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https://tr.sputniknews.com/20220202/mahkemeden-babalik-izni-karari-maastan-kesinti-yapilamaz-1053372662.html
Mahkemeden 'babalık izni' kararı: Maaştan kesinti yapılamaz
Mahkemeden 'babalık izni' kararı: Maaştan kesinti yapılamaz
Aile hekimliği biriminde sözleşmeli çalışan olarak görev yapan bir kişinin maaşından, 10 günlük babalık izni kesintisi yapıldı. Mahkeme, işlemin hukuksal... 02.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-02T06:50+0300
2022-02-02T06:50+0300
türkiye
izin
mahkeme
sağlık çalışanı
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Çorum’un İskilip ilçesinde aile hekimliği biriminde sözleşmeli aile sağlığı çalışanı olarak görev yapan kişi, 10 günlük babalık izni kullandı. Bu nedenle de maaşından on günlük ücret kesintisi yapıldı. Bunun üzerine sağlık çalışanı, il sağlık müdürlüğüne başvurarak kesintinin iadesi istedi. Ancak müdürlük bu talebe olumsuz yanıt verdi.Cumhuriyet'ten Sarp Sağkal'ın haberine göre, sağlık çalışanı, durumu Genel Sağlık-İş’e iletti. Sendika, sağlık çalışanı adına Çorum İdare Mahkemesi’nde dava açtı. Yapılan yargılama sonucunda mahkeme, kesintinin “hukuksal dayanaktan yoksun” olduğuna hükmetti. Bu nedenle iptaline ve yasal faiziyle çalışana ödenmesine karar verildi."İdare mağdur edemez"Kararı değerlendiren Genel Sağlık-İş Genel Başkanı Derya Uğur, “Bu karar ile Çorum İdare Mahkemesi, görevini yerine getiren memurlara tüm hak ve alacaklarının tam ve zamanında ödenmesi gerektiğini, hukuka aykırı yapılan işlem ile ortaya çıkan mağduriyetin giderilmesine karar vermiştir. İdarenin kendi içinde eksiklik ve aksaklığından yani hizmetin kötü işlemesinden memurun kusuru olmadığından, mağdur edilmesi de söz konusu olamaz. İdarenin haksız ve hukuksuz uygulamaları yine yargıdan dönmüştür, dönmeye de devam edecektir” dedi. Genel Sağlık-İş olarak her zaman hukuksuzlukların karşısında olacaklarını vurgulayan Uğur, “Hukuk ve adaletten başka bir yolu kabul etmiyoruz” diye konuştu.
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izin, mahkeme, sağlık çalışanı

Mahkemeden 'babalık izni' kararı: Maaştan kesinti yapılamaz

06:50 02.02.2022
© AAstetoskop - sağlık çalışanı
stetoskop - sağlık çalışanı - Sputnik Türkiye, 1920, 02.02.2022
© AA
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Aile hekimliği biriminde sözleşmeli çalışan olarak görev yapan bir kişinin maaşından, 10 günlük babalık izni kesintisi yapıldı. Mahkeme, işlemin hukuksal dayanaktan yoksun olduğuna hükmetti.
Çorum’un İskilip ilçesinde aile hekimliği biriminde sözleşmeli aile sağlığı çalışanı olarak görev yapan kişi, 10 günlük babalık izni kullandı. Bu nedenle de maaşından on günlük ücret kesintisi yapıldı. Bunun üzerine sağlık çalışanı, il sağlık müdürlüğüne başvurarak kesintinin iadesi istedi. Ancak müdürlük bu talebe olumsuz yanıt verdi.
Cumhuriyet'ten Sarp Sağkal'ın haberine göre, sağlık çalışanı, durumu Genel Sağlık-İş’e iletti. Sendika, sağlık çalışanı adına Çorum İdare Mahkemesi’nde dava açtı. Yapılan yargılama sonucunda mahkeme, kesintinin “hukuksal dayanaktan yoksun” olduğuna hükmetti. Bu nedenle iptaline ve yasal faiziyle çalışana ödenmesine karar verildi.

"İdare mağdur edemez"

Kararı değerlendiren Genel Sağlık-İş Genel Başkanı Derya Uğur, “Bu karar ile Çorum İdare Mahkemesi, görevini yerine getiren memurlara tüm hak ve alacaklarının tam ve zamanında ödenmesi gerektiğini, hukuka aykırı yapılan işlem ile ortaya çıkan mağduriyetin giderilmesine karar vermiştir. İdarenin kendi içinde eksiklik ve aksaklığından yani hizmetin kötü işlemesinden memurun kusuru olmadığından, mağdur edilmesi de söz konusu olamaz. İdarenin haksız ve hukuksuz uygulamaları yine yargıdan dönmüştür, dönmeye de devam edecektir” dedi. Genel Sağlık-İş olarak her zaman hukuksuzlukların karşısında olacaklarını vurgulayan Uğur, “Hukuk ve adaletten başka bir yolu kabul etmiyoruz” diye konuştu.
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