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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220202/kirim-lideri-aksenov-kirimin-rusyaya-katilmasinin-sebebi-ukraynadaki-darbe-1053372318.html
Kırım lideri Aksenov: Kırım’ın Rusya’ya katılmasının sebebi Ukrayna’daki darbe
Kırım lideri Aksenov: Kırım’ın Rusya’ya katılmasının sebebi Ukrayna’daki darbe
Rusya Federasyonu’na bağlı Kırım Cumhuriyeti'nin lideri Sergey Aksenov, Ukrayna parlamentosunda kurulan ve Kırım’ın kaybedilmesinin sebeplerini araştıracak... 02.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-02T05:34+0300
2022-02-02T05:35+0300
ukrayna krizi
rusya
ukrayna
sergey aksenov
kırım
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Aksenov, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, Ukrayna Yüksek Şurasının, 'Kırım’ın kaybedilmesinin' sebeplerini araştırmak için komisyon kurmasını değerlendirdi.Aksenov, "Aslında Kırım’ın kaybına yol açan sebepler Ukrayna’da halihazırda çok iyi biliniyor. Daha doğrusu tek bir sebep var; 2014’te Kiev’de meydana gelen darbe. Yani komisyon gerçekten de hakikati ortaya çıkarmak istiyorsa, çok sayıda can kaybına, ülkenin dağılmasına ve iç savaşa yol açan bu suçun organizatörlerinin ve faillerinin isimlerini açıklamalı" ifadelerini kulladı.Darbeyi gerçekleştirenlerin isimlerinin bilindiğini söyleyen Aksenov, "Bunlar mevcut Ukraynalı politikacılar ve yabancı suç ortakları. Hepsi iyi biliniyor. Fakat mevcut işgalci rejim varken elbette isimler açıklanmayacak. Komisyonun amacı farklı, propaganda ve ülke içindeki siyasi rakiplerle hesaplaşmak" dedi.
https://tr.sputniknews.com/20220201/ukrayna-parlamentosunda-kirim-kaybedilmesine-yol-acan-olaylari-arastiracak-komisyon-kuruldu-1053364621.html
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rusya, ukrayna, sergey aksenov, kırım

Kırım lideri Aksenov: Kırım’ın Rusya’ya katılmasının sebebi Ukrayna’daki darbe

05:34 02.02.2022 (güncellendi: 05:35 02.02.2022)
© AFP 2021 / MAX VETROVSergey Aksenov
Sergey Aksenov - Sputnik Türkiye, 1920, 02.02.2022
© AFP 2021 / MAX VETROV
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Rusya Federasyonu’na bağlı Kırım Cumhuriyeti'nin lideri Sergey Aksenov, Ukrayna parlamentosunda kurulan ve Kırım’ın kaybedilmesinin sebeplerini araştıracak komisyona, 2014 darbesinin sebeplerini araştırmayı tavsiye etti.
Aksenov, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, Ukrayna Yüksek Şurasının, 'Kırım’ın kaybedilmesinin' sebeplerini araştırmak için komisyon kurmasını değerlendirdi.
Aksenov, "Aslında Kırım’ın kaybına yol açan sebepler Ukrayna’da halihazırda çok iyi biliniyor. Daha doğrusu tek bir sebep var; 2014’te Kiev’de meydana gelen darbe. Yani komisyon gerçekten de hakikati ortaya çıkarmak istiyorsa, çok sayıda can kaybına, ülkenin dağılmasına ve iç savaşa yol açan bu suçun organizatörlerinin ve faillerinin isimlerini açıklamalı" ifadelerini kulladı.
Darbeyi gerçekleştirenlerin isimlerinin bilindiğini söyleyen Aksenov, "Bunlar mevcut Ukraynalı politikacılar ve yabancı suç ortakları. Hepsi iyi biliniyor. Fakat mevcut işgalci rejim varken elbette isimler açıklanmayacak. Komisyonun amacı farklı, propaganda ve ülke içindeki siyasi rakiplerle hesaplaşmak" dedi.
Ukrayna bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 01.02.2022
Ukrayna krizi
Ukrayna parlamentosunda, 'Kırım kaybedilmesine yol açan olayları' araştıracak komisyon kuruldu
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