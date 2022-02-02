Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Erdoğan: Yüksek enflasyon sarmalını da inşallah bir süre sonra tamamen bertaraf edeceğiz
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20220202/meteorolojiden-istanbul-icin-kuvvetli-yagis-uyarisi-1053387594.html
Meteoroloji'den İstanbul için kuvvetli yağış uyarısı
Meteoroloji'den İstanbul için kuvvetli yağış uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada İstanbul Avrupa Yakası'nda başlayan yağışın gün içerisinde il genelinde etkisini arttırarak kuvvetli yağışa... 02.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-02T14:47+0300
2022-02-02T14:47+0300
türkiye
istanbul
türkiye
meteoroloji genel müdürlüğü
meteoroloji
sağanak
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104072/30/1040723003_0:84:1600:984_1920x0_80_0_0_e87480312068e6d52f1c4658ad2cf50f.jpg
Meteoroloji’den yapılan açıklamada İstanbul’da gün içinde kuvvetli yağışların etkisini göstereceği belirtildi.Meteoroloji'den yapılan açıklama şöyle:
https://tr.sputniknews.com/20220202/meteorolojiden-6-ilde-turuncu-50-ilde-sari-kodlu-uyari-1053373752.html
türkiye
istanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104072/30/1040723003_90:0:1511:1066_1920x0_80_0_0_9758f148bbb97cf3feb022d23f544885.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
istanbul, türkiye, meteoroloji genel müdürlüğü, meteoroloji, sağanak

Meteoroloji'den İstanbul için kuvvetli yağış uyarısı

14:47 02.02.2022
© DHAİstanbul'da sağanak yağış
İstanbul'da sağanak yağış - Sputnik Türkiye, 1920, 02.02.2022
© DHA
Abone ol
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada İstanbul Avrupa Yakası'nda başlayan yağışın gün içerisinde il genelinde etkisini arttırarak kuvvetli yağışa döneceği bildirildi.
Meteoroloji’den yapılan açıklamada İstanbul’da gün içinde kuvvetli yağışların etkisini göstereceği belirtildi.
Meteoroloji'den yapılan açıklama şöyle:
"Yapılan son değerlendirmelere göre; halen İstanbul'da devam eden sağanak yağışın Avrupa Yakasından başlayarak zamanla il genelinde etkisini arttırarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor. Yağışların gece saatlerine Avrupa Yakası'nın batısında karla karışık yağmur yükseklerinde kar yağışına döneceği tahmin ediliyor. Rüzgarın akşam saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte ulaşımda aksamalar, su baskını, sel gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."
kuvvetli rüzgar - Sputnik Türkiye, 1920, 02.02.2022
TÜRKİYE
Meteoroloji'den 6 ilde turuncu 50 ilde sarı kodlu uyarı
08:29
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce