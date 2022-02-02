https://tr.sputniknews.com/20220202/kazakistan-parlamentosu-siyasi-kararlarin-nazarbayevle-gorusulmesi-zorunlulugunu-kaldirdi-1053376531.html

Kazakistan Parlamentosu, siyasi kararların Nazarbayev’le görüşülmesi zorunluluğunu kaldırdı

Kazakistan Parlamentosu, siyasi kararların Nazarbayev’le görüşülmesi zorunluluğunu kaldırdı

Kazakistan Meclisi, ülkede alınan siyasi kararlarla ilgili eski Devlet Başkanı Nursultan Nazarbayev’le görüşülmesini öngören yasada değişiklik yapılmasına... 02.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-02T11:01+0300

2022-02-02T11:01+0300

2022-02-02T11:05+0300

kazakistan

nursultan nazarbayev

parlamento

kasım cömert tokayev

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/09/1052549062_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_f629d53d78656ac91df3b3d5be1fe0da.jpg

Kazakistan Senatosu’nun teklif ettiği, siyasi kararların Nazarbayev’le görüşülmesi zorunluluğunun kaldırılmasına ilişkin düzenleme Meclis’in onayından geçti. Kararla ayrıca Nazarbayev’in Güvenlik Konseyi ve Kazakistan Halk Meclisi’nde başkanlık yapmaması da öngörülüyor. Karar, imzalanmak üzere Devlet Başkanı Kasım Cömert Tokayev’e gönderildi. Bununla birlikte milletvekilleri ‘Elbaşı’ ile ilgili iki düzenlemeyi daha onaylamıştı. Böylelikle Nazarbayev’in Anayasa Konseyi’ne üye olma, hükümet toplantıları ve parlamentoda konuşma hakkı korunmuş oldu. Yaklaşık 30 yıl Kazakistan'ı yöneten Nazarbayev, 20 Mart 2019'da devlet başkanlığı görevini bıraktı, ancak Kazakistan Güvenlik Konseyi, Kazakistan Halk Meclisi ve Nur Otan Partisindeki başkanlık görevlerini sürdürmeye devam etti. Nisan 2021'de Nazarbayev, Halk Meclisi Başkanlığı görevinden ayrılma ve yetkileri mevcut devlet başkanına devretme kararını açıkladı. Güvenlik Konseyi Başkanının yetkileri, ülkedeki şiddet olayları sırasında 5 Ocak'ta Kasım Cömert Tokayev'e geçti. Kazakistan’daki şiddet olaylarının başlamasının ardından ilk kez 18 Ocak'ta halka hitap eden 81 yaşındaki Nazarbayev, Tokayev'in Kazakistan'da tam yetkiye sahip olduğunu ve kendisinin artık emekli olduğunu ifade etmişti.

kazakistan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

kazakistan, nursultan nazarbayev, parlamento, kasım cömert tokayev