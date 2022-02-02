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https://tr.sputniknews.com/20220202/manken-sevval-sahin-pandemi-yuzunden-hayatim-londra-miami-istanbul-arasinda-geciyor-1053383215.html
Manken Şevval Şahin: Pandemi yüzünden hayatım, Londra-Miami-İstanbul arasında geçiyor
Manken Şevval Şahin: Pandemi yüzünden hayatım, Londra-Miami-İstanbul arasında geçiyor
Manken Sevval Şahin, "Özgürce seyahat edemiyorum. Londra-İstanbul-Miami arasında yaşıyorum" açıklaması ile sosyal medyada gündem oldu 02.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-02T13:37+0300
2022-02-02T13:37+0300
2022-02-02T13:37+0300
yaşam
şevval şahin
manken
pandemi
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Şahin, Posta'ya verdiği röportajda kendisine yöneltilen "Pandemi sizi ne kadar etkiledi?" sorusuna verdiği yanıtla herkesi şaşırttı. Şahin, şunları söyledi:
https://tr.sputniknews.com/20201025/turkiyede-kac-bolge-var-kocayi-taniyor-musunuz-sorularina-yanit-veremeyen-sevval-sahin-studyoyu-1043086053.html
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şevval şahin, manken, pandemi
Manken Şevval Şahin: Pandemi yüzünden hayatım, Londra-Miami-İstanbul arasında geçiyor
Manken Sevval Şahin, "Özgürce seyahat edemiyorum. Londra-İstanbul-Miami arasında yaşıyorum" açıklaması ile sosyal medyada gündem oldu
Şahin,
Posta'ya verdiği röportajda kendisine yöneltilen "Pandemi sizi ne kadar etkiledi?" sorusuna verdiği yanıtla herkesi şaşırttı.
"Benim için hayatta en önemli şeylerden biri seyahat etmektir. Pandemi yüzünden iş ve kişisel hayatım etkilendi. Özgürce seyahat edemiyorum. Londra-İstanbul-Miami arasında yaşıyorum. Bir sene boyunca Londra'ya gidip ailemi göremedim."