Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
KORONAVİRÜS
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına ilişkin tüm gelişmeler
https://tr.sputniknews.com/20220202/japonyada-kovid-19-vaka-sayisi-ilk-kez-90-bini-asti-guney-korede-rekor-sayida-vaka-bildirildi--1053405967.html
Japonya'da Kovid-19 vaka sayısı ilk kez 90 bini aştı: Güney Kore'de rekor sayıda vaka bildirildi
Japonya'da Kovid-19 vaka sayısı ilk kez 90 bini aştı: Güney Kore'de rekor sayıda vaka bildirildi
Japonya'da Kovid-19 salgınının başından beri günlük vaka sayısı ilk kez 90 binin üzerine çıktı. Güney Kore'de ise vaka sayısı ilk kez 20 bini aştı. 02.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-02T23:37+0300
2022-02-02T23:38+0300
japonya
güney kore
koronavirüs
vaka
koronavirüs
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/02/1053406172_0:52:1000:615_1920x0_80_0_0_be66f02be7541264d5017e0870c218af.jpg
Japonya Sağlık, Çalışma ve Refah Bakanlığı verilerine göre, ülkede vaka sayısı son 24 saatte 94 bin 930 artarak 2 milyon 921 bin 177’ye yükseldi.Bu verilerle Japonya'da salgınının başından beri günlük en yüksek vaka sayısı kayda geçti.Virüse bağlı can kaybı sayısı ise son 24 saatte 82 artışla 18 bin 980’e yükseldi.Ülke genelinde 886 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Ajansı (KDCA), ülkede son 24 saatte 20 bin 270 yeni Kovid-19 enfeksiyonu bildirdi.Böylelikle toplam vaka sayısı 884 bin 310'a çıktı.Kovid-19 kaynaklı hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 15 artarak 6 bin 787'ye ulaştı.
japonya
güney kore
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/02/1053406172_56:0:945:667_1920x0_80_0_0_9e57fcb0467843cea78f592d7943e37f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
japonya, güney kore, koronavirüs, vaka

Japonya'da Kovid-19 vaka sayısı ilk kez 90 bini aştı: Güney Kore'de rekor sayıda vaka bildirildi

23:37 02.02.2022 (güncellendi: 23:38 02.02.2022)
© REUTERS / KIM HONG-JIGüney Kore koronavirüs
Güney Kore koronavirüs - Sputnik Türkiye, 1920, 02.02.2022
© REUTERS / KIM HONG-JI
Abone ol
Japonya'da Kovid-19 salgınının başından beri günlük vaka sayısı ilk kez 90 binin üzerine çıktı. Güney Kore'de ise vaka sayısı ilk kez 20 bini aştı.
Japonya Sağlık, Çalışma ve Refah Bakanlığı verilerine göre, ülkede vaka sayısı son 24 saatte 94 bin 930 artarak 2 milyon 921 bin 177’ye yükseldi.
Bu verilerle Japonya'da salgınının başından beri günlük en yüksek vaka sayısı kayda geçti.
Virüse bağlı can kaybı sayısı ise son 24 saatte 82 artışla 18 bin 980’e yükseldi.
Ülke genelinde 886 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.
Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Ajansı (KDCA), ülkede son 24 saatte 20 bin 270 yeni Kovid-19 enfeksiyonu bildirdi.
Böylelikle toplam vaka sayısı 884 bin 310'a çıktı.
Kovid-19 kaynaklı hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 15 artarak 6 bin 787'ye ulaştı.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce