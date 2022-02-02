https://tr.sputniknews.com/20220202/jennifer-lopez-ben-affleckle-yeniden-baslayan-iliskilerini-anlatti-mutlu-ve-gururluyum-1053385755.html

Jennifer Lopez, Ben Affleck'le yeniden başlayan ilişkilerini anlattı: 'Mutlu ve gururluyum'

Jennifer Lopez, Ben Affleck'le yeniden başlayan ilişkilerini anlattı: 'Mutlu ve gururluyum'

Jennifer Lopez, Ben Affleck ile ikinci bir şans elde ettiği için çok mutlu ve gururlu hissettiğini söyledi. 02.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-02T14:02+0300

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jennifer lopez

yaşam

ben affleck

aşık

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Jennifer Lopez, haftalık magazin dergisi People için verdiği röportajda eski nişanlısı Ben Affleck ile yeniden bir arada olmasını kutsal bir armağan olarak tanımladı.Lopez, “Onunla birlikte olduğum için çok şanslı, mutlu ve gururlu hissediyorum. İkinci bir şans olarak güzel bir aşk hikayesi yaşıyoruz” dedi.‘Yaşananlar bu ilişkiye hazırladı’NTV’nin aktardığına göre 52 yaşındaki sanatçı, seneler önceki ilişkinin medyanın çok gözü önünde olduğunu söyledi. Lopez ayrılıkla beraber yaşadıkları pek çok şeyin bu defa kendilerini kamuoyu önündeki ilişkilerine daha çok hazırladığını söyledi.‘Daha yaşlıyız, daha akıllıyız’Amerikalı şarkıcı “İkimiz de ‘Vay canına, çok mutluyuz ve bunların hiçbirinin tekrar devreye girmesini istemiyoruz’ diyorduk. Artık daha yaşlıyız, daha akıllıyız, daha fazla tecrübeye sahibiz. Hayatımızın farklı bir dönemindeyiz. Şimdi çocuklarımız var ve bu şeylerin çok bilincinde olmamız gerekiyor. Çok koruyucuyuz çünkü hepimiz için çok güzel bir zaman” dedi.

https://tr.sputniknews.com/20200512/jennifer-lopez-robert-de-niro-sting-bon-joviden-1-saatte-115-milyon-dolar--1042028168.html

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jennifer lopez, ben affleck, aşık