https://tr.sputniknews.com/20220202/kremlin-sozcusu-abd-yaptirimlarinin-ongorulemezliginden-endise-duyuyoruz-1053394318.html

Kremlin Sözcüsü: ABD yaptırımlarının öngörülemezliğinden endişe duyuyoruz

Kremlin Sözcüsü: ABD yaptırımlarının öngörülemezliğinden endişe duyuyoruz

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya’nın ABD yaptırımlarının öngörülemezliğinden endişe duyduğunu, fakat Moskova’nın riskleri önleme ve olası kısıtlamaların... 02.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-02T17:35+0300

2022-02-02T17:35+0300

2022-02-02T17:35+0300

dünya

abd

rusya

kremlin

dmitriy peskov

abd'nin düşmanlarına yaptırımlarla karşı koyma yasası (caatsa)

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Günlük basın toplantısında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Peskov, Kremlin’in ABD yaptırımlarının öngörülemezliğinden endişe duyduğunu, fakat Moskova’nın riskleri önleme ve olası kısıtlamaların sonuçlarını en aza indirme planlarının bulunduğunu söyledi.Ukrayna etrafındaki gerilimin tırmanması halinde ABD’nin uygulamaya koyacağı, dolar bazlı banka işlemlerini bloke edecek ‘yıkıcı’ yaptırımlar ile ilgili açıklamaları değerlendiren Peskov, “Kremlin elbette ki endişeli, zira ABD'nin yaptırım davranışları kesinlikle öngörülemez. ABD bu konuda uluslararası öngörülemezliğini koruyor. Risklerden korunmak ve bu tür öngörülemeyen eylemlerin sonuçlarını en aza indirmek için planlarımız var” diye konuştu.Kremlin Sözcüsü, “Ancak yine tekrar edeceğim, ABD'yi tutarlı bir biçimde kışkırtıcı eylemlerden ve Avrupa kıtasında gerilimi tırmandırmaktan kaçınmaya çağırıyoruz” vurgusunu yaptı.Rusya’yı tilkiye benzeten Beyaz Saray Sözcüsü Psaki’ye yanıtDaha önce Ukrayna krizinin sorumluluğunun, tavuk kümesinin çatısından tavuk korkusu hakkında çığlık atan bir tilkiye benzeyen Moskova'ya ait olduğunu söyleyen Psaki’nin sözlerine ironi ile yaklaşan Peskov, şunları söyledi:Son zamanlarda Washington ve Brüksel, Moskova'yı Ukrayna'ya yönelik ‘istila’ planlamakla suçluyor ve Doğu Avrupa'daki askeri varlıklarını artırıyor.Rusya yönetimi ise Batı'nın ve Ukrayna'nın ‘saldırgan eylemler’ ile ilgili suçlamalarını defalarca reddederek, hiç kimseyi tehdit etmediğini ve kimseye saldırmayacağını açıklamış, ‘Rus saldırganlığı’ ile ilgili açıklamalarının ise NATO’nun Rusya sınırlarının yakınına daha fazla askeri teçhizat konuşlandırmak için bir bahane olarak kullandığını vurgulamıştı.Kremlin ve Rusya Dışişleri Bakanlığı ayrıca gerginliğin tırmanmasının ana nedeninin, Ukrayna'ya silah tedarik eden ve böylelikle onu askeri maceralara iten ABD ve NATO'nun eylemleri olduğunu açıklamıştı.

https://tr.sputniknews.com/20220202/rusyanin-washington-buyukelcisinden-psakinin-rusya-baska-ulkeleri-isgal-etti-aciklamasina-yanit-1053388891.html

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abd, rusya, kremlin, dmitriy peskov, abd'nin düşmanlarına yaptırımlarla karşı koyma yasası (caatsa)