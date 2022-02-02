https://tr.sputniknews.com/20220202/meteorolojiden-6-ilde-turuncu-50-ilde-sari-kodlu-uyari-1053373752.html
Meteoroloji'den 6 ilde turuncu 50 ilde sarı kodlu uyarı
Meteoroloji'den 6 ilde turuncu 50 ilde sarı kodlu uyarı
Meteoroloji'den 6 ilde turuncu 50 ilde sarı kodlu uyarı verilirken Marmara, Ege, Batı ve Orta Karadeniz ile Akdeniz bölgeleri kuvvetli sağanak yağışlı, İç Ege... 02.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-02T08:29+0300
2022-02-02T08:29+0300
2022-02-02T08:29+0300
türkiye
hava durumu
meteoroloji
fırtına
rüzgar
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından hava durumu tahmin raporunu yayınlandı. 50 kente sarı, 6 kente turuncu kodlu uyarı yapıldı.Meteoroloji tarafından yapılan açıklamada; Çanakkale, Muğla, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize için turuncu kodlu uyarıda bulunuldu. Bu illerde gök gürültülü sağanak yağmur ve kuvvetli rüzgar görülecek.Meteoroloji; Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Balıkesir, Bursa, İzmir, Manisa, Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar, Aydın, Denizli, Isparta, Burdur, Antalya, Karaman, Konya, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kayseri, Bolu, Düzce, Zonguldak, Karabük, Bartın, Kastamonu, Sinop, Çorum, Amasya, Samsun, Tokat, Sivas, Malatya, Elazığ, Tunceli, Erzincan, Gümüşhane, Bayburt, Bingöl, Erzurum, Artvin, Ardahan, Kars, Ağrı, Muş, Van, Bitlis, Siirt ve Şırnak'a sarı kodlu uyarı yaptı. Bu illerde gök gürültülü sağanak yağış ve kuvvetle esen rüzgar görülecek.Ülke genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz (Hatay dışında), İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz ile Konya, Karaman, Çorum, Malatya, Erzincan, Tunceli, Erzurum, Muş, Bingöl ve Adıyaman çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Marmara’nın batısı, Kıyı Ege, Batı Akdeniz ve Konya'nın güneybatı kesimlerinde kuvvetli olması beklenen yağışların; İç Ege, Göller Yöresi, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun ve Doğu Anadolu’nun yağış alan kesimleri ile Edirne ve Kırklareli çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar, diğer yerlerde yağmur ve sağanak şeklinde olması bekleniyor.Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunuyor.Hava sıcaklığının Karadeniz kıyıları ile İç Anadolu'nun kuzeyinde 1 ila 3 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.Rüzgarın genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Güney ve İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğusu ile Karadeniz’in iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
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hava durumu, meteoroloji, fırtına, rüzgar
Meteoroloji'den 6 ilde turuncu 50 ilde sarı kodlu uyarı
Meteoroloji'den 6 ilde turuncu 50 ilde sarı kodlu uyarı verilirken Marmara, Ege, Batı ve Orta Karadeniz ile Akdeniz bölgeleri kuvvetli sağanak yağışlı, İç Ege, İç Anadolu'nun batısı, Akdeniz'in yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'nun iç kesimleri kar yağışlı olacak. Türkiye genelinde kuvvetli lodos etkili olacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından hava durumu tahmin raporunu yayınlandı. 50 kente sarı, 6 kente turuncu kodlu uyarı yapıldı.
Meteoroloji tarafından yapılan açıklamada; Çanakkale, Muğla, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize için turuncu kodlu uyarıda bulunuldu. Bu illerde gök gürültülü sağanak yağmur ve kuvvetli rüzgar görülecek.
Meteoroloji; Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Balıkesir, Bursa, İzmir, Manisa, Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar, Aydın, Denizli, Isparta, Burdur, Antalya, Karaman, Konya, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kayseri, Bolu, Düzce, Zonguldak, Karabük, Bartın, Kastamonu, Sinop, Çorum, Amasya, Samsun, Tokat, Sivas, Malatya, Elazığ, Tunceli, Erzincan, Gümüşhane, Bayburt, Bingöl, Erzurum, Artvin, Ardahan, Kars, Ağrı, Muş, Van, Bitlis, Siirt ve Şırnak'a sarı kodlu uyarı yaptı. Bu illerde gök gürültülü sağanak yağış ve kuvvetle esen rüzgar görülecek.
Ülke genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz (Hatay dışında), İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz ile Konya, Karaman, Çorum, Malatya, Erzincan, Tunceli, Erzurum, Muş, Bingöl ve Adıyaman çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Marmara’nın batısı, Kıyı Ege, Batı Akdeniz ve Konya'nın güneybatı kesimlerinde kuvvetli olması beklenen yağışların; İç Ege, Göller Yöresi, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun ve Doğu Anadolu’nun yağış alan kesimleri ile Edirne ve Kırklareli çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar, diğer yerlerde yağmur ve sağanak şeklinde olması bekleniyor.
Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunuyor.
Hava sıcaklığının Karadeniz kıyıları ile İç Anadolu'nun kuzeyinde 1 ila 3 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
Rüzgarın genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Güney ve İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğusu ile Karadeniz’in iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.