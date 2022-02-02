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İzmir’de yanan valizin içerisinden ceset çıktı
İzmir’de yanan valizin içerisinden ceset çıktı
İzmir’in Buca ilçesinde otoyol kenarında yangın ihbarına giden ekipler, yanan valizden çıkanı görünce dehşete düştü. Yapılan incelemede valizin içerisinden... 02.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-02T07:50+0300
2022-02-02T07:50+0300
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Edinilen bilgiye göre olay dün akşam saat 21.00 sıralarında Gökdere Mahallesi İzmir Çevre Yolu Işıkkent yol ayrımı yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, otoyol kenarındaki makilik alanda yangın ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Küçük bir alanda etkili olan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, yanan alanda bulunan bir valiz dikkat çekti. Ekipler tarafından yapılan incelemede valizin içerisinde bir erkek cesedi olduğu belirlendi. Jandarma ekipleri bölgeye şerit çekerek güvenlik önlemi alırken, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Olay Yeri İnceleme ekipleri incelemelerde bulundu. Jandarma dedektifleri çalışma başlattıYapılan incelemede cesedin üzerinden kimlik çıkmazken, cesedin 40’lı yaşlarda olduğu öğrenildi. Jandarma Dedektifleri olarak bilinen Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, olayla ilgili şüpheli veya şüphelileri yakalamak için geniş kapsamlı çalışma başlattı.Valiz içerisinde bulunan cansız beden, olay yerinde savcı tarafından yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
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izmir, bavul, ceset

İzmir’de yanan valizin içerisinden ceset çıktı

07:50 02.02.2022
© İHAYanan valizin içerisinden ceset çıktı
Yanan valizin içerisinden ceset çıktı - Sputnik Türkiye, 1920, 02.02.2022
© İHA
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İzmir’in Buca ilçesinde otoyol kenarında yangın ihbarına giden ekipler, yanan valizden çıkanı görünce dehşete düştü. Yapılan incelemede valizin içerisinden erkek cesedi çıktı.
Edinilen bilgiye göre olay dün akşam saat 21.00 sıralarında Gökdere Mahallesi İzmir Çevre Yolu Işıkkent yol ayrımı yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, otoyol kenarındaki makilik alanda yangın ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Küçük bir alanda etkili olan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, yanan alanda bulunan bir valiz dikkat çekti.
Ekipler tarafından yapılan incelemede valizin içerisinde bir erkek cesedi olduğu belirlendi. Jandarma ekipleri bölgeye şerit çekerek güvenlik önlemi alırken, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Olay Yeri İnceleme ekipleri incelemelerde bulundu.

Jandarma dedektifleri çalışma başlattı

Yapılan incelemede cesedin üzerinden kimlik çıkmazken, cesedin 40’lı yaşlarda olduğu öğrenildi.
Jandarma Dedektifleri olarak bilinen Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, olayla ilgili şüpheli veya şüphelileri yakalamak için geniş kapsamlı çalışma başlattı.
Valiz içerisinde bulunan cansız beden, olay yerinde savcı tarafından yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
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