Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Erdoğan: Yüksek enflasyon sarmalını da inşallah bir süre sonra tamamen bertaraf edeceğiz
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20220202/ispanyol-pais-gazetesi-abd-ve-natonun-rusyaya-verdigi-yazili-yaniti-yayinladi-1053387056.html
İspanyol Pais gazetesi, ABD ve NATO'nun Rusya'ya verdiği 'yazılı yanıtı' yayınladı
İspanyol Pais gazetesi, ABD ve NATO'nun Rusya'ya verdiği 'yazılı yanıtı' yayınladı
ABD ve NATO'nun Rusya'nın güvenlik garantileriyle ilgili tekliflerine verdiği yazılı yanıta ulaştığını öne süren İspanyol Pais gazetesi, söz konusu belgeleri... 02.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-02T14:35+0300
2022-02-02T14:35+0300
dünya
abd
rusya
el pais
cevap
görüşme
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/0b/1052627180_0:237:3219:2048_1920x0_80_0_0_2af0a8aeba0bd70fb690a741dcf63a06.jpg
Pais'in yayınladığı belgelerde Washington'un aşağıdaki konuları Moskova'yla istişare etmeye hazır olduğu belirtildi:Haberde, Batı'nın Doğu Avrupa'ya nükleer silah konuşlandırmaktan vazgeçtiğinin altını çizdiği öne sürüldü.Pais'in belgelerine göre ABD ve NATO, Rusya'yla güvenlik konularıyla ilgili belgelerin imzalanmasını müzakere etmeye hazır. Ayrıca NATO, cepheleşme istemediğini belirtiyor ancak kendi için ilkesel önem taşıyan konularda taviz vermeyeceğinin altını çiziyor.Bu arada RIA Novosti'ye konuşan bir diplomatik kaynak, Pais'in yayınladığı belgelerin orijinal olduğunu doğruladı.Lavrov, yanıtın sızdırılacağına dair uyarıda bulunmuştuWashington'un yazılı cevapları hakkında konuşan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'nin en önemli konu olan NATO'nun doğuya genişlememesi konusuna olumlu yanıt vermediğini ve atılacak adımlarla ilgili kararı bizzat Devlet Başkanı Putin'in vereceğini vurgulamıştı.Washington'un yazılı yanıtın kamuoyuyla paylaşılmamasını talep ettiğini de aktaran Lavrov, ancak ABD'nin bu yanıtı göndermeden önce tüm müttefiklerinden ve Ukrayna'dan onay aldığına dikkat çekerek "Bu nedenle, belgenin en kısa sürede sızdırılacağından hiç şüphem yok" demişti.
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/0b/1052627180_239:0:2970:2048_1920x0_80_0_0_c3fbef324c2682a5f737c3bd18956673.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
abd, rusya, el pais, cevap, görüşme

İspanyol Pais gazetesi, ABD ve NATO'nun Rusya'ya verdiği 'yazılı yanıtı' yayınladı

14:35 02.02.2022
© SputnikABD- Rusya- Güvenlik garantisi görüşmeleri
ABD- Rusya- Güvenlik garantisi görüşmeleri - Sputnik Türkiye, 1920, 02.02.2022
© Sputnik
Abone ol
ABD ve NATO'nun Rusya'nın güvenlik garantileriyle ilgili tekliflerine verdiği yazılı yanıta ulaştığını öne süren İspanyol Pais gazetesi, söz konusu belgeleri kamuoyuyla paylaştı.
Pais'in yayınladığı belgelerde Washington'un aşağıdaki konuları Moskova'yla istişare etmeye hazır olduğu belirtildi:
Tomahawk kruz füzelerinin Romanya ve Polonya'da yerleştirilmemesine ilişkin mekanizma,
Ukrayna'ya taarruz amaçlı füze sistemlerinin ve birliklerin konuşlandırılmasının sınırlandırılmasına ilişkin karşılıklı yükümlülükler,
Hem yeni nükleer silah türlerini hem de orta ve kısa menzilli füzelerin kontrolünü öngören alternatif START-3 anlaşması (Stratejik Saldırı Silahlarının Azaltılması Anlaşması),
Denizde ve havada kazaların önlenmesi için ek tedbirler.
Haberde, Batı'nın Doğu Avrupa'ya nükleer silah konuşlandırmaktan vazgeçtiğinin altını çizdiği öne sürüldü.

Pais'in belgelerine göre ABD ve NATO, Rusya'yla güvenlik konularıyla ilgili belgelerin imzalanmasını müzakere etmeye hazır. Ayrıca NATO, cepheleşme istemediğini belirtiyor ancak kendi için ilkesel önem taşıyan konularda taviz vermeyeceğinin altını çiziyor.

Bu arada RIA Novosti'ye konuşan bir diplomatik kaynak, Pais'in yayınladığı belgelerin orijinal olduğunu doğruladı.
Lavrov, yanıtın sızdırılacağına dair uyarıda bulunmuştu
Washington'un yazılı cevapları hakkında konuşan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'nin en önemli konu olan NATO'nun doğuya genişlememesi konusuna olumlu yanıt vermediğini ve atılacak adımlarla ilgili kararı bizzat Devlet Başkanı Putin'in vereceğini vurgulamıştı.

Washington'un yazılı yanıtın kamuoyuyla paylaşılmamasını talep ettiğini de aktaran Lavrov, ancak ABD'nin bu yanıtı göndermeden önce tüm müttefiklerinden ve Ukrayna'dan onay aldığına dikkat çekerek "Bu nedenle, belgenin en kısa sürede sızdırılacağından hiç şüphem yok" demişti.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce