Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20220202/meksika-tarihi-eserlerinin-fransada-satisina-karsi-yasal-islem-baslatti--1053405707.html
Meksika Kültür Bakanlığı, tarihi eserlerinin Fransa’da satışına karşı yasal işlem başlattı
Meksika Kültür Bakanlığı, tarihi eserlerinin Fransa’da satışına karşı yasal işlem başlattı
Meksika Kültür Bakanlığı, önümüzdeki günlerde Paris’te yapılacak müzayedelerde ülkeye ait tarihi eserlerin satışına karşı yasal ve diplomatik yollardan işlem... 02.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-02T23:15+0300
2022-02-02T23:15+0300
dünya
meksika
fransa
tarihi eser
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/02/1053405270_0:193:1000:756_1920x0_80_0_0_35d16fa80f145a3c7aaac903b526fa6c.jpg
Meksika Kültür Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 9 ve 11 Şubat’ta Fransa’nın başkenti Paris’te yapılacak iki ayrı müzayedede Meksika’ya ait 50 tarihi eserin satışını engellemek için yasal ve diplomatik yollardan işlem başlatıldığı bildirildi. Meksika Ulusal Antropoloji ve Tarih Enstitüsü ile birlikte Paris’te yapılacak her iki müzayede için Meksika Cumhuriyet Başsavcılığı’na şikayette bulunulduğu belirtildi. Meksika Dışişleri Bakanlığı Hukuk Müşavirliği’nden de ülkenin kültürel mirasına sahip çıkılması için diplomatik yardım talep edildiği duyuruldu. Meksika Kültür Bakanı Alejandra Frausto Guerrero, müzayedeleri gerçekleştirecek “Societe Beacque et Associes” ve “Societe Binoche et Giquello” adlı Fransız şirketlerine gönderdiği mektuplarda, ülkeden kaçırılan tarihi eserlerin satışının kabul edilemez olduğunu ifade etti. Meksika hükümeti, şimdiye kadar yürüttüğü çalışmalarda herhangi bir tarihi eserin satışına engel olamadı ancak kamuoyu oluşturmayı başararak 28-31 Eylül 2022 tarihleri arasında Meksika’da yapılacak Dünya Kültür Politikaları Konferansı'nda (Mondiacult) “Kültürel Mirasın Savunulması ve Korunması” konusunun gündeme alınmasını sağladı. Paris’te 28 Ocak'ta ve 3 Kasım 2021’de yapılan iki ayrı müzayedede Meksika hükümetinin tüm engelleme girişimlerine rağmen Meksika'ya ait tarihi eserler satılmıştı.
meksika
fransa
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/02/1053405270_0:100:1000:850_1920x0_80_0_0_45afd39023731507bd538fb6924f9631.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
meksika, fransa, tarihi eser

Meksika Kültür Bakanlığı, tarihi eserlerinin Fransa’da satışına karşı yasal işlem başlattı

23:15 02.02.2022
© İHA / SAİM SEVİNÇ-AW534194Meksika tarihi eserlerinin Fransa’da satışına karşı yasal işlem başlattı
Meksika tarihi eserlerinin Fransa’da satışına karşı yasal işlem başlattı - Sputnik Türkiye, 1920, 02.02.2022
© İHA / SAİM SEVİNÇ-AW534194
Abone ol
Meksika Kültür Bakanlığı, önümüzdeki günlerde Paris’te yapılacak müzayedelerde ülkeye ait tarihi eserlerin satışına karşı yasal ve diplomatik yollardan işlem başlattı.
Meksika Kültür Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 9 ve 11 Şubat’ta Fransa’nın başkenti Paris’te yapılacak iki ayrı müzayedede Meksika’ya ait 50 tarihi eserin satışını engellemek için yasal ve diplomatik yollardan işlem başlatıldığı bildirildi. Meksika Ulusal Antropoloji ve Tarih Enstitüsü ile birlikte Paris’te yapılacak her iki müzayede için Meksika Cumhuriyet Başsavcılığı’na şikayette bulunulduğu belirtildi. Meksika Dışişleri Bakanlığı Hukuk Müşavirliği’nden de ülkenin kültürel mirasına sahip çıkılması için diplomatik yardım talep edildiği duyuruldu.


Meksika Kültür Bakanı Alejandra Frausto Guerrero, müzayedeleri gerçekleştirecek “Societe Beacque et Associes” ve “Societe Binoche et Giquello” adlı Fransız şirketlerine gönderdiği mektuplarda, ülkeden kaçırılan tarihi eserlerin satışının kabul edilemez olduğunu ifade etti.
Meksika hükümeti, şimdiye kadar yürüttüğü çalışmalarda herhangi bir tarihi eserin satışına engel olamadı ancak kamuoyu oluşturmayı başararak 28-31 Eylül 2022 tarihleri arasında Meksika’da yapılacak Dünya Kültür Politikaları Konferansı'nda (Mondiacult) “Kültürel Mirasın Savunulması ve Korunması” konusunun gündeme alınmasını sağladı.

Paris’te 28 Ocak'ta ve 3 Kasım 2021’de yapılan iki ayrı müzayedede Meksika hükümetinin tüm engelleme girişimlerine rağmen Meksika'ya ait tarihi eserler satılmıştı.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce