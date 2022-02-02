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https://tr.sputniknews.com/20220202/manken-sevval-sahin-pandemi-yuzunden-hayatim-londra-miami-istanbul-arasinda-geciyor-1053383215.html
Manken Şevval Şahin: Pandemi yüzünden hayatım, Londra-Miami-İstanbul arasında geçiyor
Manken Şevval Şahin: Pandemi yüzünden hayatım, Londra-Miami-İstanbul arasında geçiyor
Manken Sevval Şahin, "Özgürce seyahat edemiyorum. Londra-İstanbul-Miami arasında yaşıyorum" açıklaması ile sosyal medyada gündem oldu 02.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-02T13:37+0300
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yaşam
şevval şahin
manken
pandemi
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Şahin, Posta'ya verdiği röportajda kendisine yöneltilen "Pandemi sizi ne kadar etkiledi?" sorusuna verdiği yanıtla herkesi şaşırttı. Şahin, şunları söyledi:
https://tr.sputniknews.com/20201025/turkiyede-kac-bolge-var-kocayi-taniyor-musunuz-sorularina-yanit-veremeyen-sevval-sahin-studyoyu-1043086053.html
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şevval şahin, manken, pandemi

Manken Şevval Şahin: Pandemi yüzünden hayatım, Londra-Miami-İstanbul arasında geçiyor

13:37 02.02.2022
© TwitterMiss Turkey 2018 birincisi Şevval Şahin
Miss Turkey 2018 birincisi Şevval Şahin - Sputnik Türkiye, 1920, 02.02.2022
© Twitter
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Manken Sevval Şahin, "Özgürce seyahat edemiyorum. Londra-İstanbul-Miami arasında yaşıyorum" açıklaması ile sosyal medyada gündem oldu
Şahin, Posta'ya verdiği röportajda kendisine yöneltilen "Pandemi sizi ne kadar etkiledi?" sorusuna verdiği yanıtla herkesi şaşırttı.
Şahin, şunları söyledi:
"Benim için hayatta en önemli şeylerden biri seyahat etmektir. Pandemi yüzünden iş ve kişisel hayatım etkilendi. Özgürce seyahat edemiyorum. Londra-İstanbul-Miami arasında yaşıyorum. Bir sene boyunca Londra'ya gidip ailemi göremedim."
Miss Turkey 2018 birincisi Şevval Şahin - Sputnik Türkiye, 1920, 25.10.2020
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