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https://tr.sputniknews.com/20220202/milli-savunma-bakani-akar-kis-kartali-harekati-ile-teroristlerin-inleri-baslarina-yikildi-1053375815.html
Milli Savunma Bakanı Akar: Kış Kartalı Harekatı ile teröristlerin inleri başlarına yıkıldı
Milli Savunma Bakanı Akar: Kış Kartalı Harekatı ile teröristlerin inleri başlarına yıkıldı
Milli Savunma Bakanı Akar, "Kış Kartalı Harekatı ile ilgili açıklama yaptı. Akar, "Teröristlerin barınakları, sığınakları, inleri, mağaraları başlarına... 02.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-02T10:23+0300
2022-02-02T10:40+0300
türkiye
hulusi akar
milli savunma bakanlığı (msb)
harekat
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile Irak ve Suriye'nin kuzeyinde teröristler tarafından üs olarak kullanılan Derik, Sincar ve Karacak bölgelerine düzenlenen “Kış Kartalı Harekatı"nı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı Harekat Merkezi’nden sevk ve idare etti.Harekata ilişkin konuşan Akar "Kış Kartalı Harekatı ile teröristlerin barınakları, sığınakları, inleri, mağaraları başlarına yıkıldı" dedi.
https://tr.sputniknews.com/20220121/bakan-akar-karsi-operasyonlar-baslatildi-18-terorist-etkisiz-hale-getirildi-1052988265.html
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hulusi akar, milli savunma bakanlığı (msb), harekat

Milli Savunma Bakanı Akar: Kış Kartalı Harekatı ile teröristlerin inleri başlarına yıkıldı

10:23 02.02.2022 (güncellendi: 10:40 02.02.2022)
© AAMilli Savunma Bakanı Akar
Milli Savunma Bakanı Akar - Sputnik Türkiye, 1920, 02.02.2022
© AA
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Milli Savunma Bakanı Akar, "Kış Kartalı Harekatı ile ilgili açıklama yaptı. Akar, "Teröristlerin barınakları, sığınakları, inleri, mağaraları başlarına yıkıldı" ifadelerini kullandı.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile Irak ve Suriye'nin kuzeyinde teröristler tarafından üs olarak kullanılan Derik, Sincar ve Karacak bölgelerine düzenlenen “Kış Kartalı Harekatı"nı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı Harekat Merkezi’nden sevk ve idare etti.
Harekata ilişkin konuşan Akar "Kış Kartalı Harekatı ile teröristlerin barınakları, sığınakları, inleri, mağaraları başlarına yıkıldı" dedi.
Hulusi Akar - Sputnik Türkiye, 1920, 21.01.2022
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Bakan Akar: Karşı operasyonlar başlatıldı, 18 terörist etkisiz hale getirildi
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