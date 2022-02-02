https://tr.sputniknews.com/20220202/muglada-camiye-yildirim-isabet-etti-1053392236.html

Muğla'da camiye yıldırım isabet etti

Muğla'da camiye yıldırım isabet etti

Muğla'da öğle namazına yarım saat kala bir camiye yıldırım isabet etti. Hasar meydana gelen camide çevrenin boş olmasıyla olası facia önlendi. 02.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-02T16:48+0300

2022-02-02T16:48+0300

2022-02-02T16:48+0300

türkiye

muğla

cami

yıldırım

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Muğla'nın Menteşe ilçesinde dün başlayan şiddetli sağanak bugün de etkili oldu. Menteşe Ortaköy Camii'ne öğle ezanına yaklaşık yarım saat kala yıldırım isabet etti.Caminin minaresinde, elektrik tesisatında ve ses sisteminde hasar oluşurken, kapı ve pencerelerin camları kırıldı.Yıldırım nedeniyle çevredeki ev ve iş yerlerinde elektrik kesintisi meydana geldi.Cami ve çevresinin bu sırada boş olması olası faciayı önledi.

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muğla, cami, yıldırım