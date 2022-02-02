https://tr.sputniknews.com/20220202/lugansk-halk-cumhuriyeti-ukrayna-savas-egitimini-hizlandirdi-1053371966.html
Lugansk Halk Cumhuriyeti: Ukrayna savaş eğitimini hızlandırdı
Lugansk Halk Cumhuriyeti: Ukrayna savaş eğitimini hızlandırdı
Ukrayna’dan tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan eden Lugansk Halk Cumhuriyeti (LHC), Ukrayna ordusunun Donbas’ta Kiev’in kontrolündeki bölgede bulunan... 02.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-02T04:41+0300
2022-02-02T04:41+0300
2022-02-02T04:41+0300
ukrayna krizi
eğitim
kramatorsk
lugansk halk cumhuriyeti
ukrayna ordusu
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LHC Milis Gücü Sözcüsü İvan Filiponenko, bugünkü basın toplantısında, Ukrayna ordusunun Kramotorsk kenti yakınlarındaki poligonda, RVP-16 alev makinesiyle atış talimi yaptığını açıkladı.Filiponenko, Ukrayna ordusu hava indirme taarruz kuvvetleri komutanının eğitim sürecini bizzat denetlediğini kaydetti.Yetkili, "Milis Gücü birlikleri, mevcut ateşkes anlaşmasına sıkı sıkıya bağlılığını sürdürerek düşmanı sürekli gözetiyor ve komutanlıktan emir geldiği takdirde değişen duruma tepki vermeye hazır" ifadelerini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20220201/ukrayna-parlamentosunda-kirim-kaybedilmesine-yol-acan-olaylari-arastiracak-komisyon-kuruldu-1053364621.html
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eğitim, kramatorsk, lugansk halk cumhuriyeti, ukrayna ordusu
Lugansk Halk Cumhuriyeti: Ukrayna savaş eğitimini hızlandırdı
Ukrayna’dan tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan eden Lugansk Halk Cumhuriyeti (LHC), Ukrayna ordusunun Donbas’ta Kiev’in kontrolündeki bölgede bulunan birimlerle savaş eğitimini hızlandırdığını söyledi.
LHC Milis Gücü Sözcüsü İvan Filiponenko, bugünkü basın toplantısında, Ukrayna ordusunun Kramotorsk kenti yakınlarındaki poligonda, RVP-16 alev makinesiyle atış talimi yaptığını açıkladı.
Filiponenko, Ukrayna ordusu hava indirme taarruz kuvvetleri komutanının eğitim sürecini bizzat denetlediğini kaydetti.
Yetkili, "Milis Gücü birlikleri, mevcut ateşkes anlaşmasına sıkı sıkıya bağlılığını sürdürerek düşmanı sürekli gözetiyor ve komutanlıktan emir geldiği takdirde değişen duruma tepki vermeye hazır" ifadelerini kullandı.