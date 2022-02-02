https://tr.sputniknews.com/20220202/kirim-lideri-aksenov-kirimin-rusyaya-katilmasinin-sebebi-ukraynadaki-darbe-1053372318.html
Kırım lideri Aksenov: Kırım’ın Rusya’ya katılmasının sebebi Ukrayna’daki darbe
Kırım lideri Aksenov: Kırım’ın Rusya’ya katılmasının sebebi Ukrayna’daki darbe
Rusya Federasyonu’na bağlı Kırım Cumhuriyeti'nin lideri Sergey Aksenov, Ukrayna parlamentosunda kurulan ve Kırım’ın kaybedilmesinin sebeplerini araştıracak... 02.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-02T05:34+0300
2022-02-02T05:34+0300
2022-02-02T05:35+0300
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Aksenov, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, Ukrayna Yüksek Şurasının, 'Kırım’ın kaybedilmesinin' sebeplerini araştırmak için komisyon kurmasını değerlendirdi.Aksenov, "Aslında Kırım’ın kaybına yol açan sebepler Ukrayna’da halihazırda çok iyi biliniyor. Daha doğrusu tek bir sebep var; 2014’te Kiev’de meydana gelen darbe. Yani komisyon gerçekten de hakikati ortaya çıkarmak istiyorsa, çok sayıda can kaybına, ülkenin dağılmasına ve iç savaşa yol açan bu suçun organizatörlerinin ve faillerinin isimlerini açıklamalı" ifadelerini kulladı.Darbeyi gerçekleştirenlerin isimlerinin bilindiğini söyleyen Aksenov, "Bunlar mevcut Ukraynalı politikacılar ve yabancı suç ortakları. Hepsi iyi biliniyor. Fakat mevcut işgalci rejim varken elbette isimler açıklanmayacak. Komisyonun amacı farklı, propaganda ve ülke içindeki siyasi rakiplerle hesaplaşmak" dedi.
https://tr.sputniknews.com/20220201/ukrayna-parlamentosunda-kirim-kaybedilmesine-yol-acan-olaylari-arastiracak-komisyon-kuruldu-1053364621.html
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Kırım lideri Aksenov: Kırım’ın Rusya’ya katılmasının sebebi Ukrayna’daki darbe
05:34 02.02.2022 (güncellendi: 05:35 02.02.2022)
Rusya Federasyonu’na bağlı Kırım Cumhuriyeti'nin lideri Sergey Aksenov, Ukrayna parlamentosunda kurulan ve Kırım’ın kaybedilmesinin sebeplerini araştıracak komisyona, 2014 darbesinin sebeplerini araştırmayı tavsiye etti.
Aksenov, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, Ukrayna Yüksek Şurasının, 'Kırım’ın kaybedilmesinin' sebeplerini araştırmak için komisyon kurmasını değerlendirdi.
Aksenov, "Aslında Kırım’ın kaybına yol açan sebepler Ukrayna’da halihazırda çok iyi biliniyor. Daha doğrusu tek bir sebep var; 2014’te Kiev’de meydana gelen darbe. Yani komisyon gerçekten de hakikati ortaya çıkarmak istiyorsa, çok sayıda can kaybına, ülkenin dağılmasına ve iç savaşa yol açan bu suçun organizatörlerinin ve faillerinin isimlerini açıklamalı" ifadelerini kulladı.
Darbeyi gerçekleştirenlerin isimlerinin bilindiğini söyleyen Aksenov, "Bunlar mevcut Ukraynalı politikacılar ve yabancı suç ortakları. Hepsi iyi biliniyor. Fakat mevcut işgalci rejim varken elbette isimler açıklanmayacak. Komisyonun amacı farklı, propaganda ve ülke içindeki siyasi rakiplerle hesaplaşmak" dedi.