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Kuzey Kıbrıs lideri Tatar koronavirüse yakalandı
Kuzey Kıbrıs lideri Tatar koronavirüse yakalandı
Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın koronavirüs testi pozitif çıktı. 02.02.2022, Sputnik Türkiye
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kuzey kıbrıs
ersin tatar
koronavirüs
koronavirüs
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Konuyla ilgili Anadolu Ajansı'na (AA) muhabirine bilgi veren Tatar, yaptırdığı Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı. Genel sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Tatar, hastalığı gribe benzer şekilde geçirdiğini ve kendisini izole ettiğini söyledi.
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kuzey kıbrıs, ersin tatar, koronavirüs

Kuzey Kıbrıs lideri Tatar koronavirüse yakalandı

11:15 02.02.2022 (güncellendi: 11:18 02.02.2022)
© AAKuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Ersin Tatar
Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Ersin Tatar - Sputnik Türkiye, 1920, 02.02.2022
© AA
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Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın koronavirüs testi pozitif çıktı.
Konuyla ilgili Anadolu Ajansı'na (AA) muhabirine bilgi veren Tatar, yaptırdığı Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Genel sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Tatar, hastalığı gribe benzer şekilde geçirdiğini ve kendisini izole ettiğini söyledi.
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