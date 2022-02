https://tr.sputniknews.com/20220202/meksika-tarihi-eserlerinin-fransada-satisina-karsi-yasal-islem-baslatti--1053405707.html

Meksika Kültür Bakanlığı, tarihi eserlerinin Fransa’da satışına karşı yasal işlem başlattı

Meksika Kültür Bakanlığı, önümüzdeki günlerde Paris’te yapılacak müzayedelerde ülkeye ait tarihi eserlerin satışına karşı yasal ve diplomatik yollardan işlem... 02.02.2022, Sputnik Türkiye

Meksika Kültür Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 9 ve 11 Şubat’ta Fransa’nın başkenti Paris’te yapılacak iki ayrı müzayedede Meksika’ya ait 50 tarihi eserin satışını engellemek için yasal ve diplomatik yollardan işlem başlatıldığı bildirildi. Meksika Ulusal Antropoloji ve Tarih Enstitüsü ile birlikte Paris’te yapılacak her iki müzayede için Meksika Cumhuriyet Başsavcılığı’na şikayette bulunulduğu belirtildi. Meksika Dışişleri Bakanlığı Hukuk Müşavirliği’nden de ülkenin kültürel mirasına sahip çıkılması için diplomatik yardım talep edildiği duyuruldu. Meksika Kültür Bakanı Alejandra Frausto Guerrero, müzayedeleri gerçekleştirecek “Societe Beacque et Associes” ve “Societe Binoche et Giquello” adlı Fransız şirketlerine gönderdiği mektuplarda, ülkeden kaçırılan tarihi eserlerin satışının kabul edilemez olduğunu ifade etti. Meksika hükümeti, şimdiye kadar yürüttüğü çalışmalarda herhangi bir tarihi eserin satışına engel olamadı ancak kamuoyu oluşturmayı başararak 28-31 Eylül 2022 tarihleri arasında Meksika’da yapılacak Dünya Kültür Politikaları Konferansı'nda (Mondiacult) “Kültürel Mirasın Savunulması ve Korunması” konusunun gündeme alınmasını sağladı. Paris’te 28 Ocak'ta ve 3 Kasım 2021’de yapılan iki ayrı müzayedede Meksika hükümetinin tüm engelleme girişimlerine rağmen Meksika'ya ait tarihi eserler satılmıştı.

