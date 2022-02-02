https://tr.sputniknews.com/20220202/kuzey-kibrs-lideri-tatarin-koronaviruse-testi-pozitif-cikti-1053377036.html

Kuzey Kıbrıs lideri Tatar koronavirüse yakalandı

Kuzey Kıbrıs lideri Tatar koronavirüse yakalandı

Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın koronavirüs testi pozitif çıktı. 02.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-02T11:15+0300

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2022-02-02T11:18+0300

kuzey kıbrıs

ersin tatar

koronavirüs

koronavirüs

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Konuyla ilgili Anadolu Ajansı'na (AA) muhabirine bilgi veren Tatar, yaptırdığı Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı. Genel sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Tatar, hastalığı gribe benzer şekilde geçirdiğini ve kendisini izole ettiğini söyledi.

kuzey kıbrıs

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kuzey kıbrıs, ersin tatar, koronavirüs