialara ilişkin mecliste araştırma komisyonu kurulmasıyla ilgili kararın 17 Şubat'tan sonra yapılması öngörülen Genel Kurul'da görüşülmesi bekleniyor.İspanya'da Devlet Başsavcılığı da ülkedeki 17 özerk yönetimde görevli savcılara bugün gönderdiği talimatta, Katolik Kilisesi'nin çocuklara yönelik cinsel istismar iddialarına ilişkin soruşturma başlatılmasını istedi. El Pais gazetesi geçen aylarda yayımladığı kapsamlı araştırmada, Katolik Kilisesi'nin çocuklara yönelik cinsel istismarlarıyla ilgili İspanya'da 251'i yeni olmak üzere toplam 1237 mağdurun olduğunu belirtip, elindeki araştırma sonucunu Vatikan'a ve İspanya'daki Piskoposlar Konferansı'na sunmuştu.Piskoposlar Konferansı da 2001'den bu yana Katolik Kilisesi'ne bağlı din adamlarının çocuklara yönelik cinsel istismar iddialarıyla ilgili 220 suç duyurusu yapıldığını bildirmişti.Katolik Kilisesi'nde çocuklara yönelik cinsel istismar iddiaları Fransa, Portekiz, Hollanda gibi Avrupa'nın diğer ülkelerinde de zaman zaman gündeme geliyor.
ispanya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/17/1044347236_23:0:1220:898_1920x0_80_0_0_d0d7c881cb4cb096aff13a0700dab36e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ispanya, kilise, cinsel istismar, katolik

İspanya meclisi, kilisenin çocuklara cinsel istismarını soruşturacak

01:17 02.02.2022
© AAİspanya bayrağı
İspanya bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 02.02.2022
© AA
Abone ol
İspanya meclisi, Katolik Kilisesi'nin çocuklara yönelik cinsel istismar iddialarını soruşturmak için araştırma komisyonu kurulması yönünde ilk adımı attı.
İspanya'da iktidardaki sol koalisyon hükümetinin ortağı Unidas Podemos ile bağımsızlıkçı siyasi partilerden Katalonya Cumhuriyetçi Solu (ERC) ve Bask'taki EH Bildu'nun girişimiyle hazırlanan, İspanya'da Katolik Kilisesi'nin çocuklara yönelik cinsel istismar iddialarını araştırmak için bir komisyon kurulmasına ilişkin önergenin, Genel Kurul'da görüşülmesine onay verildi.
Önergeye hükümetin büyük ortağı Sosyalist İşçi Partisi de destek verirken, ana muhalefetteki sağ görüşlü Halk Partisi (PP) ve aşırı sağcı Vox partileri karşı çıktı.

Söz konusu iddialara ilişkin mecliste araştırma komisyonu kurulmasıyla ilgili kararın 17 Şubat'tan sonra yapılması öngörülen Genel Kurul'da görüşülmesi bekleniyor.
İspanya'da Devlet Başsavcılığı da ülkedeki 17 özerk yönetimde görevli savcılara bugün gönderdiği talimatta, Katolik Kilisesi'nin çocuklara yönelik cinsel istismar iddialarına ilişkin soruşturma başlatılmasını istedi.
El Pais gazetesi geçen aylarda yayımladığı kapsamlı araştırmada, Katolik Kilisesi'nin çocuklara yönelik cinsel istismarlarıyla ilgili İspanya'da 251'i yeni olmak üzere toplam 1237 mağdurun olduğunu belirtip, elindeki araştırma sonucunu Vatikan'a ve İspanya'daki Piskoposlar Konferansı'na sunmuştu.
Piskoposlar Konferansı da 2001'den bu yana Katolik Kilisesi'ne bağlı din adamlarının çocuklara yönelik cinsel istismar iddialarıyla ilgili 220 suç duyurusu yapıldığını bildirmişti.
Katolik Kilisesi'nde çocuklara yönelik cinsel istismar iddiaları Fransa, Portekiz, Hollanda gibi Avrupa'nın diğer ülkelerinde de zaman zaman gündeme geliyor.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce