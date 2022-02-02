https://tr.sputniknews.com/20220202/milli-savunma-bakani-akar-kis-kartali-harekati-ile-teroristlerin-inleri-baslarina-yikildi-1053375815.html

Milli Savunma Bakanı Akar: Kış Kartalı Harekatı ile teröristlerin inleri başlarına yıkıldı

Milli Savunma Bakanı Akar: Kış Kartalı Harekatı ile teröristlerin inleri başlarına yıkıldı

Milli Savunma Bakanı Akar, "Kış Kartalı Harekatı ile ilgili açıklama yaptı. Akar, "Teröristlerin barınakları, sığınakları, inleri, mağaraları başlarına... 02.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-02T10:23+0300

2022-02-02T10:23+0300

2022-02-02T10:40+0300

türkiye

hulusi akar

milli savunma bakanlığı (msb)

harekat

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile Irak ve Suriye'nin kuzeyinde teröristler tarafından üs olarak kullanılan Derik, Sincar ve Karacak bölgelerine düzenlenen “Kış Kartalı Harekatı"nı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı Harekat Merkezi’nden sevk ve idare etti.Harekata ilişkin konuşan Akar "Kış Kartalı Harekatı ile teröristlerin barınakları, sığınakları, inleri, mağaraları başlarına yıkıldı" dedi.

https://tr.sputniknews.com/20220121/bakan-akar-karsi-operasyonlar-baslatildi-18-terorist-etkisiz-hale-getirildi-1052988265.html

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hulusi akar, milli savunma bakanlığı (msb), harekat