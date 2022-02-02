https://tr.sputniknews.com/20220202/musta-yarali-kurda-eziyet-eden-kisiye-10-bin-lira-ceza-verildi-1053407282.html

Muş'ta yaralı kurda eziyet eden kişiye 10 bin lira ceza verildi

Muş'ta yaralı kurda eziyet eden kişiye 10 bin lira ceza verildi

Muş'ta yaralı kurda eziyet ettiği belirlenen kişiye 10 bin lira idari para cezası kesildi. 02.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-02T23:59+0300

2022-02-02T23:59+0300

2022-02-03T00:12+0300

muş

kurt

türkiye

ceza

hayvanlara işkence

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Valilikten yapılan açıklamaya göre, 25 Ocak'ta bir kişinin sosyal medya hesabında yer alan yaralı kurda eziyet ettiği görüntüleri içeren paylaşımla ilgili çalışma yürütüldü.Yapılan araştırmada, Malazgirt ilçesinde yaşadığı belirlenen kişiye, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce 10 bin lira idari para cezası uygulandı.Kişi hakkında, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında adli tahkikat başlatıldı.

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muş, kurt, ceza, hayvanlara işkence