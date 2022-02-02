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İstanbul'un fenomen köpeği Boji'nin kripto parası çıktı
İstanbul'un fenomen köpeği Boji'nin kripto parası çıktı
İstanbul'un fenomen köpeği Boji'nin adına kripto para birimi piyasaya sürüldü. 02.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-02T14:30+0300
2022-02-02T14:38+0300
boji
ekonomi
istanbul
köpek
kripto para
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Dogecoin’in yükselişi sonrası, bu tür alternatif birimler ilgi çekmeye başladı. İsmini İstanbul’un meşhur sokak köpeği Boji’den alan Boji Token (BOJI), 1 Aralık’ta kripto para piyasasına girdi.Webtekno'nun haberine göre, şu anda yalnızca Pancakeswap üzerinden alınabilen Boji Token, açıklamasında “Amacımız, dünyadaki hayvanlar için koşulları iyileştirmek” ifadeleri yer alıyor.Hedeflerde ‘15 bin Twitter takipçisi, CoinMarketCap listelemesi, influencer alımı, 40 bin Twitter takipçisi, ERC20 token’ın çıkışı’ gibi yalnızca bir hayran kitlesi oluşturmaya odaklanan ifadeler yer alıyor. Şartların iyileştirilmesine yönelik tek ifadeyse ‘Hayvanların koşullarını iyileştirmek için yüzde 2 yardım ücreti’ şeklinde.Dolandırıcılık uyarısıBoji Token, Türkiye gündemine daha önce de gelmişti. Boji’nin televizyonlarda konuşulduğu günlerde haberlerde Boji Token’a da yer verilmiş ve bir ‘dolandırıcılık’ olabileceği konusunda uyarıda bulunulmuştu.Token’ın arkasındaki kişilerse bu haberlerin ardından bir açıklama paylaşmış, haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirterek “Büyükşehir Belediyesi ile görüşerek birlikte stratejik ortaklıklar kurma planımız devam etmektedir” ifadelerine yer vermişti.
https://tr.sputniknews.com/20211228/bojiden-yeni-fotograf-ozlemisim-hepinizi-1052195513.html
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boji, istanbul, köpek, kripto para

İstanbul'un fenomen köpeği Boji'nin kripto parası çıktı

14:30 02.02.2022 (güncellendi: 14:38 02.02.2022)
© DHABoji, İstanbul
Boji, İstanbul - Sputnik Türkiye, 1920, 02.02.2022
© DHA
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İstanbul'un fenomen köpeği Boji'nin adına kripto para birimi piyasaya sürüldü.
Dogecoin’in yükselişi sonrası, bu tür alternatif birimler ilgi çekmeye başladı. İsmini İstanbul’un meşhur sokak köpeği Boji’den alan Boji Token (BOJI), 1 Aralık’ta kripto para piyasasına girdi.
Webtekno'nun haberine göre, şu anda yalnızca Pancakeswap üzerinden alınabilen Boji Token, açıklamasında “Amacımız, dünyadaki hayvanlar için koşulları iyileştirmek” ifadeleri yer alıyor.
Hedeflerde ‘15 bin Twitter takipçisi, CoinMarketCap listelemesi, influencer alımı, 40 bin Twitter takipçisi, ERC20 token’ın çıkışı’ gibi yalnızca bir hayran kitlesi oluşturmaya odaklanan ifadeler yer alıyor. Şartların iyileştirilmesine yönelik tek ifadeyse ‘Hayvanların koşullarını iyileştirmek için yüzde 2 yardım ücreti’ şeklinde.
© Boji TokenBOJITOKEN
BOJITOKEN - Sputnik Türkiye, 1920, 02.02.2022
BOJITOKEN
© Boji Token

Dolandırıcılık uyarısı

Boji Token, Türkiye gündemine daha önce de gelmişti. Boji’nin televizyonlarda konuşulduğu günlerde haberlerde Boji Token’a da yer verilmiş ve bir ‘dolandırıcılık’ olabileceği konusunda uyarıda bulunulmuştu.
Token’ın arkasındaki kişilerse bu haberlerin ardından bir açıklama paylaşmış, haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirterek “Büyükşehir Belediyesi ile görüşerek birlikte stratejik ortaklıklar kurma planımız devam etmektedir” ifadelerine yer vermişti.
Boji - Sputnik Türkiye, 1920, 28.12.2021
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