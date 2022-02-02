https://tr.sputniknews.com/20220202/kirgizistan-tacikistan-sinirindaki-gerginlik-suruyor-1053391258.html

Kırgızistan: Tacikistan sınırındaki gerginlik sürüyor

Kırgızistan: Tacikistan sınırındaki gerginlik sürüyor

Kırgızistan Devlet Ulusal Güvenlik Komitesi (GKNB) Başkanı Taşiev, Kırgızistan-Tacikistan sınırındaki gerginliğin sürdüğünü söyledi. 02.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-02T16:33+0300

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2022-02-02T16:33+0300

dünya

kırgızistan

tacikistan

ateşkes

çatışma

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Kırgızistan Devlet Ulusal Güvenlik Komitesi (GKNB) Başkanı Kamçıbek Taşiev, düzenlediği basın toplantısında, Kırgızistan-Tacikistan sınırındaki gergin durumun sürdüğünü, ancak bir çatışmaya dönüşebileceğine dair şimdilik bir işaret olmadığını dile getirdi.Taşiyev, “Sınırdaki durumun sakin olduğunu söyleyemem, durum gergin. Ancak bir çatışmaya dönüşebileceğine dair de şimdilik bir işaret yok” dedi.Sınırların belirlenmesi sorununun çözülmesi gerektiğine vurgu yapan Taşiyev, “Sınırların tanımlaması sorunu çözülmedikçe, her an çatışma çıkabilir, orada insanlar yaşıyor” diye konuştu.Taşiyev ayrıca, daha önce yaşanan çatışmalar nedeniyle tahliye edilen tüm insanların evlerine döndüklerini de sözlerine ekledi.27 Ocak'ta Kırgızistan'ın İsfana ve Batken kentlerini birbirine bağlayan karayolunun Tacik ordusu tarafından trafiğe kapatılması nedeniyle Kırgızistan-Tacikistan sınırında gerginlik tırmanmıştı. İki ülke yetkilileri arasında yapılan görüşmelerin ardından yol trafiğe açılmıştı.Ancak, sınırda devam eden gerginlik çatışmaya dönüşmüş, Kırgızistan ve Tacikistan sınır birlikleri arasında Tort-Koço ve Çir-Dobo bölgelerinde beş saatten fazla süren çatışmalar yaşanmıştı.Daha sonra Kırgızistan ve Tacikistan ateşkeste uzlaşarak, tüm askeri birliklerin sınır hattından uzaklaştırılması konusunda anlaşmaya varmıştı.

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kırgızistan, tacikistan, ateşkes, çatışma