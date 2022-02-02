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İstanbul'da karlar erimeye başladı, barajlarda sadece yüzde 2'lik artış oldu
İstanbul'da karlar erimeye başladı, barajlarda sadece yüzde 2'lik artış oldu
İstanbul'da etkili olan kar yağışının ardından barajlar ve göllerinin çevresini kaplayan karların erimesiyle barajlardaki doluluk oranlarında yüzde 2.02’lik... 02.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-02T12:11+0300
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kar yağışı
yaşam
istanbul
baraj
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İstanbul'da etkili olan kar yağışının ardından barajlar ve çevresi beyaz örtüyle kaplandı. Karların erimesiyle birlikte baraj doluluk oranlarında ise beklenen artış olmadı.İstanbul'un barajlarında kar yağışının başladığı 24 Ocak Pazartesi günü yüzde 54.11 olan doluluk oranı, bugün ise yüzde 56.13 olarak ölçüldü.Son 10 gündeki artış yüzde 2.02 olarak kayıtlara geçti.
https://tr.sputniknews.com/20220201/prof-dr-orta-yagislar-yeterli-olmadi-trakya-yer-alti-ve-yer-ustu-suyunda-kuraklik-yasiyor-1053346142.html
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kar yağışı, istanbul, baraj

İstanbul'da karlar erimeye başladı, barajlarda sadece yüzde 2'lik artış oldu

12:11 02.02.2022 (güncellendi: 12:13 02.02.2022)
© İHAÖmerli barajı, İstanbul
Ömerli barajı, İstanbul - Sputnik Türkiye, 1920, 02.02.2022
© İHA
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İstanbul'da etkili olan kar yağışının ardından barajlar ve göllerinin çevresini kaplayan karların erimesiyle barajlardaki doluluk oranlarında yüzde 2.02’lik bir artış oldu. Kar yağışının başladığı 24 Ocak Pazartesi günü yüzde 54.11 olan doluluk oranı, bugün ise yüzde 56.13 olarak ölçüldü.
İstanbul'da etkili olan kar yağışının ardından barajlar ve çevresi beyaz örtüyle kaplandı. Karların erimesiyle birlikte baraj doluluk oranlarında ise beklenen artış olmadı.
İstanbul'un barajlarında kar yağışının başladığı 24 Ocak Pazartesi günü yüzde 54.11 olan doluluk oranı, bugün ise yüzde 56.13 olarak ölçüldü.
Son 10 gündeki artış yüzde 2.02 olarak kayıtlara geçti.
İstanbul-baraj-doluluk oranı - Sputnik Türkiye, 1920, 01.02.2022
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