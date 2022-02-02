https://tr.sputniknews.com/20220202/kirim-lideri-aksenov-kirimin-rusyaya-katilmasinin-sebebi-ukraynadaki-darbe-1053372318.html

Kırım lideri Aksenov: Kırım’ın Rusya’ya katılmasının sebebi Ukrayna’daki darbe

Kırım lideri Aksenov: Kırım’ın Rusya’ya katılmasının sebebi Ukrayna’daki darbe

Rusya Federasyonu’na bağlı Kırım Cumhuriyeti'nin lideri Sergey Aksenov, Ukrayna parlamentosunda kurulan ve Kırım’ın kaybedilmesinin sebeplerini araştıracak... 02.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-02T05:34+0300

2022-02-02T05:34+0300

2022-02-02T05:35+0300

ukrayna krizi

rusya

ukrayna

sergey aksenov

kırım

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/101445/14/1014451420_0:44:1200:719_1920x0_80_0_0_ae69fb8ba3e39d82d5b62df62a4189e7.jpg

Aksenov, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, Ukrayna Yüksek Şurasının, 'Kırım’ın kaybedilmesinin' sebeplerini araştırmak için komisyon kurmasını değerlendirdi.Aksenov, "Aslında Kırım’ın kaybına yol açan sebepler Ukrayna’da halihazırda çok iyi biliniyor. Daha doğrusu tek bir sebep var; 2014’te Kiev’de meydana gelen darbe. Yani komisyon gerçekten de hakikati ortaya çıkarmak istiyorsa, çok sayıda can kaybına, ülkenin dağılmasına ve iç savaşa yol açan bu suçun organizatörlerinin ve faillerinin isimlerini açıklamalı" ifadelerini kulladı.Darbeyi gerçekleştirenlerin isimlerinin bilindiğini söyleyen Aksenov, "Bunlar mevcut Ukraynalı politikacılar ve yabancı suç ortakları. Hepsi iyi biliniyor. Fakat mevcut işgalci rejim varken elbette isimler açıklanmayacak. Komisyonun amacı farklı, propaganda ve ülke içindeki siyasi rakiplerle hesaplaşmak" dedi.

https://tr.sputniknews.com/20220201/ukrayna-parlamentosunda-kirim-kaybedilmesine-yol-acan-olaylari-arastiracak-komisyon-kuruldu-1053364621.html

rusya

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rusya, ukrayna, sergey aksenov, kırım