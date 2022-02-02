https://tr.sputniknews.com/20220202/kremlin-putin-ve-johnson-ukraynayi-ve-guvenlik-garantilerini-gorustu-1053401340.html

Kremlin: Putin ve Johnson Ukrayna’yı ve güvenlik garantilerini görüştü

Kremlin: Putin ve Johnson Ukrayna’yı ve güvenlik garantilerini görüştü

Rusya Devlet Başkanı Putin ve İngiltere Başbakanı Johnson’ın Ukrayna krizi ve Rusya’nın güvenlik garantileri konularında, ayrıntılı görüş alışverişinde... 02.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-02T21:17+0300

2022-02-02T21:17+0300

2022-02-02T21:57+0300

boris johnson

vladimir putin

telefon görüşmesi

ukrayna

dünya

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.Kremlin’den yapılan açıklamada, “Ukrayna’daki kriz ve Rusya Federasyonu’nun güvenliğine uzun vadeli ve hukuka uygun düzenlenen garantilerin sağlanması bağlamında, oldukça ayrıntılı görüş alışverişi yapıldı” ifadesine yer verildi.Rusya liderinin, bu konulardaki ilkesel yaklaşımları anlattığı aktarılan açıklamada, “Özellikle de Kiev’in Minsk anlaşmasını kronik olarak sobote ettiğine dikkat çekildi. Rusya’nın sağlam temellere dayanan endişelerine NATO’nun uygun şekilde yanıt vermeye hazır olmadığı, bununla birlikte ittifakın, güvenliğin bölünmezliği ilkesine aykırı sözde ‘açık kapılar’ politikasına atıfta bulunduğu kaydedildi” dendi.

ukrayna

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boris johnson, vladimir putin, telefon görüşmesi, ukrayna