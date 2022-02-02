https://tr.sputniknews.com/20220202/lavrov-avrupa-guvenlik-sarti-ve-astana-deklarasyonundan-bahsetmekten-ozenle-kaciniyor-1053371466.html
Lavrov: Batı, Avrupa Güvenlik Şartı ve Astana Deklarasyonu’ndan bahsetmekten özenle kaçınıyor
Lavrov: Batı, Avrupa Güvenlik Şartı ve Astana Deklarasyonu’ndan bahsetmekten özenle kaçınıyor
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Batı ülkelerinin, Avrupa Güvenlik Şartı ve Astana Deklarasyonu'ndan bahsetmekten özenle kaçındığını söyledi. 02.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-02T03:25+0300
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Rusya Dışişleri Bakanlığı, Bakan Sergey Lavrov’un 28 Ocak’ta ABD, Kanada ve diğer ülkelerden mevkidaşlarına yazdığı güvenliğin bölünmezliği konulu mektubu yayınladı.Rusya’nın, batı sınırlarında askeri ve siyasi gerilimin artmasından ciddi şekilde endişe duyduğunu kaydeden Lavrov, "Batı temsilcilerinin, Avrupa’da güvenlik mimarisiyle ilgili diyalogu geliştirmeye hazır oldukları yönündeki yorumlarında, Avrupa Güvenlik Şartı ve Astana Deklarasyonu’ndan bahsetmekten özenle kaçınmaları dikkat çekici. Bunu kabul edemeyiz. Güvenliğin bölünmezliğiyle ilgili anlaşmaların anlamı şu ki; güvenlik tümümüz için ya vardır ya da yoktur" ifadelerini kullandı.Batı ülkelerinin, belgelerden sadece işlerine yarar ifadeleri çıkarmaya devam ettiğini vurgulayan Lavro, bunun sebebinin, NATO’nun sorumsuzca genişlemesine yönelik politika olduğunu belirterek, “Ortaklarımızın, güvenliğin bölünmezliği ilkesine bağlılık temelinde, diğer ülkelerin güvenliği pahasına kendi güvenliklerini güçlendirmeme yükümlülüğünü nasıl anladıkları sorusuna net bir cevap almak istiyoruz. Bu konuya açıklık getirmeden İstanbul ve Astana zirvelerinin belgelerinde tespit edilen çıkar dengesinin sağlanması mümkün değil. Acil cevap bekliyoruz. Çok fazla zaman almaması gerekiyor, sonuçta söz konusu olan imza attığınız yükümlülükleri nasıl anladığınıza netlik kazandırmak” dedi.Lavrov, ülkelerin bu yükümlülükleri bir blok içinde değil ayrı ayrı aldığından bu mektuba cevabını da ayrı ayrı vermesini umduğunu da sözlerine ekledi.
https://tr.sputniknews.com/20220201/putin-ve-orban-gorusmesinin-ardindan-basin-toplantisi-basladi-1053359822.html
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rusya, nato, rusya dışişleri bakanlığı, güvenlik garantileri
Lavrov: Batı, Avrupa Güvenlik Şartı ve Astana Deklarasyonu’ndan bahsetmekten özenle kaçınıyor
03:25 02.02.2022 (güncellendi: 03:29 02.02.2022)
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Batı ülkelerinin, Avrupa Güvenlik Şartı ve Astana Deklarasyonu'ndan bahsetmekten özenle kaçındığını söyledi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Bakan Sergey Lavrov’un 28 Ocak’ta ABD, Kanada ve diğer ülkelerden mevkidaşlarına yazdığı güvenliğin bölünmezliği konulu mektubu yayınladı.
Rusya’nın, batı sınırlarında askeri ve siyasi gerilimin artmasından ciddi şekilde endişe duyduğunu kaydeden Lavrov, "Batı temsilcilerinin, Avrupa’da güvenlik mimarisiyle ilgili diyalogu geliştirmeye hazır oldukları yönündeki yorumlarında, Avrupa Güvenlik Şartı ve Astana Deklarasyonu’ndan bahsetmekten özenle kaçınmaları dikkat çekici. Bunu kabul edemeyiz. Güvenliğin bölünmezliğiyle ilgili anlaşmaların anlamı şu ki; güvenlik tümümüz için ya vardır ya da yoktur" ifadelerini kullandı.
Batı ülkelerinin, belgelerden sadece işlerine yarar ifadeleri çıkarmaya devam ettiğini vurgulayan Lavro, bunun sebebinin, NATO’nun sorumsuzca genişlemesine yönelik politika olduğunu belirterek, “Ortaklarımızın, güvenliğin bölünmezliği ilkesine bağlılık temelinde, diğer ülkelerin güvenliği pahasına kendi güvenliklerini güçlendirmeme yükümlülüğünü nasıl anladıkları sorusuna net bir cevap almak istiyoruz. Bu konuya açıklık getirmeden İstanbul ve Astana zirvelerinin belgelerinde tespit edilen çıkar dengesinin sağlanması mümkün değil. Acil cevap bekliyoruz. Çok fazla zaman almaması gerekiyor, sonuçta söz konusu olan imza attığınız yükümlülükleri nasıl anladığınıza netlik kazandırmak” dedi.
Lavrov, ülkelerin bu yükümlülükleri bir blok içinde değil ayrı ayrı aldığından bu mektuba cevabını da ayrı ayrı vermesini umduğunu da sözlerine ekledi.