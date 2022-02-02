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Türkiye
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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220202/macaristan-basbakani-orban-putinin-ukraynaya-saldirma-niyetinde-oldugunu-dusunmuyorum-1053370907.html
Macaristan Başbakanı Orban: Putin'in Ukrayna'ya saldırma niyetinde olduğunu düşünmüyorum
Macaristan Başbakanı Orban: Putin'in Ukrayna'ya saldırma niyetinde olduğunu düşünmüyorum
Macaristan Başbakanı Orban, Rusya lideri Putin'in Ukrayna'ya yönelik 'ani bir şeyler yapma niyetinde' olduğunu düşünmediğini söyledi. 02.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-02T02:03+0300
2022-02-02T02:03+0300
ukrayna krizi
rusya
vladimir putin
ukrayna
macaristan
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Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.Orban, "Görüşme sırasında Devlet Başkanı Putin tarafından bu tür eylemlerde bulunma niyetini görmedim. Başkan çok sakindi. Görüşmeler yürütmeliyiz, bunun için birkaç haftamız var, bu arada ani bir şeylerin yaşanacağını düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.Durumun karmaşık, görüş farklılıkların da büyük olduğunu Orban, "Mesafe çok fazla olsa da aşılamaz olduğu da söylenemez. Bugün duruşlardaki bu farklılıkların üstesinden gelinebileceğine ve barışı, Rusya’nın güvenliğini ve üye ülkeler için kabul edilebilir şeyleri garanti edecek anlaşmaların yapılabileceğine ikna oldum. Böyle bir anlaşma mümkün ve önümüzdeki günlerde, haftalardaki görüşmelerin böyle bir anlaşmaya getireceğini umuyorum" dedi.Ziyaretinin, barış koruma amaçlı olduğunu söyleyen Macaristan lideri, "Çünkü Avrupa Birliği’nin birlik olduğunu söyleme imkanım oldu. Bu, AB içinde, Rusya’yla çatışma koparmak isteyen tek bir liderin olmadığı anlamına geliyor" diye konuştu.Rusya’ya uygulanan yaptırımların kabul edilemez olduğunu dile getiren Orban, şöyle devam etti: "Rus ekonomisi maruz kaldığı yaptırımlara rağmen çok iyi ayakta duruyor. Rakamlara bakarsanız Rus ekonomisinin, Batı’da düşünüldüğünden çok daha güçlü olduğunu görürsünüz. Oysa Rusya’ya uygulanan siyasi yaptırımlar, Rusya’dan çok Macaristan’a zarar verdi. Yaptırım politikası, nihai olarak, hedef olarak kabul edilenin tam tersi bir etkiye sahip. Yaptırımlar, açıkça başarısızlığa mahkum olan bir araç. Rusya’ya yönelik olsun veya başka bir ülkeye karşı olsun kabul edilebilir görmüyorum."
https://tr.sputniknews.com/20220201/putin-ve-orban-gorusmesinin-ardindan-basin-toplantisi-basladi-1053359822.html
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rusya, vladimir putin, ukrayna, macaristan

Macaristan Başbakanı Orban: Putin'in Ukrayna'ya saldırma niyetinde olduğunu düşünmüyorum

02:03 02.02.2022
© SputnikMacaristan Başbakanı Viktor Orban
Macaristan Başbakanı Viktor Orban - Sputnik Türkiye, 1920, 02.02.2022
© Sputnik
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Macaristan Başbakanı Orban, Rusya lideri Putin'in Ukrayna'ya yönelik 'ani bir şeyler yapma niyetinde' olduğunu düşünmediğini söyledi.
Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.
Orban, "Görüşme sırasında Devlet Başkanı Putin tarafından bu tür eylemlerde bulunma niyetini görmedim. Başkan çok sakindi. Görüşmeler yürütmeliyiz, bunun için birkaç haftamız var, bu arada ani bir şeylerin yaşanacağını düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.
Durumun karmaşık, görüş farklılıkların da büyük olduğunu Orban, "Mesafe çok fazla olsa da aşılamaz olduğu da söylenemez. Bugün duruşlardaki bu farklılıkların üstesinden gelinebileceğine ve barışı, Rusya’nın güvenliğini ve üye ülkeler için kabul edilebilir şeyleri garanti edecek anlaşmaların yapılabileceğine ikna oldum. Böyle bir anlaşma mümkün ve önümüzdeki günlerde, haftalardaki görüşmelerin böyle bir anlaşmaya getireceğini umuyorum" dedi.
Ziyaretinin, barış koruma amaçlı olduğunu söyleyen Macaristan lideri, "Çünkü Avrupa Birliği’nin birlik olduğunu söyleme imkanım oldu. Bu, AB içinde, Rusya’yla çatışma koparmak isteyen tek bir liderin olmadığı anlamına geliyor" diye konuştu.
Rusya’ya uygulanan yaptırımların kabul edilemez olduğunu dile getiren Orban, şöyle devam etti: "Rus ekonomisi maruz kaldığı yaptırımlara rağmen çok iyi ayakta duruyor. Rakamlara bakarsanız Rus ekonomisinin, Batı’da düşünüldüğünden çok daha güçlü olduğunu görürsünüz. Oysa Rusya’ya uygulanan siyasi yaptırımlar, Rusya’dan çok Macaristan’a zarar verdi. Yaptırım politikası, nihai olarak, hedef olarak kabul edilenin tam tersi bir etkiye sahip. Yaptırımlar, açıkça başarısızlığa mahkum olan bir araç. Rusya’ya yönelik olsun veya başka bir ülkeye karşı olsun kabul edilebilir görmüyorum."
Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 01.02.2022
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