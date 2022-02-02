https://tr.sputniknews.com/20220202/milyonluk-servet-otoparkta-curuyor-13-yildir-bekleyen-de-var-1053384434.html

Milyonluk servet otoparkta çürüyor: 13 yıldır bekleyen de var

Milyonluk servet otoparkta çürüyor: 13 yıldır bekleyen de var

Edirne’de trafikten men edilen ve çeşitli nedenlerle muhafaza altına alınan değeri milyonları bulan yüzlerce araç, Yediemin Otoparkı'nda yıllardır çürümeye yüz... 02.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-02T13:37+0300

2022-02-02T13:37+0300

2022-02-02T13:38+0300

türkiye

türkiye

edirne

araba

otopark

yediemin otoparkı

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Edirne’de trafikten men edilen ve çeşitli nedenlerle muhafaza altına alınan değeri milyonları bulan yüzlerce araç, Yediemin Otoparkı'nda yıllardır çürümeye yüz tutmuş halde bekliyor.Edirne’de 2009 yılından beri hizmet veren yediemin otoparkında bulunan yüzlerce araç çürümeye terk edildi. Araç sahiplerinin araçlarını gelip almaması ve uzun süredir icra daireleri ile Milli Emlak tarafından satış yapılmaması sebebiyle otoparkta bulunan araç sayısı günden güne artıyor. Yediemin otoparklarının dolup taştığı Edirne’de, kaderine terk edilen araçlar nedeniyle otoparklar adeta otomobil mezarlığına döndü.'Bekledikçe değerleri düşüyor'Yediemin otoparkı işletmecisi Sercan Büyüköztürk, sadece kendi otoparkında 750 motosiklet ve 200 aracın bulunduğunu belirtti. Otoparkta bulunan araçların 3-4 milyon lira değerinde olduğunu söyleyen Büyüköztürk, yedieminlerdeki araçların tasfiye edilmesini istediklerini ifade ederek, “Otoparkta araçlar uzun yıllardır bekledikçe değeri düşüyor. Ayrıca beklenilen gün süresi kadar da otopark ücreti kaydediliyor. Zamanla otopark ücreti çoğalıyor ancak biz yüzde 30’u geçemediğimiz için vatandaş da otopark ücreti nedeniyle mağdur oluyor” dedi.

https://tr.sputniknews.com/20220128/istanbulda-yediemin-otopark-ve-arac-cekme-ucretlerine-zam-1053252014.html

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yediemin otoparkı

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türkiye, edirne, araba, otopark, yediemin otoparkı