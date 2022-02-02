Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20220202/kremlin-putin-ve-johnson-ukraynayi-ve-guvenlik-garantilerini-gorustu-1053401340.html
Kremlin: Putin ve Johnson Ukrayna’yı ve güvenlik garantilerini görüştü
Kremlin: Putin ve Johnson Ukrayna’yı ve güvenlik garantilerini görüştü
Rusya Devlet Başkanı Putin ve İngiltere Başbakanı Johnson’ın Ukrayna krizi ve Rusya’nın güvenlik garantileri konularında, ayrıntılı görüş alışverişinde... 02.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-02T21:17+0300
2022-02-02T21:57+0300
boris johnson
vladimir putin
telefon görüşmesi
ukrayna
dünya
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/01/1053363760_0:140:2001:1265_1920x0_80_0_0_8f3cff8de30122fb229a044592cff2d6.jpg
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.Kremlin’den yapılan açıklamada, “Ukrayna’daki kriz ve Rusya Federasyonu’nun güvenliğine uzun vadeli ve hukuka uygun düzenlenen garantilerin sağlanması bağlamında, oldukça ayrıntılı görüş alışverişi yapıldı” ifadesine yer verildi.Rusya liderinin, bu konulardaki ilkesel yaklaşımları anlattığı aktarılan açıklamada, “Özellikle de Kiev’in Minsk anlaşmasını kronik olarak sobote ettiğine dikkat çekildi. Rusya’nın sağlam temellere dayanan endişelerine NATO’nun uygun şekilde yanıt vermeye hazır olmadığı, bununla birlikte ittifakın, güvenliğin bölünmezliği ilkesine aykırı sözde ‘açık kapılar’ politikasına atıfta bulunduğu kaydedildi” dendi.
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/01/1053363760_62:0:1937:1406_1920x0_80_0_0_dab741b7c1e63cd5abf50437c7187f8f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
boris johnson, vladimir putin, telefon görüşmesi, ukrayna

Kremlin: Putin ve Johnson Ukrayna’yı ve güvenlik garantilerini görüştü

21:17 02.02.2022 (güncellendi: 21:57 02.02.2022)
© AFP 2021 / YURI KOCHETKOVVladimir Putin
Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 02.02.2022
© AFP 2021 / YURI KOCHETKOV
Abone ol
Rusya Devlet Başkanı Putin ve İngiltere Başbakanı Johnson’ın Ukrayna krizi ve Rusya’nın güvenlik garantileri konularında, ayrıntılı görüş alışverişinde bulunduğu belirtildi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Kremlin’den yapılan açıklamada, “Ukrayna’daki kriz ve Rusya Federasyonu’nun güvenliğine uzun vadeli ve hukuka uygun düzenlenen garantilerin sağlanması bağlamında, oldukça ayrıntılı görüş alışverişi yapıldı” ifadesine yer verildi.
Rusya liderinin, bu konulardaki ilkesel yaklaşımları anlattığı aktarılan açıklamada, “Özellikle de Kiev’in Minsk anlaşmasını kronik olarak sobote ettiğine dikkat çekildi. Rusya’nın sağlam temellere dayanan endişelerine NATO’nun uygun şekilde yanıt vermeye hazır olmadığı, bununla birlikte ittifakın, güvenliğin bölünmezliği ilkesine aykırı sözde ‘açık kapılar’ politikasına atıfta bulunduğu kaydedildi” dendi.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce