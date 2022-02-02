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https://tr.sputniknews.com/20220202/mehmet-barlas-is-cok-ciddilesiyor-siyaset-sakasi-olmayan-kati-bir-doneme-giriyor-1053377870.html
Mehmet Barlas: İş çok ciddileşiyor, siyaset şakası olmayan katı bir döneme giriyor
Mehmet Barlas: İş çok ciddileşiyor, siyaset şakası olmayan katı bir döneme giriyor
Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas, muhalefetin izlediği politikadaki son gelişmelerin 'bardağı taşıran son damla' olduğunu belirterek, " İş çok... 02.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-02T11:44+0300
2022-02-02T11:44+0300
politika
mehmet barlas
chp
kemal kılıçdaroğlu
ekrem imamoğlu
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Mehmet Barlas bugünkü yazısında, "Bugüne kadar Kemal Kılıçdaroğlu'nun yahut Ekrem İmamoğlu'nun yaptıkları, genel olarak mizah alanında değerlendirildi" derken yaşanan son gelişmelerin 'bardağı taşırdığı'nı söyledi."Siyaset hiç şakası olmayan çok katı bir döneme giriyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun birbirini yalanlayan sözleri ya da Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul hizmet beklerken sürekli tatile çıkması, sadece alaya alınırdı. Artık kimse, elinde kamu yetkisi olan kişilerin bu yetkileri keyifleri için kullanmalarına hoşgörüyle bakmayacak" diyen Barlas yazısının devamında şunları kaydetti:"Bu sürecin en ağır işaretini MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli verdi ve İmamoğlu'nun istifa etmesini istedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, İmamoğlu'nun davranışlarını hafife alırken Kılıçdaroğlu'na da yeni bir 250 bin liralık tazminat davası açtı.Başta da söylediğimiz gibi artık işin şakası yok.Kim siyasi pozisyonunu keyfi şekilde kullanmaya kalkarsa bu hem siyasette hem hukukta hem de halk nezdinde cezalandırılacak.Hep merak ederim, çok başarılı örnekler varken bazı insanlar siyasete neden heves ederler?Örneğin, hakikaten İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul'da hayata geçirdiği projelerden herhangi birini gerçekleştirmeyi düşünüyor muydu?Veya Kemal Kılıçdaroğlu, FETÖ kasetiyle Deniz Baykal'dan görevi alırken Baykal'ın Çiller'le birlikte Türkiye'yi Avrupa Birliği'nin yarı ortağı haline getirdiğini hatırlıyor muydu?Sanırım bundan sonra bunlar ciddi şekilde düşünülecek.Bu düşüncelerin sonu, bazılarının düşmesine de sebep olacak."
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mehmet barlas, chp, kemal kılıçdaroğlu, ekrem imamoğlu

Mehmet Barlas: İş çok ciddileşiyor, siyaset şakası olmayan katı bir döneme giriyor

11:44 02.02.2022
© Fotoğraf : YouTube Mehmet Barlas
Mehmet Barlas - Sputnik Türkiye, 1920, 02.02.2022
© Fotoğraf : YouTube
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Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas, muhalefetin izlediği politikadaki son gelişmelerin 'bardağı taşıran son damla' olduğunu belirterek, " İş çok ciddileşiyor, siyaset şakası olmayan katı bir döneme giriyor" görüşünü dile getirdi.
Mehmet Barlas bugünkü yazısında, "Bugüne kadar Kemal Kılıçdaroğlu'nun yahut Ekrem İmamoğlu'nun yaptıkları, genel olarak mizah alanında değerlendirildi" derken yaşanan son gelişmelerin 'bardağı taşırdığı'nı söyledi.
"Siyaset hiç şakası olmayan çok katı bir döneme giriyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun birbirini yalanlayan sözleri ya da Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul hizmet beklerken sürekli tatile çıkması, sadece alaya alınırdı. Artık kimse, elinde kamu yetkisi olan kişilerin bu yetkileri keyifleri için kullanmalarına hoşgörüyle bakmayacak" diyen Barlas yazısının devamında şunları kaydetti:
"Bu sürecin en ağır işaretini MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli verdi ve İmamoğlu'nun istifa etmesini istedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İmamoğlu'nun davranışlarını hafife alırken Kılıçdaroğlu'na da yeni bir 250 bin liralık tazminat davası açtı.
Başta da söylediğimiz gibi artık işin şakası yok.
Kim siyasi pozisyonunu keyfi şekilde kullanmaya kalkarsa bu hem siyasette hem hukukta hem de halk nezdinde cezalandırılacak.
Hep merak ederim, çok başarılı örnekler varken bazı insanlar siyasete neden heves ederler?
Örneğin, hakikaten İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul'da hayata geçirdiği projelerden herhangi birini gerçekleştirmeyi düşünüyor muydu?
Veya Kemal Kılıçdaroğlu, FETÖ kasetiyle Deniz Baykal'dan görevi alırken Baykal'ın Çiller'le birlikte Türkiye'yi Avrupa Birliği'nin yarı ortağı haline getirdiğini hatırlıyor muydu?
Sanırım bundan sonra bunlar ciddi şekilde düşünülecek.
Bu düşüncelerin sonu, bazılarının düşmesine de sebep olacak."
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