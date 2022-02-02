https://tr.sputniknews.com/20220202/msb-derik-sincar-ve-karacaktaki-teror-yuvalarina-karsi-kis-kartali-hava-harekati-icra-edildi-1053370584.html
MSB: Derik, Sincar ve Karacak'taki terör yuvalarına karşı 'Kış Kartalı' hava harekatı icra edildi
MSB: Derik, Sincar ve Karacak'taki terör yuvalarına karşı 'Kış Kartalı' hava harekatı icra edildi
Milli Savunma Bakanlığı, "Irak ve Suriye kuzeyinde teröristler tarafından üs olarak kullanılan Derik, Sincar ve Karacak bölgelerindeki terör yuvalarına karşı... 02.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-02T01:35+0300
2022-02-02T01:35+0300
2022-02-02T01:42+0300
milli savunma bakanlığı (msb)
türkiye
pkk
sincar
derik
harekat
kış kartalı hava harekatı
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MSB'den yapılan açıklamada, "PKK/KCK/YPG ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirerek; Irak ve Suriye kuzeyinden halkımıza ve güvenlik güçlerimize yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğimizi sağlamak maksadıyla; Birleşmiş Milletler Antlaşması'nın 51. maddesinden doğan meşru müdafaa haklarımız doğrultusunda, Irak ve Suriye kuzeyinde bulunan ve teröristler tarafından üs olarak kullanılan Derik, Sincar ve Karacak bölgelerindeki terör yuvalarına karşı Kış Kartalı Hava Harekâtı icra edilmiştir" ifadelerine yer verildi.Açıklamada, "İcra edilen Kış Kartalı Harekâtı’nda; ülkemizi, milletimizi ve hudut güvenliğimizi tehdit eden teröristlere ait barınak, sığınak, mağara, tünel, mühimmat depoları ve sözde karargâh ve eğitim kampları hedef alınmıştır. Harekâtın planlama ve icrasında, sivil halkın can ve mal güvenliği ile çevrenin korunması konusunda azami hassasiyet gösterilmiştir" denildi.Büyük oranda yerli üretim mühimmat kullanılan harekat sonrası tüm uçakların üslerine emniyetli bir şekilde döndüğü bilgisi verilen açıklamada, "Asil milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından ülkemizin ve milletimizin güvenliği için terörle mücadeleye en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edilecektir" diye kaydedildi.Öte yandan Bakanlık, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda kalkış yapan bir savaş uçağının fotoğrafına yer vererek, "Teröristlerin inleri başlarına yıkılıyor!" notunu düştü.
https://tr.sputniknews.com/20211214/milli-savunma-bakani-akar-bu-yil-etkisiz-hale-getirilen-terorist-sayisi-2-bin-631-1051758061.html
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milli savunma bakanlığı (msb), pkk, sincar, derik, harekat, kış kartalı hava harekatı
MSB: Derik, Sincar ve Karacak'taki terör yuvalarına karşı 'Kış Kartalı' hava harekatı icra edildi
01:35 02.02.2022 (güncellendi: 01:42 02.02.2022)
Milli Savunma Bakanlığı, "Irak ve Suriye kuzeyinde teröristler tarafından üs olarak kullanılan Derik, Sincar ve Karacak bölgelerindeki terör yuvalarına karşı 'Kış Kartalı' hava harekatı icra edildi" açıklamasını yaptı.
MSB'den yapılan açıklamada, "PKK/KCK/YPG ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirerek; Irak ve Suriye kuzeyinden halkımıza ve güvenlik güçlerimize yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğimizi sağlamak maksadıyla; Birleşmiş Milletler Antlaşması'nın 51. maddesinden doğan meşru müdafaa haklarımız doğrultusunda, Irak ve Suriye kuzeyinde bulunan ve teröristler tarafından üs olarak kullanılan Derik, Sincar ve Karacak bölgelerindeki terör yuvalarına karşı Kış Kartalı Hava Harekâtı icra edilmiştir" ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, "İcra edilen Kış Kartalı Harekâtı’nda; ülkemizi, milletimizi ve hudut güvenliğimizi tehdit eden teröristlere ait barınak, sığınak, mağara, tünel, mühimmat depoları ve sözde karargâh ve eğitim kampları hedef alınmıştır. Harekâtın planlama ve icrasında, sivil halkın can ve mal güvenliği ile çevrenin korunması konusunda azami hassasiyet gösterilmiştir" denildi.
Büyük oranda yerli üretim mühimmat kullanılan harekat sonrası tüm uçakların üslerine emniyetli bir şekilde döndüğü bilgisi verilen açıklamada, "Asil milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından ülkemizin ve milletimizin güvenliği için terörle mücadeleye en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edilecektir" diye kaydedildi.
Öte yandan Bakanlık, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda kalkış yapan bir savaş uçağının fotoğrafına yer vererek, "Teröristlerin inleri başlarına yıkılıyor!" notunu düştü.