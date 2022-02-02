https://tr.sputniknews.com/20220202/kubra-ecenin-supheli-olumuyle-ilgili-gozaltina-alinanlar-serbest-1053376126.html

Kübra Ece’nin şüpheli ölümüyle ilgili gözaltına alınanlar serbest

Kübra Ece’nin şüpheli ölümüyle ilgili gözaltına alınanlar serbest

4. kattan düşerek şüpheli şekilde hayatını kaybeden Kübra Ece ile olay günü aynı evde bulunan ve gözaltına alınan 7 kişi, ifadelerinin ardından serbest... 02.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-02T10:44+0300

2022-02-02T10:44+0300

2022-02-02T11:21+0300

türkiye

kadın cinayeti

cinayet

intihar

kübra ece

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Avcılar Gümüşpala Mahallesi'ndeki binanın 4'üncü katından 05.00 sıralarında Kübra Ece'nin düştüğü öne sürüldü. Olay yerine ambulans istendi. Sevk edilen ambulanstaki görevliler ağır yaralı Kübra Ece'yi aynı mahallede bulunan Murat Kölük Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Ancak Kübra Ece hastanede hayatını kaybetti.Genç kadının ölümüyle ilgili cinayet şüphesi üzerinde de duruluyor.Olayla ilgili incelemelerini sürdüren polis, o sırada Ece ile evde bulunan Mikail Ö., Hami A., Mehmet Emre Ş., Mahmut Emir Ş., Ayşe Ç., Muhammed Ali Ş. ve Brezilya doğumlu Luizia Marina R.C.’yi Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla gözaltına alındı.Gözaltına alınan 7 kişi ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.Kübra Ece’nin balkonundan düşüp de hayatını kaybettiği eski erkek arkadaşı Mehmet Emre Ş.’nin evi de polis ekiplerince mühürlendi. Ekipler kayıtlara ‘şüpheli ölüm’ olarak geçen olayın aydınlanması için çalışmalara devam ediyor.

https://tr.sputniknews.com/20220201/kubra-ecenin-supheli-olumune-iliskin-kuzeninden-aciklama-1053334236.html

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kadın cinayeti, cinayet, intihar, kübra ece