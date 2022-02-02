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https://tr.sputniknews.com/20220202/msb-sirnakin-cizre-ilcesinde-hudut-karakoluna-duzenlenen-saldirida-bir-asker-sehit-oldu-1053401452.html
MSB: Şırnak'ın Cizre ilçesinde hudut karakoluna düzenlenen saldırıda bir asker şehit oldu
MSB: Şırnak'ın Cizre ilçesinde hudut karakoluna düzenlenen saldırıda bir asker şehit oldu
Milli Savunma Bakanlığı, 'Şırnak'ın Cizre ilçesinde hudut karakoluna teröristlerce düzenlenen havan saldırısında Piyade Er Tarık Tarcan'ın şehit olduğunu'... 02.02.2022, Sputnik Türkiye
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milli savunma bakanlığı (msb)
şehit
türkiye
asker
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Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
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milli savunma bakanlığı (msb), şehit, asker, cizre

MSB: Şırnak'ın Cizre ilçesinde hudut karakoluna düzenlenen saldırıda bir asker şehit oldu

21:21 02.02.2022 (güncellendi: 21:34 02.02.2022)
© AAMilli Savunma Bakanlığı, MSB
Milli Savunma Bakanlığı, MSB - Sputnik Türkiye, 1920, 02.02.2022
© AA
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Milli Savunma Bakanlığı, 'Şırnak'ın Cizre ilçesinde hudut karakoluna teröristlerce düzenlenen havan saldırısında Piyade Er Tarık Tarcan'ın şehit olduğunu' açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Şırnak Cizre'de bir hudut karakolumuza terör örgütü mensuplarınca düzenlenen havan saldırısı sonucu kahraman silah arkadaşımız Piyade Er Tarık Tarcan şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."
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