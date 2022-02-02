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MSB: Şırnak'ın Cizre ilçesinde hudut karakoluna düzenlenen saldırıda bir asker şehit oldu
MSB: Şırnak'ın Cizre ilçesinde hudut karakoluna düzenlenen saldırıda bir asker şehit oldu
Milli Savunma Bakanlığı, 'Şırnak'ın Cizre ilçesinde hudut karakoluna teröristlerce düzenlenen havan saldırısında Piyade Er Tarık Tarcan'ın şehit olduğunu'... 02.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-02T21:21+0300
2022-02-02T21:21+0300
2022-02-02T21:34+0300
milli savunma bakanlığı (msb)
şehit
türkiye
asker
cizre
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Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
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MSB: Şırnak'ın Cizre ilçesinde hudut karakoluna düzenlenen saldırıda bir asker şehit oldu 21:21 02.02.2022 (güncellendi: 21:34 02.02.2022)
Milli Savunma Bakanlığı, 'Şırnak'ın Cizre ilçesinde hudut karakoluna teröristlerce düzenlenen havan saldırısında Piyade Er Tarık Tarcan'ın şehit olduğunu' açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Şırnak Cizre'de bir hudut karakolumuza terör örgütü mensuplarınca düzenlenen havan saldırısı sonucu kahraman silah arkadaşımız Piyade Er Tarık Tarcan şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."