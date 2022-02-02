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Muş'ta yaralı kurda eziyet eden kişiye 10 bin lira ceza verildi
Muş'ta yaralı kurda eziyet eden kişiye 10 bin lira ceza verildi
Muş'ta yaralı kurda eziyet ettiği belirlenen kişiye 10 bin lira idari para cezası kesildi. 02.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-02T23:59+0300
2022-02-03T00:12+0300
muş
kurt
türkiye
ceza
hayvanlara işkence
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Valilikten yapılan açıklamaya göre, 25 Ocak'ta bir kişinin sosyal medya hesabında yer alan yaralı kurda eziyet ettiği görüntüleri içeren paylaşımla ilgili çalışma yürütüldü.Yapılan araştırmada, Malazgirt ilçesinde yaşadığı belirlenen kişiye, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce 10 bin lira idari para cezası uygulandı.Kişi hakkında, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında adli tahkikat başlatıldı.
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muş, kurt, ceza, hayvanlara işkence

Muş'ta yaralı kurda eziyet eden kişiye 10 bin lira ceza verildi

23:59 02.02.2022 (güncellendi: 00:12 03.02.2022)
© AAMahkeme - dava - duruşma salonu
Mahkeme - dava - duruşma salonu - Sputnik Türkiye, 1920, 02.02.2022
© AA
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Muş'ta yaralı kurda eziyet ettiği belirlenen kişiye 10 bin lira idari para cezası kesildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, 25 Ocak'ta bir kişinin sosyal medya hesabında yer alan yaralı kurda eziyet ettiği görüntüleri içeren paylaşımla ilgili çalışma yürütüldü.
Yapılan araştırmada, Malazgirt ilçesinde yaşadığı belirlenen kişiye, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce 10 bin lira idari para cezası uygulandı.
Kişi hakkında, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında adli tahkikat başlatıldı.
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