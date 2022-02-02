https://tr.sputniknews.com/20220202/migrosta-doktor-gorusmesi-satilmasina-hapis-cezasi-1053373478.html

Migros'ta doktor görüşmesi satılmasına hapis cezası

Migros'ta doktor görüşmesi satılmasına hapis cezası

Çevrimiçi alışveriş platformu üzerinden, hekim, diyetisyen, psikolog görüşmesi satışı yapmak isteyen Migros hakkında açılan davada, ilgili departman yöneticisi... 02.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-02T08:02+0300

2022-02-02T08:02+0300

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türkiye

istanbul tabip odası

dava

doktor

migros

diyetisyen

psikolog

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Migros, 20 Kasım 2020'de online alışveriş sitesindeki 'satılan ürünler' arasına 'tıbbi danışmanlık hizmeti', 'uzman hekim', 'diyetisyen' ve 'psikolog' eklemiş, basın bültenleriyle de “alanında deneyimli uzman hekimlerle görüntülü görüşmek isteyenlerin, Türkiye’nin 81 ilinde bulunan Migros mağazalarının kasalarından ve Migros Sanal Market’ten alacakları PNR kodları ile Anadolu Sağlık Merkezi’ni arayarak randevularını kolaylıkla oluşturabilecekleri” ilan etmişti. 6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanunu’nun 64’üncü maddesinde düzenlenen ‘aracılık yasağı”nı ihlal eden ve hekimlik mesleğin itibarını zedelemeye yönelik’ bu satış işlemi tepkiler üzerine aynı gün sonlandırılmıştı.İstanbul Tabip Odası da İstanbul Anadolu savcılığı nezdinde şikayete konu edilen satış işlemi nedeniyle, ilgili departman yöneticisi hakkında dava açmıştı.İstanbul Anadolu 67’inci Asliye Ceza Mahkemesi, sanığın suç tarihinde yetkili olduğu şirketin alışveriş sitesinde; böyle bir kanuni yetkisi olmamasına rağmen hekimlere iş getirmek için fiyatlandırmada bulunmak suretiyle üzerine atılı 6023 sayılı kanuna muhalefet suçunu işlediği sabit bulundu. Sanık hakkında 6023 sayılı kanunun 64/1’inci maddesi uyarınca mahkumiyet kararı verildi. Suçun teşebbüs aşamasında kalmasından ötürü indirim uygulandı ve 1 ay 25 gün hapis cezası verildi.Sanığın sabıkasız oluşu ve verilen cezanın miktarı gözetilerek hükmün açıklanması geri bırakıldı ve karar bu şekilde kesinleşti.

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istanbul tabip odası, dava, doktor, migros, diyetisyen, psikolog