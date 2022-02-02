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https://tr.sputniknews.com/20220202/muglada-camiye-yildirim-isabet-etti-1053392236.html
Muğla'da camiye yıldırım isabet etti
Muğla'da camiye yıldırım isabet etti
Muğla'da öğle namazına yarım saat kala bir camiye yıldırım isabet etti. Hasar meydana gelen camide çevrenin boş olmasıyla olası facia önlendi. 02.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-02T16:48+0300
2022-02-02T16:48+0300
2022-02-02T16:48+0300
türkiye
muğla
cami
yıldırım
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Muğla'nın Menteşe ilçesinde dün başlayan şiddetli sağanak bugün de etkili oldu. Menteşe Ortaköy Camii'ne öğle ezanına yaklaşık yarım saat kala yıldırım isabet etti.Caminin minaresinde, elektrik tesisatında ve ses sisteminde hasar oluşurken, kapı ve pencerelerin camları kırıldı.Yıldırım nedeniyle çevredeki ev ve iş yerlerinde elektrik kesintisi meydana geldi.Cami ve çevresinin bu sırada boş olması olası faciayı önledi.
https://tr.sputniknews.com/20220110/kapanmada-fosil-yakit-yakilmasinin-ve-aerosol-saliminin-azalmasinin-yan-etkisi-daha-az-yildirim--1052591645.html
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muğla, cami, yıldırım
Muğla'da camiye yıldırım isabet etti
Muğla'da öğle namazına yarım saat kala bir camiye yıldırım isabet etti. Hasar meydana gelen camide çevrenin boş olmasıyla olası facia önlendi.
Muğla'nın Menteşe ilçesinde dün başlayan şiddetli sağanak bugün de etkili oldu. Menteşe Ortaköy Camii'ne öğle ezanına yaklaşık yarım saat kala yıldırım isabet etti.
Caminin minaresinde, elektrik tesisatında ve ses sisteminde
hasar oluşurken, kapı ve pencerelerin camları kırıldı.
Yıldırım nedeniyle
çevredeki ev ve iş yerlerinde elektrik kesintisi meydana geldi.
Cami ve çevresinin bu sırada boş olması olası faciayı önledi.