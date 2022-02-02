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https://tr.sputniknews.com/20220202/kendi-kendini-sarj-eden-hibrit-araclar-avrupada-ilk-kez-dizel-araclardan-daha-fazla-satildi-1053376907.html
Kendi kendini şarj eden hibrit otomobiller Avrupa'da ilk kez dizel araçları geçti
Kendi kendini şarj eden hibrit otomobiller Avrupa'da ilk kez dizel araçları geçti
Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği, hem batarya hem içten yanmalı motorla çalışan hibrit araçların Avrupa'da ilk kez dizel araçlardan az bir farkla daha fazla... 02.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-02T11:14+0300
2022-02-02T11:19+0300
ekonomi
otomobil
dizel
satış
elektrikli araç
hibrit
dizel yakıt
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Reuters'ın Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği verilerine dayandırdığı haberine göre, 2021'de Avrupa'da satılan araçların çoğunluğunu ilk kez hem batarya hem içten yanmalı motorla çalışan hibrit araçlar oluşturdu. Hibrit araçların satış sayısı ile dizel araçların satış sayıları arasındaki farkın yalnızca 48 olduğu vurgulandı.Habere göre geçtiğimiz yıl Avrupa'da satılan her 11 araçtan biri, bataryalı otomobiller oldu ve toplamda satılan bataryalı otomobillerin sayısı yaklaşık 880 bin olarak açıklandı.Kendi kendini şarj eden hibrit otomobiller, içten yanmalı bir motor tarafından şarj edilen bir pil içeriyor ve genellikle elektrik gücüyle yalnızca sınırlı bir mesafe kat edebiliyor. Harici şarj edilen hibrit araçlar ise, dışarıdan şarj edilen bir pille çalışıyor ve bu nedenle daha çevre dostu olarak biliniyor. Yani kendi kendini şarj eden otomobiller içten yanmalı bir motorla desteklenirken, harici şarj edilen elektrikli otomobiller ise yalnızca pille çalışıyor.Avrupa Birliği'nde geçen yıl 1 milyon 901 bin 239 kendi kendini şarj eden hibrit araç kaydedilirken, bu sayının 2020'de 1.1 milyon olduğu belirtildi.2015'teki Dieselgate skandalından bu yana azalış gösteren dizel otomobil kayıt sayıları, geçen yılki 2,77 milyondan üçte bir oranında azalarak 1 milyon 901 bin 191'e düştü.Avrupa'da düşük veya sıfır emisyonlu araçlar için yeni hükümet sübvansiyonları, 2020'de dışarıdan şarj edilen hibrit ve pilli elektrikli araç satışlarının satışlarını üç katına çıkardı.Harici şarjlı hibrit araçlar otomobil üreticilerince tam elektrikli otomobillere geçiş teknolojisi olarak görülüyor.
https://tr.sputniknews.com/20210510/dizel-otomobil-satislari-azaldi-elektrikli-ve-hibrit-satislari-artti-1044462588.html
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otomobil, dizel, satış, elektrikli araç, hibrit, dizel yakıt

Kendi kendini şarj eden hibrit otomobiller Avrupa'da ilk kez dizel araçları geçti

11:14 02.02.2022 (güncellendi: 11:19 02.02.2022)
© Sputnik / Kirill Kallinikov / Fotoğraf bankasına girMoskova Uluslararası Otomobil Fuarı'nda Aurus Senat tanıtımı
Moskova Uluslararası Otomobil Fuarı'nda Aurus Senat tanıtımı - Sputnik Türkiye, 1920, 02.02.2022
© Sputnik / Kirill Kallinikov
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Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği, hem batarya hem içten yanmalı motorla çalışan hibrit araçların Avrupa'da ilk kez dizel araçlardan az bir farkla daha fazla satıldığını açıkladı.
Reuters'ın Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği verilerine dayandırdığı haberine göre, 2021'de Avrupa'da satılan araçların çoğunluğunu ilk kez hem batarya hem içten yanmalı motorla çalışan hibrit araçlar oluşturdu. Hibrit araçların satış sayısı ile dizel araçların satış sayıları arasındaki farkın yalnızca 48 olduğu vurgulandı.
Habere göre geçtiğimiz yıl Avrupa'da satılan her 11 araçtan biri, bataryalı otomobiller oldu ve toplamda satılan bataryalı otomobillerin sayısı yaklaşık 880 bin olarak açıklandı.
Kendi kendini şarj eden hibrit otomobiller, içten yanmalı bir motor tarafından şarj edilen bir pil içeriyor ve genellikle elektrik gücüyle yalnızca sınırlı bir mesafe kat edebiliyor. Harici şarj edilen hibrit araçlar ise, dışarıdan şarj edilen bir pille çalışıyor ve bu nedenle daha çevre dostu olarak biliniyor. Yani kendi kendini şarj eden otomobiller içten yanmalı bir motorla desteklenirken, harici şarj edilen elektrikli otomobiller ise yalnızca pille çalışıyor.
elektrikli araç - Sputnik Türkiye, 1920, 10.05.2021
DÜNYA
Dizel otomobil satışları azaldı, elektrikli ve hibrit satışları arttı
10 Mayıs 2021, 11:52
Avrupa Birliği'nde geçen yıl 1 milyon 901 bin 239 kendi kendini şarj eden hibrit araç kaydedilirken, bu sayının 2020'de 1.1 milyon olduğu belirtildi.
2015'teki Dieselgate skandalından bu yana azalış gösteren dizel otomobil kayıt sayıları, geçen yılki 2,77 milyondan üçte bir oranında azalarak 1 milyon 901 bin 191'e düştü.
Avrupa'da düşük veya sıfır emisyonlu araçlar için yeni hükümet sübvansiyonları, 2020'de dışarıdan şarj edilen hibrit ve pilli elektrikli araç satışlarının satışlarını üç katına çıkardı.
Harici şarjlı hibrit araçlar otomobil üreticilerince tam elektrikli otomobillere geçiş teknolojisi olarak görülüyor.
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