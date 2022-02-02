Manken Şevval Şahin: Pandemi yüzünden hayatım, Londra-Miami-İstanbul arasında geçiyor

"Benim için hayatta en önemli şeylerden biri seyahat etmektir. Pandemi yüzünden iş ve kişisel hayatım etkilendi. Özgürce seyahat edemiyorum. Londra-İstanbul-Miami arasında yaşıyorum. Bir sene boyunca Londra'ya gidip ailemi göremedim."