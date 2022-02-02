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KORONAVİRÜS
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına ilişkin tüm gelişmeler
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Kuzey Kıbrıs lideri Tatar koronavirüse yakalandı
Kuzey Kıbrıs lideri Tatar koronavirüse yakalandı
Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın koronavirüs testi pozitif çıktı. 02.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-02T11:15+0300
2022-02-02T11:15+0300
2022-02-02T11:18+0300
kuzey kıbrıs
ersin tatar
koronavirüs
koronavirüs
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Konuyla ilgili Anadolu Ajansı'na (AA) muhabirine bilgi veren Tatar, yaptırdığı Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı. Genel sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Tatar, hastalığı gribe benzer şekilde geçirdiğini ve kendisini izole ettiğini söyledi.
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kuzey kıbrıs, ersin tatar, koronavirüs
Kuzey Kıbrıs lideri Tatar koronavirüse yakalandı 11:15 02.02.2022 (güncellendi: 11:18 02.02.2022)
Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın koronavirüs testi pozitif çıktı.
Konuyla ilgili Anadolu Ajansı'na (AA) muhabirine bilgi veren Tatar, yaptırdığı Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Genel sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Tatar, hastalığı gribe benzer şekilde geçirdiğini ve kendisini izole ettiğini söyledi.