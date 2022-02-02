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KORONAVİRÜS
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Japonya'da Kovid-19 vaka sayısı ilk kez 90 bini aştı: Güney Kore'de rekor sayıda vaka bildirildi
Japonya'da Kovid-19 vaka sayısı ilk kez 90 bini aştı: Güney Kore'de rekor sayıda vaka bildirildi
Japonya'da Kovid-19 salgınının başından beri günlük vaka sayısı ilk kez 90 binin üzerine çıktı. Güney Kore'de ise vaka sayısı ilk kez 20 bini aştı. 02.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-02T23:37+0300
2022-02-02T23:37+0300
2022-02-02T23:38+0300
japonya
güney kore
koronavirüs
vaka
koronavirüs
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Japonya Sağlık, Çalışma ve Refah Bakanlığı verilerine göre, ülkede vaka sayısı son 24 saatte 94 bin 930 artarak 2 milyon 921 bin 177’ye yükseldi.Bu verilerle Japonya'da salgınının başından beri günlük en yüksek vaka sayısı kayda geçti.Virüse bağlı can kaybı sayısı ise son 24 saatte 82 artışla 18 bin 980’e yükseldi.Ülke genelinde 886 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Ajansı (KDCA), ülkede son 24 saatte 20 bin 270 yeni Kovid-19 enfeksiyonu bildirdi.Böylelikle toplam vaka sayısı 884 bin 310'a çıktı.Kovid-19 kaynaklı hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 15 artarak 6 bin 787'ye ulaştı.
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japonya, güney kore, koronavirüs, vaka
Japonya'da Kovid-19 vaka sayısı ilk kez 90 bini aştı: Güney Kore'de rekor sayıda vaka bildirildi 23:37 02.02.2022 (güncellendi: 23:38 02.02.2022)
Japonya'da Kovid-19 salgınının başından beri günlük vaka sayısı ilk kez 90 binin üzerine çıktı. Güney Kore'de ise vaka sayısı ilk kez 20 bini aştı.
Japonya Sağlık, Çalışma ve Refah Bakanlığı verilerine göre, ülkede vaka sayısı son 24 saatte
94 bin 930 artarak 2 milyon 921 bin 177’ye yükseldi.
Bu verilerle Japonya'da salgınının başından beri günlük en yüksek vaka sayısı kayda geçti.
Virüse bağlı can kaybı sayısı ise son 24 saatte 82 artışla 18 bin 980’e yükseldi.
Ülke genelinde 886 kişi yoğun bakım servislerinde Kovid-19 tedavisi görüyor.
Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Ajansı (KDCA), ülkede son 24 saatte
20 bin 270 yeni Kovid-19 enfeksiyonu bildirdi.
Böylelikle toplam vaka sayısı 884 bin 310'a çıktı.
Kovid-19 kaynaklı hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 15 artarak 6 bin 787'ye ulaştı.