İspanyol Pais gazetesi, ABD ve NATO'nun Rusya'ya verdiği 'yazılı yanıtı' yayınladı
© SputnikABD- Rusya- Güvenlik garantisi görüşmeleri
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ABD ve NATO'nun Rusya'nın güvenlik garantileriyle ilgili tekliflerine verdiği yazılı yanıta ulaştığını öne süren İspanyol Pais gazetesi, söz konusu belgeleri kamuoyuyla paylaştı.
Pais'in yayınladığı belgelerde Washington'un aşağıdaki konuları Moskova'yla istişare etmeye hazır olduğu belirtildi:
Tomahawk kruz füzelerinin Romanya ve Polonya'da yerleştirilmemesine ilişkin mekanizma,
Ukrayna'ya taarruz amaçlı füze sistemlerinin ve birliklerin konuşlandırılmasının sınırlandırılmasına ilişkin karşılıklı yükümlülükler,
Hem yeni nükleer silah türlerini hem de orta ve kısa menzilli füzelerin kontrolünü öngören alternatif START-3 anlaşması (Stratejik Saldırı Silahlarının Azaltılması Anlaşması),
Denizde ve havada kazaların önlenmesi için ek tedbirler.
Haberde, Batı'nın Doğu Avrupa'ya nükleer silah konuşlandırmaktan vazgeçtiğinin altını çizdiği öne sürüldü.
Pais'in belgelerine göre ABD ve NATO, Rusya'yla güvenlik konularıyla ilgili belgelerin imzalanmasını müzakere etmeye hazır. Ayrıca NATO, cepheleşme istemediğini belirtiyor ancak kendi için ilkesel önem taşıyan konularda taviz vermeyeceğinin altını çiziyor.
Bu arada RIA Novosti'ye konuşan bir diplomatik kaynak, Pais'in yayınladığı belgelerin orijinal olduğunu doğruladı.
Pais'in belgelerine göre ABD ve NATO, Rusya'yla güvenlik konularıyla ilgili belgelerin imzalanmasını müzakere etmeye hazır. Ayrıca NATO, cepheleşme istemediğini belirtiyor ancak kendi için ilkesel önem taşıyan konularda taviz vermeyeceğinin altını çiziyor.
Bu arada RIA Novosti'ye konuşan bir diplomatik kaynak, Pais'in yayınladığı belgelerin orijinal olduğunu doğruladı.
Lavrov, yanıtın sızdırılacağına dair uyarıda bulunmuştu
Washington'un yazılı cevapları hakkında konuşan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'nin en önemli konu olan NATO'nun doğuya genişlememesi konusuna olumlu yanıt vermediğini ve atılacak adımlarla ilgili kararı bizzat Devlet Başkanı Putin'in vereceğini vurgulamıştı.
Washington'un yazılı yanıtın kamuoyuyla paylaşılmamasını talep ettiğini de aktaran Lavrov, ancak ABD'nin bu yanıtı göndermeden önce tüm müttefiklerinden ve Ukrayna'dan onay aldığına dikkat çekerek "Bu nedenle, belgenin en kısa sürede sızdırılacağından hiç şüphem yok" demişti.
Washington'un yazılı yanıtın kamuoyuyla paylaşılmamasını talep ettiğini de aktaran Lavrov, ancak ABD'nin bu yanıtı göndermeden önce tüm müttefiklerinden ve Ukrayna'dan onay aldığına dikkat çekerek "Bu nedenle, belgenin en kısa sürede sızdırılacağından hiç şüphem yok" demişti.